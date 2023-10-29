مع بدء طوفان الأقصى.. حرب الحسابات الوهمية والمعلومات المضللة تشتعل ضد الأردن

MENAFN - Alghad Newspaper) محمود الطراونة

نشاط الحسابات الوهمية ارتفع بشكل كبير في آخر 96 ساعة

حملات مضللة زادت %94 عن الفترة نفسها من العام الماضي

جهات دعت للتظاهر على معبر طريبيل من أجل فتح الحدود ونصرة غزة

زعيم ديني عراقي دعا أتباعه لاعتصام إسلامي عربي سلمي على حدود فلسطين

منع صهاريج النفط من دخول الأردن بدعوى أنها تزود الطائرات الأميركية

حملات مشبوهة ومعلومات مغلوطة ترتفع %72



عمان- مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وبعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الحالي التي قادتها حماس داخل إسرائيل توجهت الأنظار إلى الأردن من أطراف إقليمية وفي الداخل الأردني إلى العبث ومحاولة زعزعة الأمن الأردني من خلال حسابات وهمية ومجموعات على الحدود وإثارة الفتنة والإشاعات حول دور الأردن في وقف العدوان على غزة.

وبرز هذا الدور جليا في المسيرات والمظاهرات التي احتشدت لإيصال صوت الغزيين للعالم حيث حاولت فئات مدسوسة العمل على النيل من النسيج الوطني وبث الإشاعات عبر حسابات وهمية وفيديوهات مشبوهة واستثارة عاطفة المواطنين الأردنيين إلا أنها فشلت.

ووفقا لمعلومات لـ "الغد" فقد ارتفع مؤشر نشاط الحسابات الوهمية في آخر ٩٦ ساعة ليتجاوز معدله من ذات الفترة في العام المنصرم بنحو ٥٣.٢ % وذلك فيما يتعلق بالشأن المحلي وجهود المملكة في وقف إطلاق النار وتقديم العون الإنساني.

كما ارتفعت الحسابات التي تهاجم رموزا وطنية أردنية وتهاجم الدور الأردني في الوصاية على المقدسات بنحو ٢١٣ % لذات الفترة من العام المنصرم.

وإضافة إلى ذلك فقد زادت الحملات المشبوهة ونشر المعلومات المغلوطة بنسبة ٧٢ % عن ذات الفترة العام المنصرم، كما زادت الحملات المضللة بنسبة ٩٤ % عن ذات الفترة من العام المنصرم.

ووفقا لمتابعة حثيثة فقد تبين جليا أن تجمعات حاشدة على الحدود العراقية الأردنية (معبر طريبيل) في 18 أكتوبر دعت جهات بالدعوة إلى التظاهر من أجل فتح الحدود ونصرة المستضعفين في غزة بالقرب من الحدود العراقية الأردنية من خلال معبر طريبيل.

وفي 19 أكتوبر دعا زعيم ديني في العراق إلى اعتصام إسلامي عربي سلمي على حدود فلسطين في سوريا ومصر والأردن لفك الحصار عن غزة وأنه إذا وافقت الدول المعنية سيتم التنسيق معها حول الموضوع.

وفي 20 أكتوبر بدأ توافد تيار ديني بارز في العراق وبعض المتعاطفين من أبناء العشائر إلى الحدود العراقية الأردنية، وقاموا ببناء أماكن للإقامة وبناء دورات المياه كما رافقها حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحفز التجمهر بالقرب من الحدود.

وفي الفترة بين 21-24 أكتوبر الماضي برز قادة التحريض هؤلاء وألقوا كلمة قالوا فيها: "الشعب الفلسطيني صاحب قضية ويدافع عن الأمة العربية جمعاء ويجب علينا أن نساند هذا الشعب الفلسطيني وخصوصا بعد استخدام العدوان الإسرائيلي كل السبل الانتقامية ضد هذا الشعب المظلوم، والتحريض على الأردن".

كما شهدت الحدود العراقية الأردنية تجمهر ما يقارب 400 شخص من تيار ديني بارز في العراق وبعض المتعاطفين والمطالبة بفتح الحدود للذهاب إلى فلسطين لنصرة غزة وإن ذلك لا يتم إلا عن طريق الأردن في سعي حثيث لبث الفتنة والتحريض على دور الأردن في دعم الأشقاء في غزة، كما استمرت الحسابات من دولة إقليمية بنشر ما يحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي 25 أكتوبر دعى قائد إحدى المجموعات بالدعوة إلى منع صهاريج النفط العراقية المتوجهة إلى الأردن وأنه هذا النفط يذهب لتزويد الطائرات الأميركية المتواجدة بالقواعد الأردنية والتي تساعد إسرائيل بالقصف على قطاع غزة، وفعلا تم منع بعض الصهاريج من الدخول حيث تم تداول فيديو لسائق صهريج يشكو من الهجوم على الصهاريج لمنعها من الوصول للحدود الأردنية.

وفي 27 و28 أكتوبر الجاري تم السماح لعدد من صهاريج النفط الدخول إلى الأردن وما زال المتظاهرين متواجدين بأعداد لا تتجاوز 200 شخص.

كما لعب تجمع بارز في العراق دورا في منع عبور صهاريج النفط وهو مظلة من منظمات الخدمة الاجتماعية والثقافية والرياضية والكشفية التي تتحكم بها كتائب تتمركز في لبنان ولدى غالبية القادة المعروفين لـ "التجمع" روابط مباشرة مع "الكتائب" من خلال عضويتهم السابقة في "جمعية كشافة بارزة في العراق".

والتجمع منظمة شبابية تمارس أنشطة غير حركية وقانونية بشكل أساسي مثل الفعاليات الثقافية والاحتجاجات السلمية للترويج لقضايا المقاومة، وتوفير الخدمات الاجتماعية.

ويعمل التجمع على توسيع وجوده بسرعة في المحافظات الجنوبية الشيعية، ربما لتجنيد أكبر عدد ممكن من الشباب الشيعي.

وترتبط وفقا للأدلة مع كتائب التيار الديني في لبنان وبقادة معروفين ومن خلال عضويتهم السابقة في "جمعية الكشافة.

وشغلت القيادة التنفيذية العليا المعروفة ل التجمع مناصب تنفيذية عليا مماثلة في" جمعية الكشافة "

ويمكن لهؤلاء السيطرة والتأثير على عدد متفاوت بين ٢٠٠ إلى ٤٠٠ شخص لكنه قد يؤثر على سمعة المملكة بعدم فتح الحدود ومحاولة خلق بلبلة بتوجيهات دولة في الإقليم.

ومن ضمن المجموعات أيضا اسم بارز لمجموعات على واتساب وتيلغرام ولا يتجاوز عددهم 5 آلاف شخص يعملون على تحريض المواطنين في الدول المجاورة لفلسطين إلى الخروج إلى الحدود والسفارات الإسرائيلية والأميركية.

وظهر نشاطهم بارزا في نشر الدعوات للتظاهر بالقرب من السفارة الإسرائيلية بالراية كما يقومون بتوثيق تفريق الأجهزة الأمنية للمتظاهرين بالراية، حيث يقومون بنشرها عبر منصاتهم جميعها كما أنهم يقومون ببث مباشر عن طريق صفحة متخصصة ومعروفة.

كل هذه الأساليب والحسابات تم رصدها ومعرفة مصادرها ومتابعتها والكشف عنها.

وتمتنع" الغد "عن نشر الأسماء والشخصيات وأسماء الحسابات والأرقام المتخصصة بها.

الإشاعات التي بثها هؤلاء ومنها تزويد الأردن للقواعد الأميركية بالأسلحة والذخائر وهو محض كذب أشار له مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قال إنه لا صحة لما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة.

إن نشرا وتداول مثل هذه الإشاعات بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وسمعة القوات المسلحة التي لا يزال مستشفاها الميداني يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة على الرغم من كافة التحديات والمصاعب إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وتعول القوات المسلحة على وعي المجتمع الأردني بكافة أطيافه وشرائحه بعدم تداول هذه الإشاعات وإدراكه لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

غير أن المتتبع للحالة الأردنية والصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يمكنه معرفة ما يحدث بشكل مباشر ففي الأردن بدءا من تاريخ 29 تشرين الأول تتداول أخبار على المواقع الإخبارية ومنشورات وتعليقات على مواقع التواصل حول تجديد الأردنيين احتجاجهم قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة عمان، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين يتعرضون لعدوان سافر منذ 23 يوما.

وفي سياق المتابعة نظم مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، وقفة للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، للتنديد بالعدوان وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وقتل الأبرياء وتدمير المنشآت والبنية والمستشفيات والمدارس.

كما صدر أيضا مشاركة مئات الآلاف بمسيرات ووقفات تضامنية في مدن في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مع قطاع غزة بعد أن وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي وهجومه البري والبحري على قطاع غزة وأخبار أخرى تتعلق بغزة والآثار الاقتصادية وتقارير منوعة حول الشأن الفلسطيني.

تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي كان مركزا خلال الفترة الماضية ركز فيه أغلب المتفاعلين على جهود جلالة الملك عبد الله بن الحسين والحكومة في التنسيقات العربية والدولية لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية لقطاع غزة.

كما تضمن التعليقات استنكار الأردنيين لتصرفات جيش الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة وعدم انصياعه إلى القانون الدولي لوقف عدوانه على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

تحدث البعض أيضا بأن المخطط الإسرائيلي هو التهجير القسري لقطاع غزة إلى مصر والضفة في المرحلة القادمة إلى الأردن.

وتداول أغلب المتفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي لجثت ودبابات معطوبة للجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية وكذلك أسرى من جيش الاحتلال.

وتحدث البعض بأن اسرائيل تستخدم استراتيجية التكتم الإعلامي داخل كيانهم لابراز قوتهم بأنها تسود على قوة المقاومة الفلسطينية..

كما تحدث البعض بأن على الدول العربية والإسلامية إن تعلم بأن إسرائيل هزمت عسكريا واستخباراتيا وأنها فقط تعتمد على سلاح الجو.

بالإضافة إلى ذلك تداول وتحدث البعض الآخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن مثيري الشغب هم من الفئات الضالة التي تقوم بتغيير اتجاه الوقفه الاستنكارية للاحتلال إلى شغب واشتباكات مع الأجهزة الأمنية.

وتداول البعض فيديو يظهر بأن الامن العام والأجهزة الامنية بأنهم هم من قاموا بافتعال الشغب وإشعال النيران خلال الاحتجاجات والاستنكارات السابقة عند السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية غربي العصمة عمان، في الوقت الذي أكد فيه الناطق الاعلامي لمديرية الأمن العام بأن متابعة إلقاء القبض على مروجي الفيديو المظلل الذي يظهر الأجهزة الأمنية بافتعال الحرائق في الاعتصامات بعمان.

وأكد أغلب المتفاعلين على استمرار الوقفات والاستنكارات للعدوان الغاشم على قطاع غزة بطريقه سلمية مبدين استيائهم من تصرفات فئات مظللة أثارت الشغب في الاعتصامات والوقفات الاستنكارية، ودعى البعض الآخر إلى إن تكون الوقفات والاستنكارات ضمن القانون والابتعاد عن الشغب.

وضمن متابعات رواد السوشيال ميديا، طالب البعض بمقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية وكذلك نشر صور وفيديوهات المجازر بلغات مختلفة لتنتشر إلى العالم لتحريك الدور الدولي لشجب العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

كما استنكر البعض الآخر الصمت العربي للمجازر الصهيونية في قطاع غزة فيما طالب البعض الدول العربية التدخل والتكاثف مع جهود الاردن وجالة الملك عبدالله الثاني في وقف مجازر الصهاينة في قطاع غزة.

وطالب رواد مواقع التواصل خلال الحرب فتح معابر انسانية لايصال المساعدات الطبية والصحية إلى الأهل في قطاع غزة وكان أغلب المتفاعلين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ساد على حساباتهم "الحداد على شهداء غزة".

كما دعى أغلب المتفاعلين إلى عقد فعاليات حاشدة احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الحرب والمجازر في قطاع غزة حيث تم تداول بعض صور وفيديوهات لمجازر الإسرائيلين ضد الأطفال والنساء في قطاع غزة لايصالها إلى دول العالم.

وبين من خلال التحليل الكمي والتفاعل للبيانات المنشورة المتداولة على المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي لوحظ أنه يوجد ارتفاع ملحوظ في الاهتمام في مؤشر التأثير من قبل المتفاعلين على المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي.

كما تم رصد التفاعل والتأثير بتثمين جهود جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية في التنسيق الإقليمي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتقديم المساعدات لهم واستنكار شعبي لصمت لبعض الدول العربية.

كما تبين وجود تفاعل وتأثير باستنكار لفئات معينة من مثيري الشغب في الوقفات لنصرة قطاع غزة وشجب العدوان والمجازر الإسرائيلية ويوجد تفاعل وتأثير مرتفع على مجريات وتطورات الأحداث في قطاع غزة من قبل المتفاعلين.