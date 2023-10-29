Monday, 30 October 2023 07:33 GMT

المقاومة تفاجىء الاحتلال بإنزال خلف خطوطه بمعبر إيرز واندلاع اشتباكات عنيفة

10/29/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة، إن عناصر من كتائب القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الإسرائيلي قرب معبر إيريز.

وأضافت أن عناصر القسام اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل السياج الفاصل قرب موقع إيرز العسكري، وضربت الموقع بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع

كم قصفت الكتائب تحشدات العدو في كيبوتس "نحال عوز" بعدد من قذائف الهاون،


بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن اشتباك مسلح يدور في منطقة إيرز شمال قطاع غزة، وسط إطلاق كثيف لقذائف الهاون من غزة نحو المنطقة.

MENAFN29102023000072011014ID1107326161

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث