المقاومة تفاجىء الاحتلال بإنزال خلف خطوطه بمعبر إيرز واندلاع اشتباكات عنيفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة، إن عناصر من كتائب القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الإسرائيلي قرب معبر إيريز.
وأضافت أن عناصر القسام اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل السياج الفاصل قرب موقع إيرز العسكري، وضربت الموقع بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع
كم قصفت الكتائب تحشدات العدو في كيبوتس "نحال عوز" بعدد من قذائف الهاون،
بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن اشتباك مسلح يدور في منطقة إيرز شمال قطاع غزة، وسط إطلاق كثيف لقذائف الهاون من غزة نحو المنطقة.
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