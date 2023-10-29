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القارة السمراء.. تباين في المواقف من العدوان على غزة

10/29/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - في سياق معركة "طوفان الأقصى" والعدوان على قطاع غزة الذي أعقبها، أعلنت بعض الدول الأفريقية دعمها للشعب الفلسطيني، في حين وقفت دول أخرى على النقيض تماما من هذا الموقف، وأرسلت الرسائل وأصدرت البيانات للتنديد بهجوم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة.
على الحياد
مع بداية معركة طوفان الأقصى في السابع من الشهر الحالي، أصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، بيانا ناشد فيه الطرفين بالتوقف عن القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط، وأشار إلى أن عدم حصول الفلسطينيين على دولة مستقلة هو أحد أسباب التصعيد الدائم في المنطقة.
كذلك، حضر فكي اجتماعا مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، صدر على إثره بيان مشترك من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية مطالبين بفتح ممرات إنسانية والوقف الفوري للأعمال العسكرية في غزة، كما حذر البيان من الاجتياح البري لغزة الذي "قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة".
أما في قمة السلام التي عقدت في القاهرة قبل أيام، أعلن فكي تمسكه بالبيان الأول الصادر عن الاتحاد الأفريقي الذي يدعو لوقف "العنف من الطرفين والعودة إلى المفاوضات على أساس حل الدولتين".
كان لدول مثل تنزانيا وأوغندا موقف مشابه لموقف الاتحاد الأفريقي، إذ دعت تنزانيا إلى وقف أعمال الاقتتال من الطرفين والدعوة إلى السلام.
كما دعا الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني للعودة إلى حل الدولتين وحل المشاكل عبر الحوار.
وتربط أوغندا علاقات قوية وقديمة مع الاحتلال، فكثيرا ما استعانت بالخبرات للاحتلال في القمع لمواجهة الانتفاضات الشعبية. وأما إثيوبيا، الدولة صاحبة الارتباط الأقوى والتاريخي مع الكيان، فلم تبد موقفا صريحا من الحرب الدائرة في قطاع غزة حتى الآن.
دعم الاحتلال
انضمت كينيا إلى بقية العالم في التضامن مع دولة الاحتلال، هذا ما عبر عنه الرئيس الكيني وليام روتو -على حسابه في منصة إكس.
يذكر أن كينيا تمتلك علاقات رسمية قوية مع الاحتلال، حيث زار الرئيس الكيني روتو الكيان المحتل في أيار(مايو) الماضي، وأكد على عمق العلاقات بين الطرفين وسعيه المتواصل لتقويتها.
كينيا ليست الدولة الوحيدة المتضامنة مع الاحتلال، إذ أعربت غانا عن موقفها الداعم للاحتلال و"حقها في الوجود والدفاع عن النفس". وبصفتها عضوا مؤقتا في مجلس الأمن، امتنعت غانا عن التصويت لصالح مشروعي قرارين لوقف إطلاق النار في غزة، أحدهما روسي والآخر برازيلي.
يرجع موقف غانا إلى علاقتها الوثيقة بالاحتلال، وقبل 3 أشهر افتتح وزير خارجية الكيان المحتل إيلي كوهين منتدى الأعمال الإسرائيلية-الغانية، وهو المنتدى الاقتصادي الأول من نوعه في القارة، والذي يبحث تعميق التعاون الاقتصادي فيما بين الدولتين في مجالات المياه والزراعة وتطوير المشاريع.
وكان للكاميرون والكونغو الديمقراطية مواقف مشابهة، فأعلنت دعمها للاحتلال ، وأرسل كلا الرئيسين بول ميا رئيس الكاميرون، وفيليكس تشيسكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية، تعازيهما بقتلى الاحتلال.
دعم فلسطين
حافظت دولة جنوب أفريقيا على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، واللافت أن التضامن مع فلسطين لم يكن رسميا فقط، إنما شعبي أيضا، حيث تتواصل المسيرات والمظاهرات في مختلف المدن تضامنا مع فلسطين بشكل شبه يومي.
ومما يشكل الدافع الأساسي للتضامن الشعبي مع فلسطين، أن الشعب الجنوب أفريقي يرى ما يحصل في فلسطين على أنه نظام فصل عنصري، مثل الذي تعرضوا له على مدار سنوات طويلة.
رسميا، فقد دعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، الحركات النقابية إلى مقاطعة المنتجات للاحتلال. كما أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، دعمه للقضية الفلسطينية، حيث ظهر في فيديو يرتدي الكوفية الفلسطينية، ويطالب بالوقوف مع الشعب الفلسطيني.
أما في السنغال، فقد طالبت الحملة السنغالية للدفاع عن القدس وفلسطين، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
كما دعت كل الفعاليات الشعبية والرسمية في السنغال إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني وإسناده، وترأس السنغال لجنة الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
الدول العربية
وبالنسبة لعرب أفريقيا، كان الموقف العام مساندا للشعب الفلسطيني، إذ أكدت الجزائر على موقفها التاريخي من القضية الفلسطينية، وتحفظت على البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، بسبب مساواته لحق الشعب الفلسطيني بممارسات إسرائيل.
وحملت تونس نفس الموقف الجزائري، إذ أعلن الرئيس قيس سعيد عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، كما أكد وزير الخارجية التونسي أن الحل يكمن في توحد كل العرب للتصدي للحرب الواقعة على غزة.
كذلك صرح رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية عبد الحميد الدبيبة، بأن ما يحصل في غزة هو جريمة حرب مكتملة الأركان، وأدان الانحياز الغربي لـ الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني.
في حين أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أنه يتألم ككل الموريتانيين على ما يحصل في غزة. وأعلنت الحكومة الموريتانية الحداد لـ3 أيام، إثر جريمة قصف المستشفى المعمداني.
وأعربت المغرب عن إدانتها لقتل المدنيين، وذكرت وزارة الخارجية المغربية أن نهج الحوار والمفاوضات هو السبيل الوحيد لإيجاد حل للقضية الفلسطينية. فيما جاء هذا التصريح الرسمي، في الوقت الذي تشتعل فيه ميادين وساحات المغرب تضامنا مع غزة وتنديدا بجرائم الاحتلال.
أما مصر، الوسيط التاريخي بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، فقد أعلنت في اليوم الأول للمعركة إدانتها للقتال من الجانبين، وطالبت بوقف إطلاق النار وإعلان الهدنة. ومع تطور الموقف، لم تفتح مصر معبر رفح المُغلق في وجه سكان قطاع غزة، كما رفضت فتحه لإخراج الرعايا الأجانب، واشترطت لذلك إدخال مساعدات إنسانية للقطاع.
شعبيا، ملأت الشعوب العربية الشوارع احتجاجا على قصف سكان قطاع غزة، ودعما للشعب الفلسطيني، وأطلقت حملات تبرعات لضحايا الحرب من الغزيين.-(وكالات)

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