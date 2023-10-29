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توغل محدود بدل العدوان البري الواسع

10/29/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان - "لا تحتله بالكامل إنما أقتل معظم سكانه"...، هذه فحوى النصيحة الأميركية للاحتلال حول "الصيغة الأبعد إنسانية" للتعامل مع غزة، بطرح استبدال الحرب البرية الواسعة بتوغل محدود شمالا، إزاء تبعاتها المقلقة، مما يعني دعما غربيا مفتوحا لاستمرار الإبادة الجماعية وتكثيف القصف الجوي وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين في القطاع، على مرأى المجتمع الدولي الذي يكتفي "بالقرقعة" الكلامية دون الفعل.
وتتماهى "نصيحة" واشنطن مع مساعي الاحتلال البائسة لإضفاء "المشروعية" الدينية المزعومة على سلوكه الإرهابي ضد قطاع غزة، عند الإدعاء بأنه يشن "حرب الاستقلال الثانية"، على اعتبار أن الأولى تعود "زورا" لعام 1948، وهي مقاربة صهيونية خطيرة ومسوغة للقتل والتهجير وضم الأرض، حينما يتم استحضار النسخة النازية لما قبل 75 عاما، ولكن مع فارق أساسي بأن الفلسطينيين والعرب لن يرضوا مطلقا بنكبة فلسطينية جديدة.
ويعكس التردد بشأن طبيعة العملية البرية الواسعة ضد القطاع حالة الانقسام داخل مؤسسة الاحتلال العسكرية بشأنها، وتبعاتها القاتمة على الكيان المحتل نفسه، مقابل إجماع صهيوني حول إبادة غزة والتخلص من غالبية سكانها، إما قتلا أو تهجيرا، بمواصلة ارتكاب المجازر الوحشية التي تزداد فاشية يوميا، مما أدى لارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 8 آلاف، بينهم نحو 3200 طفل، والجرحى لنحو 20 ألفا، عدا مئات المفقودين تحت الأنقاض.
وبعد عودة الاتصالات وشبكة الانترنت للعمل جزئيا في القطاع بعد طول انقطاع؛ استيقظ سكان غزة على مشاهد مروعة لعشرات الجثث ممزقة الأشلاء في الشوارع بعد يوم دام تعمد الاحتلال طمسها عن أعين الكاميرات ووسائل الاتصال، بحيث وجدت طواقم الدفاع المدني صعوبة في تجميعها أو تحديد هويتها، نتيجة تمزق أجسادها وتشوهها بسبب القصف الجوي الكثيف وهجمات الاحتلال الضارية التي تعرض لها القطاع.
وتركزت هجمات الاحتلال الهمجية، برا وبحرا وجوا، على مدينة غزة ومخيم الشاطئ ومناطق شمال القطاع بأكمله، حيث تم انتشال جثث أكثر من 40 شهيدا تحت أنقاض أحد الأبنية التي تم قصفها فوق رؤوس ساكنيها، أسوة بشهداء آخرين ارتقوا في مناطق لم تكن أيضا بمنأى عن القصف الصهيوني ضد المدنيين.
وشهد مخيم الشاطئ، غربا، مجزرة وحشية جديدة للاحتلال بسلسلة غارات جوية كثيفة أدت لاستشهاد العديد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، بينما ما يزال الكثير منهم تحت الأنقاض، أسوة بقصف بناية سكنية مأهولة بالمدنيين من ستة طوابق، مما تسبب بوقوع المزيد من الشهداء والجرحى.
ولم ينج أي مكان في القطاع عن الإرهاب الصهيوني؛ ففي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل ما أدى لاستشهاد 30 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين، أسوة بمجزرة "حي التفاح" و"حي الشجاعية"، شرقا، حينما قصفت نحو 7 منازل وأوقعت الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين.
كما دمرت طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا كاملا في بئر النعجة وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى، أسوة بعدوانها في وسط القطاع، لا سيما مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح، كما في خان يونس ورفح، حيث استشهد نحو 57 فلسطينيا غالبيتهم من النازحين عقب تدمير القصف الجوي الكثيف منازل على رؤوس ساكنيها.
وجددت قوات الاحتلال قصفها لمحيط مستشفى القدس (التابع للهلال الأحمر الفلسطيني)، في حي تل الهوا بمدينة غزة.
ويواصل الاحتلال غاراته المكثفة والقصف المدفعي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وشاركت زوارق الاحتلال الحربية، بإطلاق قذائفها تجاه شاطئ غرب بيت لاهيا، إلى جانب سماع دوي إطلاق نار مكثف شرق خان يونس، فيما تصدت المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال التي تحاول الاجتياح برا إلى القطاع.
وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، صد محاولة الاحتلال للتوغل برا في غزة، ودارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال قرب بيت لاهيا شمالي غزة تخللها إطلاق مضادات دروع وقذائف هاون.
وأكدت كتائب القسام أن ثمن الإفراج عن المحتجزين لديها هو تحرير كل الأسرى الفلسطينيين، فيما أكد رئيس حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، أن الحركة جاهزة فورا لصفقة للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، مقابل جميع الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.
وفي الأثناء؛ قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني، "بنيامين نتنياهو"، إن قوات جيش الاحتلال بدأت المرحلة الثانية من الحرب بإطلاق عمليات برية، وذلك على وقع أنباء تتحدث عن محادثات جارية بشأن تبادل محتمل للأسرى.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين أن سلطات الاحتلال أوقفت خطط اجتياح واسع النطاق لغزة والاستعاضة عنها بتوغلات برية محدودة، مبينة إن وقف خطط الاجتياح البري الواسع يتماشى مع اقتراح وزير الدفاع الأميركي "لويد أوستن".
وكان جيش الاحتلال قد نشر فيديو زعم انه لقواته البرية خلال توغلها في قطاع غزة، موثقا حركة قوافل من المدرعات وعمليات إطلاق للنار. إلا أن حركة "حماس" قالت إن هجوم قوات الاحتلال فشل وأنها تكبدت خسائر فادحة في توغلها البري، وأن ما لا يقل عن 6 دبابات للاحتلال تضررت بصواريخ مضادة للدروع.
وعقب ذلك، قالت "كتائب القسام" إن عناصرها يواصلون تصديهم لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة شمال غرب بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وأنهم خاضوا معهم "اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص، وقد اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في تلك الاشتباكات، وما يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية"، وفق البيان.
الى ذلك، قال رئيس الوزراء النرويجي ينس شتولتنبرغ، إن الحصار الكامل الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة لا يتماشى مع القانون الدولي للحرب.
وأضاف شتولتنبرغ أن الحصار المفروض على غزة يمنع الوصول إلى الضروريات مثل الغذاء والدواء ويؤدي لوضع مأساوي.

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