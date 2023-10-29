الجنائية الدولية: إعاقة وصول إمدادات الإغاثة إلى غزة جريمة

الجنائية الدولية: إعاقة وصول إمدادات الإغاثة إلى غزة جريمة
التاريخ
10/29/2023 11:20:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال زيارة إلى معبر رفح الحدودي يوم الأحد إن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كريم خان أيضًا في مؤتمر صحفي في العاصمة المصرية القاهرة إنه يتعين على إسرائيل أن تبذل“جهودا ملحوظة” لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء الأساسي.
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