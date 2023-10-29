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الجنائية الدولية: إعاقة وصول إمدادات الإغاثة إلى غزة جريمة

10/29/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال زيارة إلى معبر رفح الحدودي يوم الأحد إن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وقال كريم خان أيضًا في مؤتمر صحفي في العاصمة المصرية القاهرة إنه يتعين على إسرائيل أن تبذل“جهودا ملحوظة” لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء الأساسي.

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