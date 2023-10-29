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استقالة اثنين من كبار موظفي ملف الأسرى الإسرائيليين المختطفين في غزة

10/29/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت قناة كان العبرية الرسمية، مساء أمس الأحد، عن استقالة مسؤولين اثنين من كبار موظفي القسم الذي شكله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مؤخرا لإدارة ملف الجنود الأسرى والمفقودين في غزة، بإدارة العميد احتياط جال هيرش.

وبحسب القناة، فقد برر رئيس جهاز الشاباك سابقا يعقوب بيري ومسؤول ملف المفقودين سابقا دافيد ميدان استقالتهما لسوء إدارة القسم، موجهين انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال العضوان، بيري وميدان، إن نتياهو اجتمع مع عدد محدود من ممثلي عائلات الجنود الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة وذلك خشية سماع انتقاداتهم.
--(بترا)

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