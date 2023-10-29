أحزمة نارية ضخمة الآن تستهدف محيط مستشفى القدس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط غزة، بأكثر من 25 غارة و"أحزمة نارية" عنيفة وضخمة، ولا تزال تطلق قنابل مضيئة نحوه.
واستهدف الجيش الإسرائيلي بما يعرف بـ "أحزمة نارية" بشكل مكثف المناطق الممتدة من شمال القطاع وصولا للمحافظة الوسطى.
وتركز القصف الإسرائيلي بدءا من مناطق شمال القطاع ثم مخيم الشاطئ وحي تل الهوى امتدادا لمنطقة المستشفى التركي الذي تم استهدافه بعشرات الصواريخ والقذائف.
ومن جانبها، أكدت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة ومقرها مستشفى القدس، أن "جيش الاحتلال يواصل إلقاء القنابل الضوئية في محيط مستشفى القدس". وكالات
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