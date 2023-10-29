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أحزمة نارية ضخمة الآن تستهدف محيط مستشفى القدس

10/29/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط غزة، بأكثر من 25 غارة و"أحزمة نارية" عنيفة وضخمة، ولا تزال تطلق قنابل مضيئة نحوه.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بما يعرف بـ "أحزمة نارية" بشكل مكثف المناطق الممتدة من شمال القطاع وصولا للمحافظة الوسطى.

وتركز القصف الإسرائيلي بدءا من مناطق شمال القطاع ثم مخيم الشاطئ وحي تل الهوى امتدادا لمنطقة المستشفى التركي الذي تم استهدافه بعشرات الصواريخ والقذائف.

ومن جانبها، أكدت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة ومقرها مستشفى القدس، أن "جيش الاحتلال يواصل إلقاء القنابل الضوئية في محيط مستشفى القدس". وكالات

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