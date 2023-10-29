عملية نوعية لسرايا القدس شمال فلسطين المحتلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت المقاومة الفلسطينية " سرايا القدس" بلاغا عسكريا حول ما جرى شمال فلسطين المحلتة .
وقالت في بيانها : "بعون الله وقدرته نفذت سرايا القدس - كتيبة الشهيد علي الأسود مساء الأحد عملية اختراق للسياج الأمني لدى العدو الصهيوني عند موقع حانيتا العسكري شمال فلسطين المحتلة".
وتابعت بالقول : "حيث تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوات العدو على أرض فلسطين المحتلة وذلك نصرة لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى ورداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".
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