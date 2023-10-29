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عملية نوعية لسرايا القدس شمال فلسطين المحتلة

10/29/2023 11:20:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت المقاومة الفلسطينية " سرايا القدس" بلاغا عسكريا حول ما جرى شمال فلسطين المحلتة .

وقالت في بيانها : "بعون الله وقدرته نفذت سرايا القدس - كتيبة الشهيد علي الأسود مساء الأحد عملية اختراق للسياج الأمني لدى العدو الصهيوني عند موقع حانيتا العسكري شمال فلسطين المحتلة".

وتابعت بالقول : "حيث تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوات العدو على أرض فلسطين المحتلة وذلك نصرة لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى ورداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".

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