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قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين

10/29/2023 11:20:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا. وفا

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