Monday, 30 October 2023 07:32 GMT

عودة التوتر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

10/29/2023 11:20:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شهدت بلدات القطاع الشرقي جنوب لبنان توترا ملحوظا ليل الأحد، بعد أن هاجمت المقاومة المنضوية تحت "حزب الله" موقع مسكاف عام، بالأسلحة المناسبة واستهدفت أجهزة الاستشعار وكاميرات المراقبة في الموقع.

وردّ الجيش الإسرائيلي برشقات رشاشة تجاه المنطقة المعروفة بخلة المحافر جنوب العديسة.

ومساء الأحد شنت القوات الإسرائيلية غارتين جويتين على أطراف بلدة شبعا وعلى طريق شبعا الهبارية وشبعا كفرشوبا.

وسقطت القذائف الحارقة بين البيوت عند مداخل بلدة شبعا لجهة بلدك الهبارية.وكالات

MENAFN29102023000072011014ID1107326152

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث