عودة التوتر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت بلدات القطاع الشرقي جنوب لبنان توترا ملحوظا ليل الأحد، بعد أن هاجمت المقاومة المنضوية تحت "حزب الله" موقع مسكاف عام، بالأسلحة المناسبة واستهدفت أجهزة الاستشعار وكاميرات المراقبة في الموقع.
وردّ الجيش الإسرائيلي برشقات رشاشة تجاه المنطقة المعروفة بخلة المحافر جنوب العديسة.
ومساء الأحد شنت القوات الإسرائيلية غارتين جويتين على أطراف بلدة شبعا وعلى طريق شبعا الهبارية وشبعا كفرشوبا.
وسقطت القذائف الحارقة بين البيوت عند مداخل بلدة شبعا لجهة بلدك الهبارية.وكالات
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