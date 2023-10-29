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انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات في شمال غزة مجدداً

10/29/2023 11:20:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مصادر فلسطينية، فجر الإثنين انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت مجددا في مناطق من شمال قطاع غزة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع قوله، إن الولايات المتحدة ضغطت على الحكومة الإسرائيلية لإعادة تشغيل خدمات الاتصال والإنترنت في قطاع غزة بعد أن قطعتها إسرائيل يوم الجمعة.

وأضاف المسؤول: "لقد أوضحنا أنه يجب إعادة تشغيلها"، موضحا أن الإسرائيليين لم يقدموا سببا لقطع شبكات الاتصالات في غزة. وكالات

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