انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات في شمال غزة مجدداً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مصادر فلسطينية، فجر الإثنين انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت مجددا في مناطق من شمال قطاع غزة.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع قوله، إن الولايات المتحدة ضغطت على الحكومة الإسرائيلية لإعادة تشغيل خدمات الاتصال والإنترنت في قطاع غزة بعد أن قطعتها إسرائيل يوم الجمعة.
وأضاف المسؤول: "لقد أوضحنا أنه يجب إعادة تشغيلها"، موضحا أن الإسرائيليين لم يقدموا سببا لقطع شبكات الاتصالات في غزة. وكالات
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