الاحتلال يواصل تهديده بقصف مستشفى القدس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شنت طائرات الاحتلال الحربية، "حزاما ناريا" في محيط مستشفى القدس التابع لجميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال تقصف بشكل مكثف محيط مستشفى القدس من أجل إجبار النازحين المتواجدين بداخله بالذهاب جنوبا.
وأضافت، أنه يوجد في مستشفى القدس 12 ألف شخص نزحوا إلى المستشفى كملاذ آمن، إضافة إلى نحو 400 مريض، ومثلهم جرحى، باتوا مهددين بالقصف. وكالات
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