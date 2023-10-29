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الاحتلال يواصل تهديده بقصف مستشفى القدس

10/29/2023 11:20:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شنت طائرات الاحتلال الحربية، "حزاما ناريا" في محيط مستشفى القدس التابع لجميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال تقصف بشكل مكثف محيط مستشفى القدس من أجل إجبار النازحين المتواجدين بداخله بالذهاب جنوبا.

وأضافت، أنه يوجد في مستشفى القدس 12 ألف شخص نزحوا إلى المستشفى كملاذ آمن، إضافة إلى نحو 400 مريض، ومثلهم جرحى، باتوا مهددين بالقصف. وكالات

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