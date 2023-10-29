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ترجيحات بإدخال 60 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم

10/29/2023 11:20:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت فضائية "اكسترا نيوز" المصرية عن وجود ترتيبات مصرية من أجل إدخال 60 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية المختلفة إلى قطاع غزة اليوم الاثنين.

وكتبت الفضائية المصرية ذلك في مدونتها على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، وقالت أيضا: "تواصل مصر جهودها من أجل ضمان استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة وزيادتها لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين". وكالات



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