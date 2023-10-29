ترجيحات بإدخال 60 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم

ترجيحات بإدخال 60 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم
التاريخ
10/29/2023 11:20:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت فضائية "اكسترا نيوز" المصرية عن وجود ترتيبات مصرية من أجل إدخال 60 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية المختلفة إلى قطاع غزة اليوم الاثنين.
وكتبت الفضائية المصرية ذلك في مدونتها على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، وقالت أيضا: "تواصل مصر جهودها من أجل ضمان استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة وزيادتها لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين". وكالات
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