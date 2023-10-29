الأسئلة التي لم تعد محرجة بعد اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هو موسم التحضير للتسويات. تسويات جديدة ومختلفة ونوعية وبعيدة عن الوصفات الأميركية التقليدية بنكهة إسرائيلية.
هجوم حماس كان الشرارة.. ووحشية الرد الإسرائيلي على قطاع غزة وفضيحة المعايير المزدوجة العالمية هي التي خلقت أرضية جديدة لتسويات إقليمية جديدة ومختلفة.
القصف الدموي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، ولا قواعد "الوضع الراهن" الذي لم يعد راهنا في وضعية الاحتلال، والسباق الإقليمي بمفرداته القديمة صار من الأمس، اليوم هناك قواعد اشتباك جديدة تتجلى وتظهر كلفته الدموية ما تزال باهظة.
لن يستقيم هذا الإقليم – كما العالم نفسه- دون ترتيب سياقاته مع سياقات عالم المعرفة والتكنولوجيا الرقمية الحديثة التي جعلت من الموت الدموي البشع حالة بث حي ومباشر استطاع أن يخترق الحواجز التقليدية ويقفز فوقها بسهولة وبحجم راحة اليد حول العالم.
لم يسقط نتنياهو وحده، سقط معه كل هذا المزاج اليميني المتطرف في عزلة رأي عام دولية تتسع يوما بعد يوم، وكلما طال وقت الحرب البشعة كلما اتسع الفضاء للحقائق التي تحاول "نخبة العالم القديم" دفنها تحت ركام مفردات لم تعد صالحة وفقدت معناها امام كل هذا القتل المجاني والمكلف.
وقف إطلاق النار مطلب أممي تقف في مواجهته إسرائيل متهمة العالم كله بالخطأ! وهو مطلب أممي يجب تحقيقه فورا وبلا تأخير، ويجب أن يتبعه تحقيق أممي "بذات الشجاعة وكثير من المصداقية" حول جرائم الحرب التي ارتكبت، وليكن تحقيقا يشمل جميع الأطراف إن شاء العالم، لم يعد هناك ما يخسره أهل غزة أكثر مما خسروه في تلك الحرب الوحشية.
ما بعد وقف إطلاق النار وجولة المساءلة الدولية التي يجب أن تتم حتى يدرك المزاج العام الإسرائيلي فداحة خياراته الانتخابية والسياسية، لا بد من التحضير للتسويات الجديدة، تسويات ترتب الإقليم على وتيرة ترتيب جديد للمجتمع الدولي نفسه.
تسويات تنهي مفهوم القتل المجاني وفكرة الاحتلال نفسه، تسويات تتسق مع ما يدعيه العالم من إنسانية مفقودة وضائعة في متاهات النفاق الدولي ومعضلة الشمال والجنوب ووهم التفوق الغربي على خيبات الشرق التي يجب أن تنتهي.
لا بد من إعادة تموضع سياسي مختلف، إعادة حسابات مختلفة بالمطلق.
أردنيا، ما هي المصالح الحيوية للأردن كدولة "كمفهوم مكتمل"؟
ما هي آفاق الحلول الممكنة في الوضع "ما بعد الراهن" الجديد؟ هل هناك مقاربات مختلفة؟ هل لدى صناع القرار السياسي رؤية جديدة تتفاهم مع كل القادم، وهو قادم ووشيك.
كيف يمكن تطويع "الجغرافيا السياسية" ومخزون هائل من رصيد الاعتدال في تلك التسويات الجديدة؟
هل يمكن فتح الحوارات مع الجميع وبين الجميع في الداخل الأردني للبحث عن معادلات جديدة وطويلة الأمد؟
هل تخرج المطالب الإصلاحية "والتحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي" من مساحة الرؤية الحذرة إلى فضاءات الضرورة الحيوية؟
هل تستعيد الدولة مفهومها المؤسساتي والدستوري وتحسم فكرة المواطنة لتكون هي الأساس في مجمل العلاقات البينية في داخلها؟
وبسؤال اكثر دقة ووضوح وصراحة:
ما هي حدود علاقتنا القادمة مع الضفة الغربية للنهر الذي نحمل اسمه؟
كيف يمكن أن نحمل الفلسطيني نحو حقوقه المشروعة في تقرير مصيره وخياراته؟
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