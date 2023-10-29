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الأسئلة التي لم تعد محرجة بعد اليوم

10/29/2023 11:20:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






هو موسم التحضير للتسويات. تسويات جديدة ومختلفة ونوعية وبعيدة عن الوصفات الأميركية التقليدية بنكهة إسرائيلية.
هجوم حماس كان الشرارة.. ووحشية الرد الإسرائيلي على قطاع غزة وفضيحة المعايير المزدوجة العالمية هي التي خلقت أرضية جديدة لتسويات إقليمية جديدة ومختلفة.
القصف الدموي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، ولا قواعد "الوضع الراهن" الذي لم يعد راهنا في وضعية الاحتلال، والسباق الإقليمي بمفرداته القديمة صار من الأمس، اليوم هناك قواعد اشتباك جديدة تتجلى وتظهر كلفته الدموية ما تزال باهظة.
لن يستقيم هذا الإقليم – كما العالم نفسه- دون ترتيب سياقاته مع سياقات عالم المعرفة والتكنولوجيا الرقمية الحديثة التي جعلت من الموت الدموي البشع حالة بث حي ومباشر استطاع أن يخترق الحواجز التقليدية ويقفز فوقها بسهولة وبحجم راحة اليد حول العالم.
لم يسقط نتنياهو وحده، سقط معه كل هذا المزاج اليميني المتطرف في عزلة رأي عام دولية تتسع يوما بعد يوم، وكلما طال وقت الحرب البشعة كلما اتسع الفضاء للحقائق التي تحاول "نخبة العالم القديم" دفنها تحت ركام مفردات لم تعد صالحة وفقدت معناها امام كل هذا القتل المجاني والمكلف.
وقف إطلاق النار مطلب أممي تقف في مواجهته إسرائيل متهمة العالم كله بالخطأ! وهو مطلب أممي يجب تحقيقه فورا وبلا تأخير، ويجب أن يتبعه تحقيق أممي "بذات الشجاعة وكثير من المصداقية" حول جرائم الحرب التي ارتكبت، وليكن تحقيقا يشمل جميع الأطراف إن شاء العالم، لم يعد هناك ما يخسره أهل غزة أكثر مما خسروه في تلك الحرب الوحشية.
ما بعد وقف إطلاق النار وجولة المساءلة الدولية التي يجب أن تتم حتى يدرك المزاج العام الإسرائيلي فداحة خياراته الانتخابية والسياسية، لا بد من التحضير للتسويات الجديدة، تسويات ترتب الإقليم على وتيرة ترتيب جديد للمجتمع الدولي نفسه.
تسويات تنهي مفهوم القتل المجاني وفكرة الاحتلال نفسه، تسويات تتسق مع ما يدعيه العالم من إنسانية مفقودة وضائعة في متاهات النفاق الدولي ومعضلة الشمال والجنوب ووهم التفوق الغربي على خيبات الشرق التي يجب أن تنتهي.
لا بد من إعادة تموضع سياسي مختلف، إعادة حسابات مختلفة بالمطلق.
أردنيا، ما هي المصالح الحيوية للأردن كدولة "كمفهوم مكتمل"؟
ما هي آفاق الحلول الممكنة في الوضع "ما بعد الراهن" الجديد؟ هل هناك مقاربات مختلفة؟ هل لدى صناع القرار السياسي رؤية جديدة تتفاهم مع كل القادم، وهو قادم ووشيك.
كيف يمكن تطويع "الجغرافيا السياسية" ومخزون هائل من رصيد الاعتدال في تلك التسويات الجديدة؟
هل يمكن فتح الحوارات مع الجميع وبين الجميع في الداخل الأردني للبحث عن معادلات جديدة وطويلة الأمد؟
هل تخرج المطالب الإصلاحية "والتحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي" من مساحة الرؤية الحذرة إلى فضاءات الضرورة الحيوية؟
هل تستعيد الدولة مفهومها المؤسساتي والدستوري وتحسم فكرة المواطنة لتكون هي الأساس في مجمل العلاقات البينية في داخلها؟
وبسؤال اكثر دقة ووضوح وصراحة:
ما هي حدود علاقتنا القادمة مع الضفة الغربية للنهر الذي نحمل اسمه؟
كيف يمكن أن نحمل الفلسطيني نحو حقوقه المشروعة في تقرير مصيره وخياراته؟

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