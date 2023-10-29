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استقواء وابتزاز سياسي

10/29/2023 11:20:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








منذ أن كان العدوان على غزة كانت هنالك محاولات وعمل من بعض الأطراف داخل الأردن وخارجه للضغط على الدولة الأردنية ومحاولة تحميلها عبئا أمنيا وسياسيا وشعبيا، والبعض ذهب الى أعمال وممارسات لتشتيت جهد الأردن وفتح جبهات أمنية مقلقة له.
بعض القوى السياسية الداخلية التي كانت تشكو من عدم التعامل معها او تهميشها سياسيا والتي كانت أكبر امنيات قيادتها ان تلتقي بضابط في المخابرات او وسيط قريب من الجهات الرسمية وجدت في فترة الحرب فرصة للاستقواء على الدولة ومحاولة زيادة الاعباء عليها، وتجاهلت كل حديث عقلاني او تذكير لها بمصلحة الأردن واهله.
المشكلة في الأردن لم ولن تكون قي التعبير عن رفض العدوان او تنظيم فعاليات تضامن مع أهل غزة، ولم يكن هنالك اي خلاف على حق الأردنيين في القول والفعل والتظاهر ورفع الصوت ضد إجرام الاحتلال بل ان هذا كان امرا مطلوبا وفي مصلحة الأردن الذي يتبنى موقفا صلبا في رفض العدوان ويعمل كل مايستطيع لوقف العدوان ومساعدة الأشقاء، لكن المشكلة فيمن تعاملوا مع الظرف على أنه مرحلة قلقة تمر بها الدولة ويمكن فيها تصفية الحساب مع الدولة الأردنية والضغط عليها ببعض الامور التي يعلمون انها خطر على الناس قبل الجهات الرسمية، وهذه الجهات وجدت في الظرف الاقليمي الصعب فرصة لابتزاز الدولة وإظهار نفسها انها الاقوى شعبيا وان في يدها اوراقا في الشارع، وايضا في محاولة لبدء الحملة الانتخابية للبرلمان القادم.
هذه الجهات الى جانبها من مارسوا الافتراء على الأردن بادعاء انطلاق طائرة اميركية من الأردن الى اسرائيل تحمل سلاحا، وهي ذات الجهات او تحمل ذات الحقد على الأردن التي نشرت على موقع المنظمة العربية لحقوق الانسان المسروق من جماعة لها امتداد في الأردن افتراءات جديدة عن طائرات اميركية من الأردن الى اسرائيل تحمل السلاح، والتي اعلن رئيس هذه المنظمة الحقوقية انها اخبار كاذبة وان موقع المنظمة في لندن مسروق من جماعة معروفة وهي التي تستهدف الأردن.
هؤلاء لا يختلفون في نواياهم تجاه الأردن عمن يحرض العشائر الأردنية على الخروج عن القانون وهي ذات النوايا التي جعلت اتباع الحرس الثوري الايراني من ميليشيات طائفية عراقية للتجمع قرب الحدود مع الأردن ومحاولة اقامة تواجد دائم بحجة نصرة فلسطين وكلنا يعلم انها استفزاز وعدوان على الأردن فالحدود مع فلسطين مقفلة في سورية ولبنان حيث حلفاء وشركاء هذه الميليشيات.
البعض تأخذه نشوة المراحل غير العادية ولا يتعلم من تجاربه، ونتذكر فترة الحراك وما يسمى الربيع العربي حين اخذت النشوة البعض في الأردن فكانت مطالبهم تغيير بنية النظام السياسي وتعديل الدستور بسلب الملك صلاحياته وكانوا يعتقدون ان سيطرتهم على الحكم في الأردن قريبة مثل ما حدث مع "اخوانهم" في دول اخرى، لكن بعد ان ذهبت النشوة واستقرت الامور أصبحوا يبحثون حتى عمن يكلمهم، لكنهم اليوم تأخذهم الأوهام وكأن قضية فلسطين احتكار لهم ويحاولون الضغط على الدولة وزيادة العبء السياسي والامني على الأردن.
لا يختلف اي أردني مع آخر ولا مع الدولة على فلسطين ومكانة قضيتها، لكن البعض يرى في هذه المرحلة فرصة للافتراء على الأردن او إظهار الدولة في موقع المتهم او الابتزاز السياسي، لكن هذه الحرب العدوانية ستنتهي وحالة الهياج السياسي لدى البعض ستنتهي وتعود الامور الى واقع مؤكد انه سيكون جديدا..

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