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الهزة والفراغ

10/29/2023 11:20:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








وحده الكيان الإسرائيلي يعرف حجم الهزة التي ضربت عمق إستراتيجيته الأمنية يوم السابع من أكتوبر الحالي، حتى حلفاؤه الذين هبوا لنجدته سياسيا وعسكريا فهموا النتائج دون التفاصيل، وقرروا أن المهمة العاجلة تتركز على ملء الفراغ الذي أحدثته تلك الهزة، واستعادة توازنه بأي ثمن.
هذا حدث غير عادي في مجريات القضية الفلسطينية يأتي في وقت كانت إسرائيل تظن أنها في أحسن حالاتها، وأقوى مراحلها، وأن كل الظروف تخدم مخططاتها لنشر المستوطنات في كل مكان على الأراض المحتلة منذ عام، وتهويد القدس بأكملها، والاستيلاء التدريجي على الحرم القدسي الشريف وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإقامة علاقات طبيعية من أكبر عدد من الدول العربية، وقيادة مشاريع إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط (الجديد) وتصدر مشهد الأمن والتعاون الإقليمي بالصورة التي كان يحاضر عنها رئيس وزرائها بنيامين نتياهو مستخدما شاشات العرض التي تظهر الخرائط، وتستعرض الأرقام والبيانات والشروحات!
كل ذلك سقط كأنه بنيان أطاحت به هزة عنيفة وفق أعلى درجات سلم ريختر، ستتبعها بالطبع هزات ارتدادية داخل المجتمع الإسرائيلي عاجلا أم آجلا، وما كل هذا الجنون الذي يصيب القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، والعمى في رؤية أو تحديد الأهداف إلا دليل على حجم السقوط المدوي للصورة التي حاولت إسرائيل إقناع الآخرين بها، حتى عندما قررت إظهار قوتها الفائقة لإمكانياتها العسكرية لم تجد غير ممارسة أقبح جرائم الحرب التي شهدها العصر الحديث في حق مدنيين عزل، وهذا في حد ذاته مساهمة منها بعملية السقوط بأبعادها السياسية والعسكرية والأخلاقية.
لا شك أن أهل غزة في محنة لا مثيل لها، ولكن المحنة الأعمق تتعرض لها الإنسانية كلها، حين تعجز عن حماية آخر ما تبقى لها من قيم ومبادئ ومثل عليا، وذلك بقدر ما تعجز الأمم المتحدة ومجالسها وهيئاتها ومنظماتها ومعاهداتها ليس في وقف هذه المجازر الشنيعة بل في الدفاع عن مبررات وجودها، تاركة من تسمى نفسها بالقوى العظمى تعبث بقضايا الشعوب كيفما تشاء، وفق منظور لتحقيق المصالح بالقوة إلى درجة تدمير دول وشعوب بعينها.
وقوف المعسكر الغربي إلى جانب إسرائيل ليس بجديد، فهو من أقامها، وهو من ضمن بقائها، ودعمها بلا حدود، ولكنه أبدى هذه المرة وبشكل واضح ما كان متواريا من دوافع دينية كنا نختلف في السابق عن حقيقة وجودها أو تأثيرها على صناعة القرار في دول تقول إنها علمانية، وإلا لماذا يقول السيد بلينكن للإسرائيليين (لقد جئتكم بصفتي يهودي قبل أن أكون وزير خارجية اميركا) بل لماذا أصر الرئيس الأميركي السابق ترامب على اعترافة بالقدس عاصمة لليهود وليس لإسرائيل؟!
في كل يوم تدخل عناصر جديدة على هذا التحول التاريخي الذي نعيش أيامه وربما سنواته المقبلة، والكل منهمك في متابعة التطورات على مسرح غزة الدامي، ولكن تلك الهزة لم تصب إسرائيل وحدها، في اعتقادي أنها أصابت شريان الأمة العربية، وروح الأمة الإسلامية، وما نحاول استخلاصه الآن يكمن جوابه بعد حين.
من المهم أن ندرك اليوم كأردنيين أن موقعنا في هذا الصراع أقرب من غيرنا لفلسطين، واليوم نحن نفهم أكثر من أي وقت مضى الموقف الإستراتيجي الذي تمسك به جلالة الملك عبدالله الثاني لسنوات طويلة بضرورة منح الشعب الفلسطيني دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس الشريف، وظل يواجه به قادة العالم بما فيهم قادة إسرائيل، فقد أراد أن يقول لهم عليكم أن تكونوا على يقين بأنه لن يكون بإمكانكم تجاوز الحقوق الفلسطينية، وأنه إذا وقعت الهزة أو الطوفان فسيقود الجميع نحو الهاوية!

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