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لا تستهينوا بالمقاطعة الاقتصادية

10/29/2023 11:20:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تاريخيا، كانت المقاطعة الاقتصادية أداة مؤثرة في سياق النضالات السلمية التي تمارسها الشعوب والمجتمعات الخاضعة للظلم والاستعمار والاحتلال ضد القوى الاستعمارية. وبينما كانت الدول تتصارع مع السيطرة الأجنبية، برزت المقاطعة وسيلة لممارسة الضغط على هذه القوى وعزلها من أجل وقف الظلم وإنهاء الاستعمار والاحتلال.
المقاطعة الاقتصادية ليست ظاهرة جديدة، وتضرب جذورها العميقة في التاريخ الحديث؛ حيث أظهرت فاعليتها في الهند ضد الاستعمار البريطاني من خلال مقاطعة البضائع البريطانية لصالح البضائع المحلية. وبالمثل، رفض الشعب الليبي الواقع تحت نير الاستعمار الإيطالي البضائع الإيطالية المستوردة والعملة الإيطالية المفروضة عليه. كذلك تحدى الجزائريون الاستعمار الفرنسي من خلال تفضيل استخدام المنتجات المحلية على الفرنسية. وخلال العقود الأولى من القرن الماضي، قاطع الفلسطينيون المستوطنات والمؤسسات والشركات التي أسسها المستوطنون الصهاينة من خلال رفض التعامل معها بأي شكل.
أصبحت آثار المقاطعة الاقتصادية على إسرائيل واضحة خلال العقود القليلة الماضية. وقد عملت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، منذ إنشائها العام 2005، على إدارة هذه الجهود. ووفقا لبعض التقارير الصادرة حديثا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أدت أنشطة حركة المقاطعة هذه إلى انخفاض بنسبة 46 بالمائة في الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتضغط على الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 3 بالمائة حسب بعض التقديرات. وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا في عدد الشركات العالمية التي تعيد النظر في استثماراتها في دولة الاحتلال. واعترفت دولة الاحتلال بخطورة حملات المقاطعة التي يتعرض لها اقتصادها، وصرح مسؤولوها أن المقاطعة الاقتصادية تعد أكبر خطر يهدد اقتصاد دولتهم. لذلك، تم تخصيص مئات الملايين من الدولارات للتصدي لحملات المقاطعة هذه، وبخاصة عندما شملت جهود المقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع دولة الاحتلال.
ومع ذلك، للحصول على تأثير أكثر عمقا، فمن الضروري توسيع النطاق. وينبغي مقاطعة شركات الدول التي تؤيد دولة الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها العدوانية قدر الإمكان، فهذه المقاطعة متعددة الجوانب، تزيد من الضغوط وتعزز المطالبة بإنهاء الاحتلال، وتقرب تحقيق العدالة.
تتضاعف قوة المقاطعة من خلال حجم المشاركة فيها؛ إذ إن الموقف الجماعي يمكن أن يكون مؤثرا جدا، وبخاصة مع وفرة البدائل في السوق العالمية، حالات قليلة هي التي لا يوجد فيها بدائل للسلع التي تنتجها شركات منحازة لدولة الاحتلال.
يثير توسيع دائرة المقاطعة المخاوف المتعلقة بالأضرار التي يمكن أن تلحق باقتصاداتها، وبالعاملين في هذه الشركات. ومع ذلك، فإن ديناميكية السوق العالمية تسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تنشأ عن ذلك، فإن الأسواق ستدفع باتجاه ظهور شركات ومؤسسات بديلة، ما يضمن بقاء فرص العمل في حال تغير مستمر، ولن تؤدي الى اختفاء الوظائف.
مقاومة الاحتلال بأدوات يمكن وصفها بـ"أضعف الإيمان" ولكن تأثيرها قوي، لو طبقت بشكل ممنهج ومستمر ودقيق، تسهم في تقليص عمر الظلم وتقرب من تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال.
تطبيق المقاطعة بشكل ممنهج ودقيق يدعونا إلى التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بالشركات التي تتعامل مع دولة الاحتلال، والحصول على المعلومات من المؤسسات المتخصصة بالموضوع، وعدم الالتفات إلى المعلومات العشوائية التي تضعف الجهود بهذا الاتجاه، لأن من شروط نجاح المقاطعة وفاعليتها "دقتها وإمكانية تطبيقها".
قوة المقاطعة الاقتصادية كبيرة جدا، وهي ليست مجرد لفتة رمزية، وإنما هي أداة ملموسة قادرة على إحداث التغيير، وهي واجب وطني وواجب سياسي وواجب أخلاقي.

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