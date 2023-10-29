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نهتف الآن كي لا نموت

10/29/2023 11:20:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






عدت إلى الكتابة في الغد بعد غياب عارض طويل.. عدت لعلنا في الكتابة نقاوم، ونعلي الصوت وسط الصمت، والتخاذل، ولعلنا نهتف الآن كي لا نموت.
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منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة أشركتني نقابة الصحفيين الفلسطينيين في ((جروب واتس)) تحت اسم ((صحفيين وقت الحرب)) يضم مئات من الصحفيين الفلسطينيين، والعديد من الصحفيين العرب الذين يساندون عدالة قضية فلسطين، والهدف متابعة، وتقديم المعلومات أولا بأول عن حرب الإبادة التي تُش على غزة، وأيضا توثق الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين.
كل لحظة كنت أعيش الصدمة، والحزن، وأشعر بالعجز أكثر وأكثر، وأنا أسمع قصص وحكايات الصحفيين الفلسطينيين، وبطولاتهم، وقدرتهم على مواجهة المصاعب، والمحن.
كنت أجهش في بكاء صامت حين يسقط شهيدا، صحفي كان معنا قبل لحظات، وقبل قليل كان يكتب لنا عما يحدث، ويطمئننا أنه بخير، كنت أغضب وأشعر برغبة في الانتقام حين ترحل عائلة رفيق صحفي معنا على ((الجروب)) وهو ما يزال متماسكا يتلقى العزاء ويحمل كاميرته ليواصل واجبه في فضح جرائم الاحتلال.
أقول مع نفسي إنه شعب الجبارين، هذا شعب لا يموت، ينهض، ويبعث من الرماد كطائر الفينيق، وحين نظرت للوحة فيها سيدة فلسطينية تحمل أطفالها الذين ينبتون أغصانا، وكتب تحتها بيت شعر ((كل ليمونة ستنجب طفلا، ومحال أن ينتهي الليمون))، تيقنت أن النصر قادم مهما طال الزمن، والحق عائد مهما قتلوا، أو قصفوا، فإرادة هذا الشعب لا تُقهر.
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منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة اشتبكت في توثيق جرائم القتل ضد الصحفيين، وهو ليس جديدا ويمتد مع تاريخ الاحتلال، وحتى اللحظة فإن هناك 25 صحفيا وصحفية استشهدوا بشكل ممنهج، ومتعمد من الاحتلال، وهناك حالات أخرى قيد التدقيق رُصدت في غزة، وأكثر من 60 مؤسسة إعلامية دمرت، وما يزيد على 20 صحفيا أصيبوا بجراح، وصحفيين مختفيين، واعتقالات واسعة بين الصحفيين في الضفة الغربية، عدا أهالي، وعائلات الصحفيين الذين استهدفوا، واستشهدوا، وكما قال الزميل وائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في غزة بعد استشهاد العديد من أفراد عائلته ((بنتقموا منا بأولادنا .. معلش)).
باختصار لا يريد الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين أن ينقلوا الحقيقة، ويكشفوا جرائمه، ولهذا تلاحقهم بطائراتها، وصواريخها، وبعد كل جريمة ضد الصحافة تنكر مسؤوليتها، وتكذب، وقبل أيام أعلنت الأمم المتحدة إثر تحقيقات مستقلة أن جيش الاحتلال هو من اغتال الإعلامية المرموقة شيرين أبو عاقلة، وكان الرد الإسرائيلي تجريف النصب الذي أقيم لها مكان استشهادها لأنهم لا يريدون ما يذكر بوحشيتهم.
لا نقول جديدا حين نعلي صوتنا أن استهداف الصحفيين خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على حماية المدنيين، ومنهم الصحفيون، إسرائيل وهي تمارس كل جرائمها من قتل للمدنيين، إلى التهجير القسري، إلى حرب الإبادة، لا تعبأ، فقد ظلت بدعم العالم الغربي الكاذب والمنافق خارج الملاحقة، والمساءلة، وأفلتت من العقاب على كل الجرائم التي ارتكبتها على مدى العقود.
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قبل أن نكون مشتغلين في مؤسسات المجتمع المدني نحن مدافعون عن أوطاننا، لا ننفصل عن تطلعات شعوبنا في الحرية، والعدالة، وكرامة الإنسان، وحماية حقوقه، وسنبقى نتقدم الصفوف في مقاومة العدوان والاحتلال الإسرائيلي.
هذا موقف مبدئي لا يقبل المساومة، فمبادئ حقوق الإنسان تُقر دون لبس بحق الشعوب في مقاومة المحتل، وحق تقرير المصير، ولهذا تصدينا، وما نزال للدول الغربية التي تتبع معايير مزدوجة، وانتقائية في قضايا حقوق الإنسان، فأكثرها اليوم تقف مع الجلاد الإسرائيلي ضد الضحايا الفلسطينيين، ولا تتصدى للإرهاب الإسرائيلي على مدار 75 عاما.
تنسى أكثرية الدول الغربية أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أكدت في تقاريرها أن الاحتلال الإسرائيلي دولة فصل عنصري، وهو ما وثقته أبرز المؤسسات الحقوقية الدولية، هيومن رايتس ووتش، وأمنستي، وحتى مؤسسة بتسيلم الإسرائيلية.
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كنت في مهرجان غنائي يدعم مقاومة الشعب الفلسطيني ضد العدوان، وحين سمعت أغاني الثورة التي تعلقت بها صغيرا ينشدها أطفال وفتية، تيقنت أن هؤلاء يتوارثون بجيناتهم حب فلسطين، وقدسية الدفاع عنها لتحريرها، وتأكدت أن الشعوب لا تُهزم، وأن الأوطان تنجب زعترا ومقاتلين، فالمجد للمدافعين عن كرامتهم، وحقوقهم، وأوطانهم.

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