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هل أنا إرهابي؟

10/29/2023 11:20:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






بعد 24 يوما من الإبادة الجماعية الوحشية التي تنفذها آلة القتل الفاشية الإسرائيلية ضد شعب غزة، فقد بات واضحا أن دول الغرب متحيزة، لا ترى إلا ما ترغب برؤيته، ولا تسمع إلا ما يقوله قتلة الأطفال والنساء في تل أبيب.
تلك الدول الغربية تعتبر شعب أوكرانيا (بني آدميين) يتوجب حمايتهم وإسنادهم، فيما يعتبر ذاك الغرب نفسه أن الفلسطينيين وخاصة الغزيين منهم (وحوش بشرية) ليس لهم أدنى علاقة بـ"الإنسانية" التي ينادي بها الغرب، وربما تعتبر تلك الدول أن أبناء هذا الشرق الأوسطي يصنفون ضمن فئة آكلي لحوم البشر، ولا يريدون سماع إلا سردية النازية الإسرائيلية ذاتها التي يعبر عنها الكيان الاستعماري الصهيوني.
واضح أن أولئك يعتبرون كل من يقطن قطاع غزة، وربما من يقطن بلاد الشام بمثابة إرهابيين، وبالتالي سأكون أنا وأولادي وكل من يقطن المنطقة وفق رؤيتهم المسبقة وتصنيفاتهم إرهابيين، فهذا الغرب المريض نفسيا المأزوم منذ الحرب العالمية الثانية، ما زال يعيش وفق رؤية أحادية، ويصنف العربي تحديدا والمسلمين تعميما بأنهم إرهابيون محتملون، فيما يرفضون وصف أي فعل آخر يقدم عليه الصهيوني أو الأميركي أو الغربي بالإرهابي، فالأميركي الذي قتل طفلا بعمر السادسة ونحره وقتل والدته حزا بالسكين، لم يقل عنه إرهابي؛ ومن دخل مسجدا وقتل المصلين في نيوزلندا وقتل الناس الركع الساجدين؛ ومن قتل المصلين في الحرم الإبراهيمي وقت الفجر، ومن أحرق الطفل محمد أبو خضير وهو حي لم يصنفون بمنظار الغرب كإرهابيين، بالمقابل إذا ثار شعب طلبا لاستقلاله، فإنه وفق معايير الغرب المأزوم نفسيا إرهابي.
صدقا، لم نعد نبالي بتصنيفاتها فنحن نرى بكلتا العينيين فلو كان تشي غيفارا إرهابيا فنحن إرهابيون، ولو كان نيلسون مانديلا إرهابيا فنحن إرهابيون، ولو كان كاسترو إرهابيا فنحن إرهابيون، ولو كان وليام والاس إرهابيا فنحن إرهابيون، ولو كان سيمون بوليفار إرهابيا فنحن إرهابيون، وغيرهم الكثير الكثير الذين سطروا بطولات
في إطار النضال من أجل التحرر الوطني العالمي وباتوا أيقونات عالمية تدلل على نضال حركات التحرر العالمي والشعوب ضد الاستعمار والاحتلال.
فيا أيها المنحازون حد السفاقة، الخانعون حد الاستسلام، الكاذبون حد القرف، العنصريون حد الاشمئزاز، الطائفيون حد الكفر، لقد كفرنا بكم، فقد تعرت مواقفكم، فلا تتحدثوا بعد اليوم عن حقوق الإنسان أو حق المرأة والطفل والعامل والمهاجر والجندر، وحق التعبير، أو الشفافية في التغطيات الصحفية وغيرها من حقوق كذبتم فيها حتى كدنا نصدقكم، فتلك الحقوق بات واضحا أنها خاصة بكم وحدكم، وليس لها علاقة بحق الفلسطينيين في العيش والإنسانية.
فيا أنتم كم كنتم محتالين، تعرت مواقفكم عند المنعطف الأول، وكشفتكم شعوبكم الحية كما كشفناكم، وتلك الشعوب باتت تتظاهر يوميا في عواصمكم ومدنكم ضد اعوجاج بوصلتكم، وانحيازكم، وصمتكم.
يا للعجب منكم! للكيان الغاصب الحق في الدفاع عن نفسه، وقتل الأطفال والأمهات والشيوخ والشباب واستهداف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والصحفيين، كل هذا يأتي في إطار حق الدفاع عن النفس الذي منحتموه للكيان المحتل، فيما لم يخرج منكم أي تصريح ولو كذبا يمنح ذات الحق في الدفاع عن النفس لمن يقتل ويباد ويستهدف يوميا وأمام نظركم، وإنما تعتبرونه ((إرهابيا))، فيا العجب منكم! لماذا تصمون آذانكم عن نداءات شعوبكم التي ترفض انحيازكم؟ لماذا لا تسمعون إلا ما يقوله الكيان المحتل، ولا تريدون حتى الاستماع لشعبكم الذي خرج متظاهرا في الميادين رافضا لانحيازكم.
الكيان الاستعماري إسرائيل يقتل ويبيد ويسوي مباني بالأرض ويقطع الماء والكهرباء والإنترنت والاتصالات عن 2.5 مليون شخص وأنتم في صمت مبين، تمنحونه رخصة بالقتل، فأنتم مشاركون بسفك الدم الفلسطيني، وبالإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة، كفاكم معايير مزدوجة. كفاكم قتلا وتدميرا وإبادة. فأنتم والكيان لا تختلفون عن هتلر، وإنما تفوقتم عليه قتلا وتدميرا.

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