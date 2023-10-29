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منافذ تسويق منتجات وادي الأردن.. هل تبقى رهن الأحداث بالمنطقة؟

10/29/2023 11:18:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






وادي الأردن– وسط تكرار سيناريو إغلاق الأسواق التصديرية ومنافذ التسويق لمنتجات وادي الأردن الزراعية مع كل حدث تشهده المنطقة، بات البحث عن فك الارتباط أمرا ملحا، فيما تتجه الأنظار نحو ضرورة تسريع عجلة قطاع الصناعات الزراعية، كخيار إستراتيجي، يعيد للقطاع توازنه ويبعده عن أزمات تسويقية خانقة تلحق به الخسائر.
القطاع الزراعي بوادي الأردن الذى عانى وما يزال نتيجة الأحداث السياسية التي تتوالى على المنطقة منذ أكثر من عقد، يعيش الآن نفس المشهد منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي تسبب باغلاق آخر النوافذ التصديرية للمنتوجات الزراعية في الوادي. الأمر- ووفق ما أكده مختصون ومعنيون لـ"الغد"- يتطلب تحركا عاجلا لإيجاد الحلول والمتمثلة بالتحول سريعا نحو الصناعات الزراعية للحفاظ على قوة القطاع الزراعي وضمان استيعاب فائض الإنتاج.
يشير مزارعون إلى أن القطاع الزراعي يعيش حاليا حالة من عدم التوازن نتيجة اغلاق الأسواق التصديرية كافة، الأمر الذي سيكبدهم خسائر فادحة، مشددين على ضرورة الاستعجال بإيجاد البدائل الكفيلة بإدامة العمل بالقطاع الزراعي.
ويرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن الأوضاع الأمنية تسببت سابقا بفقدان القطاع الزراعي الكثير من أسواقه التصديرية بسبب انقطاع السبل وارتفاع أجور الشحن، ما ألحق بالتالي خسائر كبيرة بالمزارعين، من دون أن نتمكن من ايجاد بدائل ناجعة رغم مرور أكثر من 10 سنوات على ذلك، لافتا إلى أن ما يجري من عدوان على غزة خلق أجواء مشابهة لتلك التي أعقبت الربيع العربي.
ويقول، "لطالما طالبنا بضرورة ايجاد البدائل اللازمة للحد من تدهور أوضاع القطاع وضرورة التوجه نحو الصناعات التي تعتمد على المنتوجات الزراعية كسبيل للتغلب على المصاعب التسويقية".
وأشار إلى أن ما يعيشه القطاع الزراعي بوادي الأردن مع بدء الموسم من انخفاض بأسعار البيع إلى أقل من التكلفة بثلاثة أضعاف يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات فاعلة لإعادة الحياة للقطاع ليعود رافعة اقتصادية وتنموية كما كان سابقا.
وينوه الخدام إلى أن التحول إلى الصناعات الغذائية يتطلب العمل على تنظيم الإنتاج الزراعي ودعم وتشجيع المزارعين وأصحاب المصانع والقطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات والحوافز لهم خاصة فيما يتعلق بالضرائب وخفض كلف الطاقة والمياه وتذليل أي عقبات قد تعيق تنفيذ مثل هذه المشاريع.
ويؤكد الخبير الزراعي عبد الكريم الشهاب أن التحول إلى الصناعات الغذائية بات أولوية لا يمكن تأجيلها، موضحا أن تسويق المنتوجات يعد أكبر المصاعب التي تواجه القطاع بوادي الأردن وإقامة مصانع تعتمد على المنتوجات الزراعية كمواد خام يعد الحل الأمثل للتغلب على هذا التحدي الذي يتفاقم تبعا للأحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة بين الحين والآخر.
ويبين أن القطاع الزراعي يملك كافة المتطلبات اللازمة من المواد الخام لإنشاء العديد من المصانع كالبندورة والبطاطا والجزر والبامية والبازلاء والفول لإنتاج المعلبات والحمضيات لإنتاج العصائر والمركزات، مستدركا "إلا أن المطلوب هو أن تبنى سياسات وبرامج وقائية للأمن الغذائي تخدم المنتج والمستهلك على حد سواء من خلال تفعيل السياسات الاقتصادية واعتماد سياسات جديدة في البحث الاقتصادي وتنظيم الإنتاج والتركيز على المحاصيل المخصصة لتجهيز الأغذية بشكل يضمن دعم المزارع والحفاظ على أهم القطاعات الإنتاجية في الوطن من الاندثار".
يؤكد المزارع نواش اليازجين أن الصناعات الغذائية مطلب عاجل في ظل الظروف المتدهورة التي يعيشها المزارعون اليوم، متسائلا.. إلى متى سنبقى رهن التداعيات السياسية وآثارها الكارثية على الاقتصاد الوطني وخصوصا القطاع الزراعي؟.
ويقول، "لقد تأخرنا كثيرا في إيجاد الحلول لإنقاذ القطاع الزراعي بوادي الأردن والذي يعتمد بشكل شبه كلي على التصدير للأسواق الخارجية"، مضيفا، "يجب على الحكومة تشجيع الاستثمار في صناعة المواد الغذائية والتي تعتبر عنصرا داعما ومحفزا للنهوض بالقطاع الزراعي وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي".
من جانبه يبين مدير سوق العارضة المركزي المهندس احمد الختالين أنه وبالرغم من تواضع الإنتاج حتى الآن، إلا أن أسعار البيع تدنت لأقل من التكلفة، عازيا ذلك إلى إغلاق الأسواق التصديرية واستمرار الإنتاج في المناطق الشفوية.
مع ما ذكره الختالين، فإن الوصول إلى ذروة الموسم يعني مزيدا من الخسائر، سيما مع استمرار ارتفاع الكلف التشغيلية والانتاجية ودني الأسعار نتيجة الاختناقات التسويقية.
في مقابل ذلك، كانت وزارة الزراعة قد أكدت في أكثر من مرة، على أهمية صناعة المواد الغذائية للأمن الغذائي الأردني، وهو أحد محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تنفذها الوزارة.
واوضحت الوزارة في هذا الخصوص أنه تم طرح مناقصة لخمسة مشاريع لمصانع غذائية زراعية منها ثلاثة مصانع في مرحلة الاكتمال في الأغوار الجنوبية تشمل مصانع لإنتاج معجون الطماطم والمركزات وتجفيف الطماطم، وآخرين في منطقة الأغوار الوسطى والشمالية تقوم الوزارة بتحمل كامل تكاليف تجهيز هذه المصانع بالإضافة إلى العديد من الحوافز.

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