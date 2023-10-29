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التضامن والدعم لغزة يتصاعدان في وجه الاحتلال وجرائمه

10/29/2023 11:18:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فريق الغد






محافظات- مع استمرار تصاعد وتيرة العدوان الصهيوني على الأهل في قطاع غزة، تزداد حرارة التضامن والدعم بين المواطنين، متخذين كل ما أمكن من سبل للتعبير عن رفض ما يجري للأشقاء الغزيين، وتأكيد إدانة الجرائم التي يصر على ارتكابها جيش الاحتلال.
مسيرات ووقفات غضب واحتجاج، وحملات تبرع بالدم، وتسيير قوافل إغاثة، كلها فعاليات تضامنية تتواصل بمدن المحافظات، لدعم الأهل في قطاع غزة في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم.
تحت مفهوم "أقل ما يمكن تقديمه" أطلقت محافظة مادبا بتوجيهات ملكية قافة إغاثة إلى الأهل بقطاع غزة، مكونة من 5 شاحنات تحتوي على مواد غذائية وأدوات طبية وأغطية ومواد تموينية ومياه معدنية بقيمة 60 ألف دينار تم جمعها من المحافظة.
وقال محافظ مادبا نايف الهدايات الذي أشرف على انطلاق القافلة، إن هذه القافلة التي تنطلق من مادبا إلى الأهل في قطاع غزة جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأشقاء والأهل في غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.
وثمن الهدايات الجهود المبذولة من قبل أهالي مادبا وغرفة التجارة واللجنة المشرفة على جمع التبرعات.
بدوره قال رئيس الغرفة حسام عودة إن هذه القافلة المكونة من 5 شاحنات، أقل ما يمكن تقديمه لدعم الأشقاء بغزة في ظل ما يواجهونه من ظروف صعبة جدا نتيجة ما يتعرضون له من عدوان صهيوني غاشم، مشددا على أن حملة جمع التبرعات في مادبا ستكون مستمرة، لإرسال المزيد من الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.
من ناحية أخرى، تواصل كافة الفاعليات الشعبية والحزبية والنقابية تنفيذ وقفات غضب ومسيرات حاشدة للتعبير عن الدعم والتضامن مع الأشقاء بغزة.
ونظم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية والملتقى الوطني الأردني وقفة تضامنية في الأغوار الشمالية دعما للأهل في قطاع غزة.
وحيا المشاركون بالوقفة التي نظمت في ساحة منتدى وادي الريان الثقافي، صمود الغزيين المدافعين عن حقهم في الحياة الحرة الكريمة، مؤكدين إدانتهم لجرائم الاحتلال التي ترتكب بحق المواطنين الأبرياء.
وأكد الحزبي مثقال الزيناتي في لواء الغور الشمالي أن ما تتعرض له غزة من ظلم شديد ودمار واعتداءات من قبل الاحتلال الصهيوني يهدف لتصفية القضية الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف الزيناتي في كلمة له خلال الوقفة التي نظمت وسط حضور حاشد من أبناء لواء الغور الشمالي، أن الأردن وقف وقفة مشرفة كمواقفه دوماً، مستعرضاً تاريخ الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية لطمس الهوية العربية.
وعن القطاع النسائي في اللواء، أكدت رئيسة جمعية تلال المنشية تهاني الشحيمات أن ما يتعرض له الأطفال والنساء والشيوخ في غزة يرقى إلى أبشع الجرائم، مؤكدة وقوف الأردن بكافة مكوناته الرسمية والشعبية خلف جلالة الملك عبدالله الثاني الذي كعادته اتخذ موقفاً واضحاً لا لبس فيه في حل القضية الفلسطينية على أساس وقف العدوان واستهداف المدنيين وحل الدولتين.
وأدان كافة المشاركين بالوقفة المجازر اللإنسانية والانتهاكات المتزايدة للعدو الصهيوني الذي ما زال يستهدف النساء والأطفال والشيوخ والعجزة والذي امتهن الجرائم وقتل الإنسانية والكذب السياسي المعتاد.
وأكدوا حتمية خسارة هذا العدو الغاصب ونصر أحرار الأمة في غزة هاشم، رمز العزة والتضحية والشموخ.
كما شددوا على أن الجميع يدرك أن عناصر قوة هذا الوطن تتمثل في تماهي الشعب مع قيادته وتأييد الشعب الواحد من كافة أصوله ومنابته للقيادة الهاشمية والوقوف خلفها بوحدة وطنية قوية وبنسيج اجتماعي متماسك ليس له شبيه في العالم.
وجددوا التأكيد على اعتزازهم وفخرهم بقواتنا المسلحة الاردنية، الجيش العربي المصطفويّ والأجهزة الأمنية كافة بتاريخها الحافل، بمعارك العز والبطولة والثأر والنصر، على أسوار القدس ومعركة الكرامة.
ونظمت الحركة الإسلامية في منطقة البارحة بإربد وقفة تضامنية مع المقاومة في غزة والمجاهدين في فلسطين.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة الأردنية بإلغاء معاهدة "وادي عربة" والاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال.
وندد المشاركون في المسيرة بالعدوان البربري على غزة، مؤكدين أن شعب غزة لن يهجر مهما بلغ حجم الشهداء.
ونددوا بدعم الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية للاحتلال الصهيوني في العدوان الغاشم على قطاع غزة.
وحيوا صمود المقاومة في دحر الاحتلال من أرضه المحتلة، داعين العالم إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف الحرب على غزة وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية لشعب غزة.
ونظمت فاعليات شعبية وحزبية ونقابية بالكرك، وقفه تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني.
وأكد المشاركون في الوقفة استنكارهم لحالة الصمت في الغرب الذي طالما تغنى بحقوق الإنسان وهو يرى الشعب الفلسطيني يقتل ويذبح أطفاله من جيش الاحتلال الصهيوني.
وطالب المشاركون بتواصل حركة الاحتجاج الشعبي في الأردن وكل مكان من الوطن العربي والإسلامي.
وعلى صعيد متصل، تتواصل في مختلف مناطق محافظة الكرك عمليات التبرع العيني والنقدي للأشقاء الفلسطينيين لدعم صمودهم ومواجهة الحصار الصهيوني والغربي.
وفي العقبة، أقام ديوان البيت العقباوي مهرجانا خطابيا تحت شعار "مع الملك.. مع القدس"، دعما ونصرة للأهل في غزة وفلسطين، وتأييدًا لموقف جلالة الملك عبدالله والأردن في تصديه الجازم والحازم ضد الاعتداء الغاشم على المدنيين والأبرياء في غزة هاشم.
وقال العين خالد عاطي أبو العز إن موقف الأردن قيادةً وشعبًا عبر الماضي والحاضر مع إخواننا الفلسطينيين، منددا بالعدوان الغاشم، داعيا جميع الشعب الأردني إلى الالتفاف حول الراية الهاشمية ودعم موقف سيد البلاد، مثلما استنكر النائب عبيد ياسين المجازر الصهيونية التي تحدث على أرض غزة، ودعا إلى ضرورة حماية الشعب الفلسطيني ووقف إزهاق أرواح الأبرياء خصوصاً الأطفال والنساء في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي المتواصل، مثمنا مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم للقضية الفلسطينية.
وبين مفتي العقبة محمد الجهني أن علاقة الأردن وفلسطين ممزوجة تاريخيًا بدم واحد فدماء شهداء الأردن مكتوبة في باب الواد واللطرون وأسوار القدس وأن فلسطين عقيدة دينية وسياسية واجتماعية وقومية في وجدان كل أردني، وأن نردد ونسير على نهج سيد البلاد والقيادة الهاشمية.
وقال الأب سميح مرجي إن على الجميع أن يعمل على تقوية الجبهة الداخلية للأردن، مضيفا "لن نستطيع مقاومة الاحتلال وأي غزو أو مشروع للوطن البديل وأي مساومة على الوطن، إلا بقوة الوحدة الوطنية ومع الهاشميين".

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