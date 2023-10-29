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%90 من مرضى فايبروماليجيا نساء

10/29/2023 11:10:55 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف استشاري أمراض العظام والروماتيزم خالد يحيى، أن
90 % من مرضى الألم الليفي العضلي (فايبروماليجيا Fibromyalgia) من النساء حيث لا يصاب به الرجال إلا قليلا. وهو اضطراب يسبب ألما في العضلات ويصاحبه الشعور بالتعب واضطراب الأرق والاكتئاب والذاكرة والمزاج والصداع وتهيج القولون.
أسباب واضحة
لا يزال الطب يبحث عن أسباب واضحة حيث يعتبر هذا المرض حديثا وغامضا، لكن كما يقول الدكتور خالد إنه من المرجح أن يكون نتيجة التعرض لصدمة أو أزمة نفسية. كذلك تلعب الجينات الوراثية دورها في الإصابة بهذا الاضطراب. فإذا كان الألم الليفي العضلي قد أصاب أحد أفراد العائلة الواحدة، فقد تكون هناك بعض الطفرات الجينية التي قد تجعل فردا آخر أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب. ويستطرد أنه من العوامل التي تزيد خطر الإصابة بالألم الليفي العضلي هي أن يكون الشخص مصابا بالفصال العظمي أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة.
مضاعفات
يمكن أن تتسبب عادات النوم الخاطئة المرتبطة بالألم الليفي العضلي في إعاقة أداء الوظائف المختلفة في المنزل أو في العمل. ويمكن أن يؤدي الإحباط الناجم عن عدم فهم المقربين للحالة، بالإصابة بالاكتئاب والقلق. ويقول الدكتور خالد إنه لا يوجد حتى اليوم دواء محدد لهذا المرض إنما توصف للمريضة أدوية متنوعة لتخفيف الآلام منها المسكنات أو مضادات الاكتئاب أو التهابات الأعصاب، مؤكدا أهمية ممارسة التمارين الرياضية والمشي.
أعراض
تبدأ أعراض فيبروميالجيا عند النساء بالشعور بالألم العضلي الليفي بشكل عام أكثر منها لدى الرجال، حيث تعاني النساء من ألم أكثر انتشارا وأعراض القولون العصبي والتعب الصباحي أكثر. ويؤدي الانتقال إلى سن اليأس إلى تفاقم حالة الألم العضلي الليفي، ومما يزيد الأمور تعقيدا أن بعض أعراض سن اليأس والألم العضلي الليفي تبدو متطابقة تقريبا.
الرجال
يصاب الرجال أيضا بفيبروميالجيا، ومع ذلك تظل أغلب الحالات عند الرجال غير مشخصة لأن هذا ينظر إليه على أنه مرض نسائي. وتظهر الإحصاءات الحالية أنه نظرا لتطبيق بروتوكول التشخيص لعام 2016 بسهولة أكبر، يتم تشخيص المزيد من الرجال بالفيبروميالجيا.يصاب الرجال بألم شديد وأعراض عاطفية نتيجة الألم العضلي الليفي، وتؤثر الحالة على جودة حياتهم ومسيرتهم المهنية وعلاقاتهم، وذلك وفقا لمسح أجري عام 2018 نشر في المجلة الأمريكية للصحة العامة.

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