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تبني ثقافة السلامة

10/29/2023 11:10:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تحرص جميع المنظمات الصحية على تعزيز مكانتها لتكون مؤسسات ذات موثوقية عالية تهتم بالأداء الجيد وكذلك بالسلامة كأحد اهم أهدافها الإستراتيجية. وللوصول إلى ذلك فإن الأمر يتطلب الانتقال من الممارسات التقليدية والتي تركز على الممارس الصحي ليكون المحور الأساسي في تقديم الخدمة الى المريض ليصبح هو جوهر الخدمة الصحية ونواتها التي تتبلور حولها جميع الأهداف والإستراتيجيات الصحية والتي تجعل من سلامته أولوية لها.
إرساء ثقافة السلامة يتطلب العمل على إرساء مجموعة من المعتقدات والعادات ولمواقف والأدوار والممارسات الاجتماعية والفنية لتكون قادرة على حماية العاملين والعملاء والمجتمع من الخطر والضرر. وإرساء ثقافة السلامة مهم جدًا لاسيما في ظل وجود مخاطر عالية بسبب نوعية الأمراض وصعوبة الإجراءات الطبية وخطورة الأدوية والأجهزة المستخدمة.
هناك عوائق على مستوى العالم ما زالت تشكل تهديدًا وتأخرًا في تطبيق ثقافة السلامة ومن أهم هذه العوائق أن معظم قرارات التحسين مازالت في أيدي الممارسين الصحيين حصرًا وقد حان الوقت لتشارك هذه الصلاحيات مع المرضى والمجتمع.
ومن العوائق أن المجال الصحي يعتقد الكثير أنه مجال يجب أن يحظى بالكمال والمثالية وأن الخطأ يجب ألا يقع وهذا يتعارض مع مفهوم العامل البشري والذي ليس معصومًا من الخطأ، ومن هنا لا بد من التركيز على تجويد الأنظمة لتمنع الممارس الصحي من ارتكاب الأخطاء وألا نترك مسؤولية ارتكاب الخطأ من عدمه على الممارس الصحي فقط. ومن المخاطر أيضًا تطبيع العادات وهذا لا يقتصر على المجال الصحي وإنما نراه في مجالات كثيرة والتي تجعل من بعض الأمور غير الصحيحة أمرًا مألوفًا وطبيعيًا كالتأخير في مباشرة العمل والقيام بمهام من قبل شخص واحد بينما المهمة تتطلب فريق عمل، ومع مرور الوقت يتكيف الأفراد مع هذه الظروف حتى تصبح أمرًا مقبولا وبيئة مناسبة لحدوث الأخطاء. كما أن التعامل في المنظمات الصحية تسيطر عليه السرية الكاملة وعدم تشارك المعلومات والخوف من الانفتاح والعمل على مواجهة التعقيدات واكتشاف الأخطاء قبل وقوعها والعمل على تطوير بيئة محصنة تساعد العاملين في تقليل الخطأ البشري. ومن أجل إرساء ثقافة السلامة لا بد من نشر ثقافة التبليغ والإفصاح والتي تلزم جميع الممارسين بشرح وكشف جميع الممارسات الصحية والخطط العلاجية والمضاعفات المحتملة للعملاء.
كذلك يجب إرساء ثقافة العدالة وأن النظام الذي يعتمد على معاقبة مقدمي الخدمة على أخطائهم لن يساعد على تعزيز مفهوم ثقافة السلامة وإنما يجب الاهتمام بالجوانب التنظيمية التي تمنع الخطأ بدلا من الانتظار حتى وقوع الخطأ ومعاقبة المتسبب وهذا الأسلوب للأسف يلقى رواجًا لأنه الأسهل. ويجب أن نعلم أن الاهتمام بالأمور التنظيمية لا يعني إغفال مبدأ المحاسبة والمساءلة في الأمور التي تتعلق بالإهمال وعدم المبالاة. ومن أهم علامات إرساء ثقافة السلامة مبادرة ثقافة التعلم فالتعلم من الأخطاء التي تحدث على مستوى العالم والقراءة عنها والتعلم منها ووضع التدابير لعدم وقوعها مرة أخرى يعتبر من أهم خطوات التحسين في إرساء السلامة الصحية. وأخيرًا لا بد من إيجاد بيئة غير عقابية تشجع العاملين على الإفصاح عن كل المخاطر التي تهددهم.

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