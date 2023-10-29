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الانتقام الإسرائيلي قد يغير الموقف العربي جذريا

10/29/2023 11:10:55 PM
(MENAFN- Al Watan) ((فيتو)) أمريكي. ((فيتو)) روسي... ويرتفع عدّاد الضحايا في غزّة مئات بعد مئات من الأطفال والنساء. يخرج كل شيء عن الخدمة، الاتصالات والإنترنت بعد الماء والكهرباء والدواء والوقود. مجلس الأمن الدولي بلا أي فاعلية، الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراتها غير ملزمة. ولماذا هذا ((الفيتو)) وذاك: الأمريكي يقترح، مراوغًا، وقف إطلاق نار على فترات قصيرة متقطّعة. والروسي يطلب، مناورًا، وقف إطلاق نار أوسع. والاثنان يعرفان مسبقًا أن إسرائيل لا تقبل أيًا من الصيغتين، بذريعة أن الهدنة تفيد ((حماس))، ولا تهتم إن كانت تفيد المدنيين الغزيين، فهي تشنّ عليهم الهجمات الجوية والصاروخية غير مميّزة بينهم وبين المقاتلين، وتهدف إلى الخلاص منهم جميعًا مستهجنة أن يسمّى ذلك إبادة أو جرائم حرب يحرّمهما قانون دولي لم تعترف به يومًا.
لا ((هدنة إنسانية)) إذًا، بل انتظار للهجوم البرّي. هكذا قرّرت دول الغرب، لأن الثنائي الإسرائيلي- الأمريكي استبعد ((الهدنة))، وبالتالي أقصى ((الإنسانية)). لذا راح الأوروبيون يلعبون بالكلام، إذ يريدون ((إيصال المساعدات)) إرضاءً لبعض مجتمعاتهم لكنهم لا يوافقون على وقف لإطلاق النار انسجامًا مع سياسات اصطفّوا وراءها، فبين المصالح والتغاضي عن الإجرام اختاروا السكوت على المجازر المتعاقبة. لم تكن الأسابيع الثلاثة وقتًا للضمائر، ولا للقواعد والأعراف، وإنما للقتل والتدمير والتهجير والحرمان من مقوّمات الحياة إعمالًا للعقاب الجماعي لمن يرفضون الرضوخ للاحتلال. إذا لم يكن هذا دمارًا شاملًا فما عساه يكون. اكتشف الدبلوماسيون في الأمم المتحدة فجأةً أنهم لم يعودوا يعرفون زملاءهم الغربيين الذين انقلبوا رأسًا على عقب، وكأن التاريخ بدأ عندهم وتوقف يوم ((7 أكتوبر)) فصار إقناعهم بأبسط القواعد القانونية ضربًا من المستحيل، وراحوا ينهون كل نقاشٍ بالقول ((لنترك الإسرائيليين يأخذون بالثأر، وبعد ذلك نتكلّم)).
هذا ليس كيلًا بمكيالين بل بمكيال واحد، وبلا أي معايير عقلانية أو أخلاقية أو حتى سياسية، كأن استثناء إسرائيل من القانون الدولي هو القاعدة وليس العكس، أو كأن احتلال الأرض الفلسطينية واضطهاد شعبها وقتله والتنكيل به واقتلاعه هي الشاهد الوحيد على أن ثمّة في هذا العالم شيئًا اسمه ((شرعية دولية)) موجودة ومحققة. عندما انسحبت إسرائيل من قطاع غزّة عام 2005 حرصت على فصله عن الضفة الغربية وإبقائه محاصرًا ولا وجود له إلا على خريطة ((الاونروا)) والمنظمات الأممية الأخرى، وهي تفصله الآن عن العالم لتتفرّغ للمذبحة الكبرى تحت جنح الظلام وبمعزل عن أي شهود. وقرّرت إسرائيل والولايات المتحدة بعد ذلك أن العرب ليسوا معنيين لا بالقطاع ولا بالضفة ولا بالقضية التي يصفونها بـ ((المركزية))، ولا حتى بمشاعر مجتمعاتهم أو بحقائق التاريخ والجغرافيا، بل بـ ((لعبة)) وحيدة متاحة هي ((التطبيع)) مع إسرائيل. أصبحت الحكومات شهود زور أمام الفظائع وعمليات التلفيق والاحتيال لضرب أي تسوية سلمية وتكريس الاحتلال الإسرائيلي، وأمام جنون الحقد والتعصّب والعنصرية التي طفحت من ممارسات اليمين الإسرائيلي المتطرّف ومستوطنيه، وكأن العرب نبذوا أجندات الإسلام السياسي والإرهاب المتمثّل بفروعه ((القاعدية)) و((الداعشية)) والإيرانية ليرحّبوا بأجندات بن غفير وسموتريتش وغيرهما أو ليكونوا أدوات في حماية بنيامين نتانياهو من الملاحقات القضائية بتهم الفساد.
تتصرّف إسرائيل متجاوزةً أي اعتبار للعرب، كما لو أنها أخذت ترخيصًا منهم لـ ((القضاء على حماس))، أسوة بما حصلت عليه من دعم أمريكي وغربي. لكن غزّة وأهل غزّة لا يُختصران عربيًا بـ ((حماس)). صحيح أن معظم الدول العربية لا يقرّ أساليب عمل هذه الحركة ولا يطمئن إلى ارتباطها الوثيق بإيران، غير أن الموقف العربي يرفض العنف الوحشي المفرط في ردّ إسرائيل على عملية ((طوفان الأقصى)). وبالنظر إلى الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والضغط في اتجاه تهجير الغزيين إلى سيناء وتصاعد الحديث عن الأردن كـ ((وطن بديل)) لفلسطينيي الضفة، فإن الموقف العربي قد يتغيّر جذريًا حيال إسرائيل، لأنها باتت تُشهر عداءً ونياتٍ لزعزعة استقرار دول الجوار بما فيها تلك التي وقّعت معها اتفاقات سلام.
لم تستجب إسرائيل لدعوات دول عربية أساسية إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات اللازمة إلى غزّة، وحتى واشنطن لم تتوفّر لديها الشجاعة والحكمة لإعطاء الجانب الإنساني أي فرصة. هذا يكشف إلى أي حدّ عاد التباعد التاريخي بين الأمريكيين والإسرائيليين من جهة، وبين العرب من جهة أخرى، حول ((القضية المركزية))، لمصلحة تقدّم التقارب العربي مع الصين وروسيا. والأهم أنه يكشف كيف قوبلت الرؤى العربية بالنسبة إلى ((السلام)) كخيار مستقبلي بالجحود والخداع. ولأن العرب لن يعودوا بل لا يستطيعون العودة إلى خيار الحرب، فإن الأمريكيين والإسرائيليين لا يعتبرون أنفسهم مضطرّين لإنصاف الفلسطينيين، لا بـ ((حلّ الدولتين)) ولا بغيره. فعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي وأركان إدارته يكرّرون تمسكهم بهذا ((الحلّ)) إلا أن السياسة التي يطبّقونها أظهرت أنهم يغذّون ((وهمًا)) فيما يتركون نتانياهو وزمرة المتطرّفين في حكومته يتصرّفون بالمصير الفلسطيني. هذا لا يمكن أن يصنع مستقبلًا مستقرًّا في المنطقة.
لن يبقى لأمريكا وإسرائيل، أمام المعضلة الإستراتيجية التي تشكلّها ((حماس)) لهما في غزّة، سوى أن تجرّبا عقد صفقة/ تسوية مع إيران، الطرف الذي برهن أخيرًا أنه استطاع ليس فقط الاستحواذ على القضية الفلسطينية وإعادتها إلى الواجهة بواسطة ((حماس))، بل أيضًا تشكيل خطر على إسرائيل وإعادة الصراع الإقليمي إلى دائرة الحروب، مع استعداده للتفاهم إذا لبّيت مصالحه. كان الرئيس الأمريكي حذّر إسرائيل من أخطاء ((انفعالية)) ارتكبتها أمريكا- عسكريًا- في حروبها على الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وكان الأحرى به أن يعتبر ما حصل أخيرًا في 7 أكتوبر 2023 نتيجة لخطل السياسات الإسرائيلية ولأخطاء سياسية كارثية ارتكبتها إدارات أمريكية متعاقبة وكانت أكثر خطرًا في عهد باراك أوباما الذي سلّف إيران مكاسب إقليمية ولم يستوفِ منها أي مقابل لا لأمريكا ولا لحلفائها وأصدقائها في المنطقة.
خلافًا للولايات المتحدة التي غدت شريكًا مباشرًا في حرب غزّة، بما في ذلك تغاضيها عن الإجرام في حق المدنيين العزّل، نأت إيران بنفسها عن أي مسؤولية وساعدتها الدول الغربية في ذلك للحفاظ على خطٍ تفاوضي يبدو ضروريًا الآن سواء لإطلاق المحتجزين الأجانب لدى ((حماس))، أو لاحقًا لتسوية إنهاء الحرب في ضوء الحال التي ستؤول إليها ((حماس)) بعد قتالها والضربات التي ستتعرّض لها. لذلك اضطرّت واشنطن إلى تعديل مشروع قرار قدّمته في مجلس الأمن، فحذفت مطالبة إيران بوقف تسليحها للميليشيات التابعة لها وحتى البند الذي يطلب الاعتراف بـ ((حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب)).
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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