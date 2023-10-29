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سفينة نجران

10/29/2023 11:10:54 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشاف نادر وفريد يضاف إلى مئات الاكتشافات الأثرية القديمة التي سجلت بمنطقة حما بمنطقة نجران، والاكتشاف يعود لسفينة أو قارب صغير منقوش ومرسوم على صخرة بجبل الكوكب بحما ويوجد نقش قديم اعتلى السفينة يشبه الحروف الآرامية.
وكشف عن تلك اللوحة الصخرية التي تحمل نقش ورسمة السفينة أحد أهم المهتمين بعلوم الآثار بالمنطقة وأبنائها مشعل عبدالله والذي قال: اكتشفت رسمة صخرية قديمة لسفينة وبجوارها نقش غريب حروفه تشبه الحروف الآرامية ربما يكون له علاقة بالرسمة. ولأن هذا الاكتشاف نادر وفريد من نوعه أهديه إلى الدولة التي أزاحت الستار عن كنوزنا الأثرية لتكون وجهة سياحية للعالم.
أنهار وبحيرات
أضاف مشعل: اللوحة تحمل قمة في الرمزية وهي نقش ورسمة لسفينة متأكسدة موغلة في القدم ويظهر عليها شراع السفينة والقارب ومؤخرة السفينة ومقدمة السفينة ورأسها منقوش ومرسوم على شكل رأس حيوان تشبيهيا ومن فوق الرسمة يوجد نقش غريب يبدو أن له ارتباطا وثيقا وعلاقة بالسفينة وهذه اللوحة للسفينة قد تعطينا نبذة عن الظروف المناخية القديمة، حيث تقع هذه اللوحة الصخرية بمنطقة حما بنجران، وكيف كانت الظروف المناخية قديما فربما لها دلالات على وجود أنهار وبحيرات ولن أقول بحارا لصعوبة ذلك، وقد يكون لهذا القارب أو السفينة رمزية دينية وثقافية أو قد يكون بالفعل يعبر عن واقع الحال المناخي في الأزمنة القديمة.
سفينة أحد التجار
قال خبير الآثار عاصم بن قنان الميسري: إن هذا النقش والرسمة التي تعود لإحدى السفن هي تحمل ذكرى لتاجر سقطري بعد أن ركن سفينته في ميناء قنا ثم رافق قافلته على الطريق التجاري البري من ميناء قنا في شبوة إلى نجران وطريق القوافل ثم إلى ميناء غزة وبلاد الروم والعودة، وهذا استنادا للنقش الآرامي المتواجد بكثرة في سقطرى وشكل السفينة التي تشبه كثيرا ((سفن الفينيق)).

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