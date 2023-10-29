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تأخر التعليق يربك مدارس بجازان وأمطار مكة الأعلى

10/29/2023 11:10:54 PM

(MENAFN- Al Watan) تسبب تأخر إعلان تعليق الدراسة بمحافظات في جازان، صباح الأحد، في إرباك بعض المعلمين الذين يأتون من أماكن بعيدة، فضلا عن انصراف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات تحت زخات المطر، فيما وصف معلمون ومعلمات تأخر قرار التعليق بأنه يعكس التردد في اتخاذ القرارات.
جنوبية وغربية
تواصلت الأمطار على محافظات جازان لليوم الرابع على التوالي، وشهدت جريان الأودية وبعض السيول، وسقوط البرد، وتسببت في تدني مستوى الرؤية، وارتفاع منسوب المياه، واستنفرت الأمطار بلديات جازان، التي أعلنت حالة الطوارئ، وكثفت من جهودها لمواجهة تداعيات الأمطار، إلى جانب تحذيرات مستمرة من الدفاع المدني، وسط توقعات الأرصاد باستمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع الحالي، خاصة على المناطق الجنوبية والغربية.
وارتفع منسوب المياه المتجمعة بعدد من الشوارع الطريق العام وشوارع داخل الأحياء وطالب الأهالي بشبكات تصريف مياه الامطار، بينما سالت أودية جندلة ووادي الحطب والشجنة.
ضعف الصيانة
أغرقت الأمطار مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، وتحول الملعب الرئيسي إلى بركة سباحة، وسط تذمر الرياضيين، إذ تعد حادثة غرق الملعب الرئيسي الأولى خلال العقدين الماضيين، الأمر الذي فتح معه التساؤلات، عن دور الصيانة وضعفها، وغياب تصريف المياه بالملعب، والذي تسبب في نقل بعض المباريات، ويواجه رباعي جازان حطين والتهامي والأمجاد وبيش حرجًا كبيرًا، خاصة أنها ستشهد مباريات على ذات الملعب الأسبوع المقبل في دوريي الدرجتين الثانية والثالثة، وسط مطالب لفرع وزارة الرياضة بسرعة تجهيز الملعب، ونزح تجمعات المياه.
الحيطة والحذر
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار وازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل.
متوسطة إلى غزيرة
سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار، وبلغت (60.0) ملم في وادي ((مِنَى))، و(43.0) ملم في حي ((الرصيفة)).
وتتأثر المنطقة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة وجدة ورابغ والخرمة وتربة ورنية والمويه، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف.
كميات الأمطار بـ((الملم))
مكة المكرمة
60.0 وادي ((مِنَى))
43.0 حي ((الرصيفة)).
39.4 الكعكية
31.8 منطقة الحرم المركزية
23.1 صبيا
18.0 أبو عريش
5.6 خيبر
5.0 قباء
10.8 حائل
2.0 نجران
2.2 الجوف
1.4 الواديين بعسير
1.2 تبوك

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