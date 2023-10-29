تخوف أهلاوي من مصير الجارين

(MENAFN
- Al Watan) أزعجت الخسارة التي تلقاها الأهلي أمام الهلال الجمعة الماضي، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وبثت الرعب في الأوساط الأهلاوية المتخوفة من أن يمر فريقهم بذات المصير الذي يمر به حاليا جاره الاتحاد والقطب الثالث في المنطقة الغربية الوحدة، اللذان عانيا من عدم الانتصار في آخر 4 مباريات متتالية بالدوري، ويأتي التخوف الأهلاوي من ذات المصير، وأن يكون تأثير تلك الخسارة سلبيا على أداء قلعة الكؤوس ونتائجه خلال الجولات المقبلة، إلا أن تخوف الأهلاويين صاحبه تفاؤل بقدرة الفريق على تجاوز تلك العثرة وأنه لن يدخل في النفق المظلم الذي يتواجد فيه ثنائي كرة القدم التاريخي في الغربية.
صدفة غريبة
شاءت الصدف أن يتقاسم منافسا الأهلي في الغربية، الاتحاد والوحدة الصيام عن الانتصارات خلال الجولات الـ4 الأخيرة لدوري روشن، إذ إن الاتحاد سجل آخر انتصاراته الدورية في الجولة السابعة وتحديدا في الـ21 من سبتمبر الماضي على حساب الفتح 1/2، وبعدها تعادل مع الفيحاء سلبيا، ثم خسر أمام الأهلي، وعاد للتعادل مع التعاون والحزم، فيما كان آخر انتصارات الوحدة الدورية في ذات الجولة على حساب أبها 4/صفر، لكن بعد انتصار العميد بيوم أي في الـ22 من سبتمبر الماضي، وبعدها اختفى فرسان مكة ليتلقوا الخسارة أمام الفتح، ثم التعادل مع الفيحاء، وليعود الفريق ويتلقى خسارتين متتاليتين أمام الأهلي والاتفاق، واللافت أن العميد خسر مباراة واحدة وتعادل في ثلاث مباريات، فيما فرسان مكة خسر 3 مباريات وتعادل في واحدة.
تفاؤل أهلاوي
رغم الخسارة الأهلاوية الأخيرة، التي تعتبر الثالثة له في الدوري، إلا أن الفريق لم يغب عن الانتصارات أكثر من جولتين متتاليتين، وهو ما حدث في الجولتين السابعة والثامنة، بخسارته أمام النصر وتعادله مع الاتفاق، وهو ما يقف خلف التفاؤل الأهلاوي بعد تكرار مصير الجارين، وأن الفريق قادر على تجاوز عثرته أمام الهلال، كما حدث بعد الخسارة أمام الفتح في الجولة الرابعة، فهل ينجح الأهلي في عدم الوقوع في مصير جاريه.
- الاتحاد والوحدة غابا عن الانتصارات آخر 4 جولات
- العميد خسر مرة واحدة وتعادل 3 مرات
- فرسان مكة تعثروا بـ3 خسائر وتعادل
- الجولة السابعة شهدت آخر انتصارات الفريقين دوريا
- الأهلاويون يخشون أن تنتقل لهم عدوى الجارين
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