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تخوف أهلاوي من مصير الجارين

10/29/2023 11:10:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أزعجت الخسارة التي تلقاها الأهلي أمام الهلال الجمعة الماضي، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وبثت الرعب في الأوساط الأهلاوية المتخوفة من أن يمر فريقهم بذات المصير الذي يمر به حاليا جاره الاتحاد والقطب الثالث في المنطقة الغربية الوحدة، اللذان عانيا من عدم الانتصار في آخر 4 مباريات متتالية بالدوري، ويأتي التخوف الأهلاوي من ذات المصير، وأن يكون تأثير تلك الخسارة سلبيا على أداء قلعة الكؤوس ونتائجه خلال الجولات المقبلة، إلا أن تخوف الأهلاويين صاحبه تفاؤل بقدرة الفريق على تجاوز تلك العثرة وأنه لن يدخل في النفق المظلم الذي يتواجد فيه ثنائي كرة القدم التاريخي في الغربية.
صدفة غريبة
شاءت الصدف أن يتقاسم منافسا الأهلي في الغربية، الاتحاد والوحدة الصيام عن الانتصارات خلال الجولات الـ4 الأخيرة لدوري روشن، إذ إن الاتحاد سجل آخر انتصاراته الدورية في الجولة السابعة وتحديدا في الـ21 من سبتمبر الماضي على حساب الفتح 1/2، وبعدها تعادل مع الفيحاء سلبيا، ثم خسر أمام الأهلي، وعاد للتعادل مع التعاون والحزم، فيما كان آخر انتصارات الوحدة الدورية في ذات الجولة على حساب أبها 4/صفر، لكن بعد انتصار العميد بيوم أي في الـ22 من سبتمبر الماضي، وبعدها اختفى فرسان مكة ليتلقوا الخسارة أمام الفتح، ثم التعادل مع الفيحاء، وليعود الفريق ويتلقى خسارتين متتاليتين أمام الأهلي والاتفاق، واللافت أن العميد خسر مباراة واحدة وتعادل في ثلاث مباريات، فيما فرسان مكة خسر 3 مباريات وتعادل في واحدة.
تفاؤل أهلاوي
رغم الخسارة الأهلاوية الأخيرة، التي تعتبر الثالثة له في الدوري، إلا أن الفريق لم يغب عن الانتصارات أكثر من جولتين متتاليتين، وهو ما حدث في الجولتين السابعة والثامنة، بخسارته أمام النصر وتعادله مع الاتفاق، وهو ما يقف خلف التفاؤل الأهلاوي بعد تكرار مصير الجارين، وأن الفريق قادر على تجاوز عثرته أمام الهلال، كما حدث بعد الخسارة أمام الفتح في الجولة الرابعة، فهل ينجح الأهلي في عدم الوقوع في مصير جاريه.
- الاتحاد والوحدة غابا عن الانتصارات آخر 4 جولات
- العميد خسر مرة واحدة وتعادل 3 مرات
- فرسان مكة تعثروا بـ3 خسائر وتعادل
- الجولة السابعة شهدت آخر انتصارات الفريقين دوريا
- الأهلاويون يخشون أن تنتقل لهم عدوى الجارين

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