العدالة ينشد صدارة Yelo
التاريخ
10/29/2023 11:10:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) يتطلع العدالة الثالث بـ18 نقطة، إلى إعتلاء صدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى ولو مؤقتا، حينما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره العربي السابع بـ13 نقطة، على ملعب إدارة التعليم بعنيزة، في افتتاح الجولة التاسعة للدوري، التي تنطلق اليوم بمواجهتين.
ويأمل الباطن الـ11 بـ10 نقاط في استعادة توازنه، عندما يستضيف على ملعبه ضيفا مزعجا هو البكيرية الخامس بـ14 نقطة.
MENAFN29102023000089011017ID1107326110
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.