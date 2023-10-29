العالمي يحافظ على عاداته

(MENAFN
- Al Watan) حافظ النصر على عاداته حين يواجه الفيحاء في الرياض، بعدما كسبه 1/3 على إستاد الملك فهد الدولي، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكانت المواجهة المبرمجة في ضيافة الفيحاء، أقيمت على إستاد الملك فهد الدولي، بعد نقل مباريات البرتقالي مع الأندية الكبيرة من المجمعة إلى الرياض.
ويعتبر الانتصار هو الخامس للعالمي على الفيحاء تواليا في الرياض بعهد دوري المحترفين والسادس إجمالا، مقابل انتصار واحد للفهود وتعادلا 4 مرات.
MENAFN29102023000089011017ID1107326109
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.