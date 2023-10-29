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العالمي يحافظ على عاداته

10/29/2023 11:10:54 PM
(MENAFN- Al Watan) حافظ النصر على عاداته حين يواجه الفيحاء في الرياض، بعدما كسبه 1/3 على إستاد الملك فهد الدولي، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكانت المواجهة المبرمجة في ضيافة الفيحاء، أقيمت على إستاد الملك فهد الدولي، بعد نقل مباريات البرتقالي مع الأندية الكبيرة من المجمعة إلى الرياض.
ويعتبر الانتصار هو الخامس للعالمي على الفيحاء تواليا في الرياض بعهد دوري المحترفين والسادس إجمالا، مقابل انتصار واحد للفهود وتعادلا 4 مرات.

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