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محطات للبذور في 6 مواقع طبيعية

10/29/2023 11:10:54 PM
(MENAFN- Al Watan) شرع مركز البذور والتقاوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، في تطوير محطات إكثار البذور والتقاوي والشتلات في 6 مواقع موزعة على الموائل الطبيعية بالمملكة، وهي: الاستوائية في جازان، والجبلية في أبها والباحة والمدينة، والصحراوية في الخرج والأحساء.
41 سلالة
كشفت ورشة عمل زراعية، بعنوان: ((نتائج الأشغال الفنية للمحاصيل الحقلية والبستانية بمحطة مركز البذور والتقاوي في الأحساء))، بتنظيم من مركز البذور والتقاوي، أن عدد السلالات المبشرة في المحاصيل الشتوية ((الحقلية)) بالمنطقة الشرقية ((القمح، الشعير)) نحو 14 سلالة، وفي المحاصيل الصيفية ((الذرة الرفيعة، الدخن)) نحو 30 سلالة، وطبقا للتقييم الأولي لبعض السلالات والأصناف البستانية، يمكن تصنيف 7 سلالات ضمن السلالات المبشرة، وهي: ليمون بنزهير، ترنج، قريب فروت، تين سوري أصفر، سدر صيني، سدر زيتوني، رمان سواري، ويتواصل العمل على تقييم باقي السلالات من محاصيل الميزة النسبية، وهي: التين، والرمان، والسدر، والحمضيات.
الإصابة المرضية
أوضح متخصصون خلال الورشة، أن مشروع تطوير المحطات، يهدف إلى الاهتمام والحفاظ على الأصناف المحلية عالية الجودة، مع العمل على تنقيتها وإكثارها والحفاظ على تكويناتها الوراثية، وتشجيع المزارعين على الاستغلال الأمثل لأراضيهم، وتدريب المزارعين على إنتاج بذورهم المحلية المحسنة ذات نقاوة صنفية عالية وخالية من الإصابة المرضية والحشرية والحفاظ عليها أثناء التخزين حتى موعد الزراعة، علاوة على إنتاج للسلالات المنتخبة وتوزيعها في بيئتها الطبيعية المتأقلمة فيها، وانتخاب وإنتاج وإكثار شتلات وأصول معتمدة لأصناف أنواع أشجار الفاكهة ذات الميز النسبية بالمنطقة.
مورفولوجي
أضاف المشاركون أن المحاصيل الحقلية في التجارب الميدانية بالمنطقة الشرقية، يتم فيها إجراء تقييم زراعي وتوصيف مورفولوجي وفيزيولوجي لمختلف الموارد الوراثية المحلية المجمعة من مختلف مناطق المملكة تحت الظروف البيئية والمناخية للمنطقة الشرقية، وتحديد وانتقاء السلالات المبشرة من مختلف المحاصيل، والتي تتميز بمردودية وجودة تكنولوجية عالية ومقاومة للرقاد والأمراض الفطرية، والحصول على بذور نقية من نباتات متجانسة تنتمي لنفس الصنف، واقتراح وتقديم السلالات المتفوقة للاعتماد والتسجيل.

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