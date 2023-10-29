الهلال الجامح في مطب الحزم المكافح
التاريخ
10/29/2023 11:10:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) النجمة الفيصلي يطمح الهلال إلى مواصلة رحلة دفاعه عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي بنجاح، حينما يستقبل على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، الحزم المنتشي بعد نتائجه الجيدة مؤخرا في الدوري، لحساب ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويأمل النجمة أن يواصل عروضه القوية، عندما يستقبل الفيصلي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما يتطلع الخليج وضيفه إلى العبور عبر المحطة الصعبة، عندما يلتقيان على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية. الخليج ضمك الهلال الحزم المناسبة: كأس خادم الحرمين الشريفين
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