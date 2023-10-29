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الهلال الجامح في مطب الحزم المكافح

10/29/2023 11:10:54 PM
(MENAFN- Al Watan) النجمة الفيصلي يطمح الهلال إلى مواصلة رحلة دفاعه عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي بنجاح، حينما يستقبل على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، الحزم المنتشي بعد نتائجه الجيدة مؤخرا في الدوري، لحساب ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويأمل النجمة أن يواصل عروضه القوية، عندما يستقبل الفيصلي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما يتطلع الخليج وضيفه إلى العبور عبر المحطة الصعبة، عندما يلتقيان على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية. الخليج ضمك الهلال الحزم المناسبة: كأس خادم الحرمين الشريفين

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