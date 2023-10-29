القوة الزرقاء في القمة وحضر العالمي

(MENAFN
- Al Watan) حضرت جماهير الهلال بكثافة خلال مواجهة الكلاسيكو التي جمعت الزعيم والأهلي، ودفعت الأزرق إلى الابتعاد بقمة الدوري موسعا الفارق بينه وبين أقرب مطارديه النصر إلى 4 نقاط، وقاد البرازيلي تاليسكا العالمي إلى خطف الوصافة، مستغلا تعثر التعاون بالتعادل مع الخليج، وزاد الحزم فترة غياب الاتحاد عن الانتصارات في دوري روشن السعودي للمحترفين، وانتفض أبها ليعيد الشباب لدوامة الخسائر وكلاسيكو الجنوب ضمكاوي، وقلب الاتفاق الطاولة في وجه مضيفه الوحدة في الوقت القاتل، كل ذلك كان في ختام الجولة الـ11 للدوري، التي شهدت 41 بطاقة ملونة منها بطاقة حمراء، و3 ضربات جزاء أهدرت منها واحدة، واستمر تواجد الحكم الأجنبي، ورغم غيابه عن التسجيل ظل نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة الهدافين.
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