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القوة الزرقاء في القمة وحضر العالمي

10/29/2023 11:10:53 PM
(MENAFN- Al Watan) حضرت جماهير الهلال بكثافة خلال مواجهة الكلاسيكو التي جمعت الزعيم والأهلي، ودفعت الأزرق إلى الابتعاد بقمة الدوري موسعا الفارق بينه وبين أقرب مطارديه النصر إلى 4 نقاط، وقاد البرازيلي تاليسكا العالمي إلى خطف الوصافة، مستغلا تعثر التعاون بالتعادل مع الخليج، وزاد الحزم فترة غياب الاتحاد عن الانتصارات في دوري روشن السعودي للمحترفين، وانتفض أبها ليعيد الشباب لدوامة الخسائر وكلاسيكو الجنوب ضمكاوي، وقلب الاتفاق الطاولة في وجه مضيفه الوحدة في الوقت القاتل، كل ذلك كان في ختام الجولة الـ11 للدوري، التي شهدت 41 بطاقة ملونة منها بطاقة حمراء، و3 ضربات جزاء أهدرت منها واحدة، واستمر تواجد الحكم الأجنبي، ورغم غيابه عن التسجيل ظل نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة الهدافين.

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