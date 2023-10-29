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هيئة الأوقاف تنتصر في قضايا المليار ريال

10/29/2023 11:10:53 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت قضايا دعاوى الوقف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى بنسبة تزيد عن 87.4% في 1443 عنه في 1438 إذ بلغ عددها في آخر إحصائيات للقطاع العدلي 1600 قضية، بينما بلغت قبل 5 سنوات 4085 قضية.
إجمالي القضايا
بلغ إجمالي عدد قضايا دعاوى الأوقاف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في الأعوام من 1438هـ إلى 1443، نحو 15534 قضية، وذلك بحسب رصد لـ((الوطن))، فيما بلغ عدد قضايا دعاوى الأوقاف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في 1439 نحو 3435 قضية، و2758 قضية في 1440، و2052 قضية في 1441، و1604 في 1442 هـ.
القضايا الوقفية
تعرف دعاوى الوقف بأنها كل نزاع متعلق بأصل الوقف أو بإنشائه أو بالشخص المستحق فيه. وكسبت الهيئة العامة للأوقاف في سبيل حمايتها للأوقاف، عددًا من القضايا الوقفية إذ صدرت لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها مجموعة من الأحكام القضائية بلغت قيمتها قرابة المليار ريال تمثلت في أصول عقارية، وتعويضات مالية منها دعوى أقامها مجموعة من المدعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من مئة عام، وتم رد دعوى المدعين وبقاء العقار المقدر قيمته بـ300 مليون ريال.
وكسبت الهيئة القضايا الوقفية لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها، حيث باشرت في عام 2022 (1.174) قضية، وتقدر نسبة الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف (92%) من إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا التي باشرتها، وذلك في سعيها الحثيث للحفاظ على الأوقاف وحمايتها، وتعظيم أثر القطاع الوقفي، وحفظ حقوق الواقفين.
تنمية القطاع
تعمل الهيئة العامة للأوقاف على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
أوقاف وقضايا
87.4 % انخفاض قضايا الوقف
ــــــــــــــ 1443
1600
ــــــــــــ 1442
1604
ـــــــــــــــ 1441
2052
ـــــــــــــــــ 1440
2758
ـــــــــــــــــــ 1439
3435
ــــــــــــــــ 1438
4085
الإجمالي من 1438 إلى 1443
15534 قضية

MENAFN29102023000089011017ID1107326104

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