هيئة الأوقاف تنتصر في قضايا المليار ريال

(MENAFN
- Al Watan) انخفضت قضايا دعاوى الوقف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى بنسبة تزيد عن 87.4% في 1443 عنه في 1438 إذ بلغ عددها في آخر إحصائيات للقطاع العدلي 1600 قضية، بينما بلغت قبل 5 سنوات 4085 قضية.
إجمالي القضايا
بلغ إجمالي عدد قضايا دعاوى الأوقاف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في الأعوام من 1438هـ إلى 1443، نحو 15534 قضية، وذلك بحسب رصد لـ((الوطن))، فيما بلغ عدد قضايا دعاوى الأوقاف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في 1439 نحو 3435 قضية، و2758 قضية في 1440، و2052 قضية في 1441، و1604 في 1442 هـ.
القضايا الوقفية
تعرف دعاوى الوقف بأنها كل نزاع متعلق بأصل الوقف أو بإنشائه أو بالشخص المستحق فيه. وكسبت الهيئة العامة للأوقاف في سبيل حمايتها للأوقاف، عددًا من القضايا الوقفية إذ صدرت لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها مجموعة من الأحكام القضائية بلغت قيمتها قرابة المليار ريال تمثلت في أصول عقارية، وتعويضات مالية منها دعوى أقامها مجموعة من المدعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من مئة عام، وتم رد دعوى المدعين وبقاء العقار المقدر قيمته بـ300 مليون ريال.
وكسبت الهيئة القضايا الوقفية لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها، حيث باشرت في عام 2022 (1.174) قضية، وتقدر نسبة الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف (92%) من إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا التي باشرتها، وذلك في سعيها الحثيث للحفاظ على الأوقاف وحمايتها، وتعظيم أثر القطاع الوقفي، وحفظ حقوق الواقفين.
تنمية القطاع
تعمل الهيئة العامة للأوقاف على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
أوقاف وقضايا
87.4 % انخفاض قضايا الوقف
ــــــــــــــ 1443
1600
ــــــــــــ 1442
1604
ـــــــــــــــ 1441
2052
ـــــــــــــــــ 1440
2758
ـــــــــــــــــــ 1439
3435
ــــــــــــــــ 1438
4085
الإجمالي من 1438 إلى 1443
15534 قضية
MENAFN29102023000089011017ID1107326104
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