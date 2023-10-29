وزير الرى: 74% من الكوارث الطبيعية بين عامى 2001 و2018 مرتبطة بالمياه

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على دول العالم أظهرت أن 74% من الكوارث الطبيعية بين عامي 2001 و2018 كانت مرتبطة بالمياه سواء الفيضانات أو الجفاف، متسببة في أكثر من 166 ألف حالة وفاة، وأثرت على حياة ثلاثة مليارات إنسان والتسبب في خسائر اقتصادية تبلغ 700 مليار دولار، وبين عامي 1970 و2019 تم تسجيل 1672 كارثة في أوروبا و3454 كارثة في أسيا و1695 كارثة في إفريقيا.

جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته اليوم الأحد في جلسة“التحول الناجح لجدول أعمال المياه”، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات وزارة الري في دمج المياه بملف المناخ العالمي من خلال العديد من الإجراءات التي بدأت مع أسابيع المياه لأعوام 2018 و2019 و2020 وصولا إلى أسبوعي المياه الرابع والخامس لعامي 2021 و2022 والذين أصبحا حدثين رسميين على أجندة المياه العالمية.

وقال الوزير إن أسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام 2022 كان بمناسبة حدث تحضيري لمؤتمر المناخ (COP27)، حيث تم التركيز فيه على أهمية إدماج المياه في العمل المناخي العالمي، وعقب ذلك وخلال فعاليات (COP27) تم تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ وإطلاق مبادرة التكيف بقطاع المياه (AWARe)، وذكر كلمة المياه لخمس مرات في قرارات المؤتمر للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ.

وأضاف أنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023، قادت مصر مع اليابان الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ، والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهامة.

وأوضح أن مصر تولت رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) اعتبارا من شهر فبراير 2023 ولمدة عامين، حيث استضافت مصر اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو خلال شهر يونيو 2023.

كما استعرض سويلم أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في إفريقيا، حيث يعاني 18% من سكان القارة من نقص المياه ويفتقر 429 مليون إفريقي لمياه الشرب و800 مليون إفريقي لخدمة الصرف الصحي.

وأشار إلى عقد قمة المناخ الإفريقية في شهر سبتمبر 2023 بكينيا بمشاركة مصرية، حيث تم عقد جلسة وزارية برئاسة مصرية كينية شاركت فيها مصر كرئيس لـ”أمكاو”.

كما استعرض وزير الري محاور مبادرة“AWARe” الستة، والتي تتضمن: مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها، احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة، التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية، تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة، ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها.

ولفت إلى أهمية مبادرة“AWARe” والتي ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في إفريقيا في المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال“المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي”، مشيرا إلى سعي مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ (COP28) لدفع المزيد من الدول لتوفير التمويلات اللازمة للدول النامية لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث ستشارك مصر في لقاء وزاري خلال فعاليات (COP28) عن الترابط بين المياه والزراعة والغذاء.

كانت فعاليات“أسبوع القاهرة السادس للمياه” قد انطلقت صباح اليوم الأحد، تحت عنوان“العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة”، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.