أبوظبى الأول مصر يفتتح فرعًا بـاقتصادية قناة السويس

افتتح بنك أبو ظبى الأول FABMISR، أحدث فروعه داخل مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

وقال وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، إن الهيئة تعمل دائمًا على توفير الخدمات كافة للمستثمرين لتهيئة مناخ الأعمال أمامهم، وفتح آفاق أكثر اتساعًا من التعاون خاصة فى ظل الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية التى ترتكز أبرز محاورها على تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة سواءً حوافز مالية كالمزايا الضريبية والجمركية، أو حوافز غير مالية.

أكد جمال الدين أن افتتاح فرع بنك أبو ظبى الأول- مصر، يدعم تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين إلى جانب الخدمات الأخرى مثل خدمات الشباك الواحد التى تقوم المنطقة الاقتصادية برقمنتها، وكذا منظومة الخدمات الجمركية التى دشنت الهيئة منظومة رقمية لتطويرها مؤخرًا، مشيرا إلى أن كل هذا يصب فى صالح تيسير الإجراءات وتحسين الخدمات لتوفير الوقت الذى يعد القيمة الأهم لدى أى مستثمر.

وقال محمد عباس فايد، رئيس بنك FABMISR، إن المنطقة الاقتصادية قدمت جميع أوجه الدعم للبنك، لافتا إلى أن بنك أبوظبى الأول يعد البنك الأكبر فى الإمارات بفروع فى 5قارات حول العالم، وتأسس عن اندماج كلٍّ من: بنك الخليج الأول، وبنك أبو ظبى الوطنى.

أشار فايد إلى أن بنك أبو ظبى الأول مصر يعتبر ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة فى مصر، بما يملكه من نحو 63 فرعًا بأنحاء الجمهورية، ويحرص على دعم مستثمرى المنطقة الاقتصادية بحزمة من الخدمات المصرفية ذات المستوى العالمى وفق استراتيجية البنك.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف تطوير خدمات الشباك الواحد، على مرحلتين حيث انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى، وتتطلع فى المرحلة الثانية لرقمنة وإعادة هندسة أكثر من 60 خدمة من الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، فى المرحلة المقبلة.







