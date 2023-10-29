أبوظبى الأول مصر يفتتح فرعًا بـاقتصادية قناة السويس

(MENAFN
- Al-Borsa News) فايد: نسعى لدعم مستثمرى المنطقة الاقتصادية بخدمات متميزة
افتتح بنك أبو ظبى الأول FABMISR، أحدث فروعه داخل مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.
وقال وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، إن الهيئة تعمل دائمًا على توفير الخدمات كافة للمستثمرين لتهيئة مناخ الأعمال أمامهم، وفتح آفاق أكثر اتساعًا من التعاون خاصة فى ظل الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية التى ترتكز أبرز محاورها على تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة سواءً حوافز مالية كالمزايا الضريبية والجمركية، أو حوافز غير مالية.
أكد جمال الدين أن افتتاح فرع بنك أبو ظبى الأول- مصر، يدعم تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين إلى جانب الخدمات الأخرى مثل خدمات الشباك الواحد التى تقوم المنطقة الاقتصادية برقمنتها، وكذا منظومة الخدمات الجمركية التى دشنت الهيئة منظومة رقمية لتطويرها مؤخرًا، مشيرا إلى أن كل هذا يصب فى صالح تيسير الإجراءات وتحسين الخدمات لتوفير الوقت الذى يعد القيمة الأهم لدى أى مستثمر.
وقال محمد عباس فايد، رئيس بنك FABMISR، إن المنطقة الاقتصادية قدمت جميع أوجه الدعم للبنك، لافتا إلى أن بنك أبوظبى الأول يعد البنك الأكبر فى الإمارات بفروع فى 5قارات حول العالم، وتأسس عن اندماج كلٍّ من: بنك الخليج الأول، وبنك أبو ظبى الوطنى.
أشار فايد إلى أن بنك أبو ظبى الأول مصر يعتبر ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة فى مصر، بما يملكه من نحو 63 فرعًا بأنحاء الجمهورية، ويحرص على دعم مستثمرى المنطقة الاقتصادية بحزمة من الخدمات المصرفية ذات المستوى العالمى وفق استراتيجية البنك.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف تطوير خدمات الشباك الواحد، على مرحلتين حيث انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى، وتتطلع فى المرحلة الثانية لرقمنة وإعادة هندسة أكثر من 60 خدمة من الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، فى المرحلة المقبلة.
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