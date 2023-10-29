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توقف واردات الغاز يضاعف فترات تخفيف أحمال الكهرباء

10/29/2023 11:10:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تصاعدت وتيرة انقطاعات الكهرباء مع زيادة عمليات تخفيف الأحمال لتتضاعف من ساعة لكل منطقة إلى ساعتين متواصلتين، رغم انتهاء موسم الصيف.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ”البورصة”، إن نقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء نتيجة توقف واردات مصر من الغاز الإسرائيلى والبالغة 810 أقدام مكعبة يوميًا بجانب عدم توافر سيولة دولارية لاستيراد المزيد من المازوت، بجانب زيادة الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الرئيسى لزيادة فترات قطع الكهرباء.

وقال سامح الخشن، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن تخفيف الأحمال جاء نتيجة الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة عن مثيلاتها فى نفس الفترة من العام السابق، والذى أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة، بجانب انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة عن الفترة نفسها من العام الماضى.

وأشار المصدر بوزارة الكهرباء إلى أن التعليمات المعمول بها فى برنامج تخفيف الأحمال لم تفرق بين منطقة وأخرى، وأنهم يحاولون عمل تكافؤ بين المناطق بحيث لا تتأثر منطقة على حساب أخرى، مع استبعاد المرافق الحيوية مثل المستشفيات ومحطات الصرف الصحى ومياه الشرب وغيرها من عمليات التخفيف.

واستهلكت مصر خلال الشهور من يونيو إلى أغسطس 2023، نحو 10.6 مليار متر مكعب من الغاز مقابل 10.2 مليار متر مكعب لتوليد الكهرباء، بمتوسط 3.4 مليار متر مكعب شهريًا، وهو معدل الاستهلاك نفسه خلال العام الماضى، لكنه أعلى من متوسط 2.7 مليار متر مكعب فى أول 5 أشهر من العام.

ويأتى 79% من الكهرباء التى تولدها مصر باستخدام الغاز الطبيعى، و8.7% من الزيت، ووولدت الطاقة المتجددة نحو 5% من الكهرباء، بحسب بيانات شركة بريتش بتروليوم عن العام المالى الماضى.

وبحسب نشرة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن الاستخدامات المنزلية استخدمت 5.6 ميجا-وات ساعة خلال يونيو، أى ما يعادل 37.8 % من الطاقة المولدة.

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