((إيجيبت سات أوتو)) تبدأ تجهيز المصنع تمهيدًا لتركيب خط الإنتاج أبريل 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تُجهز شركة ((إيجيبت سات أوتو)) الإنشاءات الخاصة بمصنعها بمدينة العاشر من رمضان، والذى تقدر استثماراته الإجمالية بنحو 300 مليون جنيه، تمهيدًا لتركيب خط إنتاج السيارة الكهربائية أبريل المقبل 2024.

قال الدكتور محمد الغمرى رئيس مجلس إدارة شركة ((ايجيبت سات أوتو)) وعميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن الشركة تسلمت أمس الأحد، الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسوف تبدأ فى الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمصنع خلال الأشهر المتبقية من العام الجارى.

أشار ((الغمرى)) إلى أن الشركة سبق وتعاقدت على خط الإنتاج وسوف يتم تركيبه خلال شهر أبريل من العام المقبل، حيث تستهدف الشركة تصنيع سيارتين كهربائيتين، الأولى تصل سرعتها إلى 60 كم لقطع مسافة تصل إلى 100 كم خلال الشحنة الواحدة، بينما السيارة الثانية تصل سرعتها إلى 80 كم وتقطع مساحة تصل إلى 200 كم خلال الشحنة الواحدة، وكلا منهما ينتمى لفئة السيارات (الهاتشباك) الصغيرة لكى تتناسب مع الاستخدام داخل المدينة.

أوضح أن حجم الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج تصل إلى 5 آلاف سيارة شهريًا، وتتطلع الشركة لطرح السيارتين للمدن بالسوق المحلي خلال النصف الأول من العام المقبل 2024، بمتوسطات أسعار من 150 ألف جنيه للسيارة الأولى وتصل إلى 190 ألفًا للسيارة الثانية.

وقام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس الأحد، بتسليم أربع رخص ذهبية جديدة لممثلي شركات ((إيجيبت سات أوتو، وسامسونج إلكترونيك مصر، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، والفيوم للمخازن والمستودعات)) ليصبح العدد الإجمالي للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 24 شركة.

والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

ومن المقرر أن تستخدم شركة إيجيبت سات أوتو رخصتها الذهبية لإقامة مصنع سيارات وحافلات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تبلغ 300 مليون جنيه، بينما ستضخ شركة الفيوم للمخازن والمستودعات 1.3 مليار جنيه لإنشاء مخازن استراتيجية بسعة تخزينية 75 ألف بالتة.

وأشار ((هيبة)) أن الحكومة تتجه إلى التوسع فى إصدار الرخص الذهبية (الموافقة الواحدة) لتشمل جميع الأنشطة والشركات، نظرًا لتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري، موضحا أن الأربع رخص التي سلمتها الهيئة اليوم، تتوزع بين أربع محافظات، ما يتفق مع خطة الحكومة لتوزيع ثمار التنمية على كافة أنحاء الجمهورية، حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفقات الاستثمارية الجديدة، من توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنى التحتية للأقاليم المُختلفة.