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هوبك للصناعات المطاطية تستثمر 10 ملايين يورو فى إعادة تدوير إطارات السيارات

10/29/2023 11:10:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة هوبك للصناعات المطاطية ضخ 10 ملايين يورو لإنشاء مصنع لإعادة تدوير إطارات السيارات القديمة بما يتماشى مع أهداف الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر.

قال إيهاب فوزى السقا رئيس مجلس إدارة الشركة، إن“هوبك” تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنه من سوق الإطارات المستعملة بدلا من تصديرها لذلك فإن إدخال قيمة مضافة عليها يعزز من القدرة الإنتاجية للشركة.

أضاف“السقا” لـ”البورصة”، أن الشركة تبحث عن بنوك محلية لتوفير جزء من التمويلات يراعى فى ذلك طول فترة السداد، والجزء المتبقى سيتم تدبيره ذاتيًا من حجم الأرباح التراكمية للشركة.

لفت إلى أن ناتج مشروع إعاد تدوير الإطارات سينتج عنه وقود يستخدم فى مصانع مواد البناء بدلاً من استيراد الفحم واستنزاف العملة الصعبة للبلاد.

وتأسست الشركة هوبك عام 2011 فى المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات، وهى شركة رائدة فى مجال الصناعات الكيماوية والبوليمرات المتخصصة فى إنتاج منتجات مطاطية.

كتبت – تقى أيمن:

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