هوبك للصناعات المطاطية تستثمر 10 ملايين يورو فى إعادة تدوير إطارات السيارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة هوبك للصناعات المطاطية ضخ 10 ملايين يورو لإنشاء مصنع لإعادة تدوير إطارات السيارات القديمة بما يتماشى مع أهداف الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر.
قال إيهاب فوزى السقا رئيس مجلس إدارة الشركة، إن“هوبك” تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنه من سوق الإطارات المستعملة بدلا من تصديرها لذلك فإن إدخال قيمة مضافة عليها يعزز من القدرة الإنتاجية للشركة.
أضاف“السقا” لـ”البورصة”، أن الشركة تبحث عن بنوك محلية لتوفير جزء من التمويلات يراعى فى ذلك طول فترة السداد، والجزء المتبقى سيتم تدبيره ذاتيًا من حجم الأرباح التراكمية للشركة.
لفت إلى أن ناتج مشروع إعاد تدوير الإطارات سينتج عنه وقود يستخدم فى مصانع مواد البناء بدلاً من استيراد الفحم واستنزاف العملة الصعبة للبلاد.
وتأسست الشركة هوبك عام 2011 فى المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات، وهى شركة رائدة فى مجال الصناعات الكيماوية والبوليمرات المتخصصة فى إنتاج منتجات مطاطية.
كتبت – تقى أيمن:
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