900 ألف مستفيد جديد بقائمة عملاء نايس دير للحلول التأمينية الرقمية

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت شركة نايس دير للحلول التأمينية الرقمية قائمة المستفيدين من التقنيات التى توفرها الشركة بمدجال الخدمات الطبية بحو 900 ألف مستفيد جديد.

وقال المهندس مصطفى مدحت، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لـ”نايس دير” المتخصصة فى مجال تكنولوجيا التأمين الصحى ان الشركة تعاقدت مع 8 مقدمى خدمة جدد لقائمة العملاء المتعاقدين مع الشركة، تخدم نحو 900 مستفيد من خدمات التأمين الطبية.

أضاف مدحت فى بيان للشركة أن قائمة التعاقدات الجديدة تضم عددا من المستشفيات منها دار الفؤاد، و السلام الدولية، مصر الدولى، ومستشفى النسائم، ومستشفى دار العيون، ومركز المقاولون العرب الطبى.

أوضح أن التعاقدات الجديدة تاتى ضمن توسيع الشركة نطاق خدماتها بإتاحة منصتها للتشغيل داخل المستشفيات، بهدف تعزيز وتسريع عملية الحصول على الخدمات التأمينية وتسوية مطالبات التأمين الطبى للمرضى الداخليين والخارجيين للمستشفيات التى تم التعاقد معها.

ووفقا لمدحت، تتيح الحلول التى توفرها الشركة عدد من المزايا منها التحقق من أهلية المستفيدين، وتطبيق شروط وثيقة التأمين، وتقليل رفض استشارات المتابعة إضافة إلى منع إساءة استخدام كتيب نماذج المطالبات، وتلقى تعليمات التشغيل المحدثة، إلى جانب إرسال الوصفات الطبية الإلكترونية بتقنية الـQR مباشرة بين المستشفيات والصيدليات لتكون خالية من الأخطاء.

تابع:“تتيح الحلول كذلك تسهيل وتسريع حصول المستشفيات على الموافقات بنسبة كبيرة، بما يجنبها نسب الخطأ البشرى ومحاولات الاحتيال، توفير الوقت والتكاليف لكل من مقدمى الرعاية الصحية والصيادلة والمستفيدين، إضافة إلى إمكانية إرسال الوصفات الطبية واستلامها لحظيًا بين مقدم الرعاية الصيدلية من خلال منصة نايس دير الرائدة”.

وذكر أن الوصفات الطبية الإلكترونية بتقنية الـQR، أثبتت كفاءتها فى خدمة مرضى العيادات الخارجية، حيث تساعد فى تسهيل التواصل بين المستشفى ومسؤولى الجهات الخارجية(TPAs) للحصول على الموافقات والطلبات الإضافية، وإضافتها على منصة نايس دير، ليذهب المستفيد إلى الصيدلية ويجد وصفته الطبية مسجلة و موافق عليها.

وقال مدحت فى تصريحات نشرتها“البورصة” مؤخرا إن الشركة تخطط لضخ 500 ألف دولار برأسمالها المدفوع العام المقبل لدعم الخطة التوسعية للشركة خارج مصر والمقرر تنفيذها خلال 2024 فضلاً عن تطوير المنصة الإلكترونية للشركة ودعم الشبكة الطبية المتعاقدة معها.

ووفقا لمدحت” تتعاقد ((نايس دير)) حالياً مع ما يزيد على 7 آلاف جهة طبية، تتوزع بما يزيد على 4 آلاف صيدلية وألفى مركز تحليل و900 مركز أشعة بخلاف المراكز الطبية المتخصصة.