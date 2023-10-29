Monday, 30 October 2023 07:28 GMT

900 ألف مستفيد جديد بقائمة عملاء نايس دير للحلول التأمينية الرقمية

10/29/2023 11:10:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفعت شركة نايس دير للحلول التأمينية الرقمية قائمة المستفيدين من التقنيات التى توفرها الشركة بمدجال الخدمات الطبية بحو 900 ألف مستفيد جديد.

وقال المهندس مصطفى مدحت، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لـ”نايس دير” المتخصصة فى مجال تكنولوجيا التأمين الصحى ان الشركة تعاقدت مع 8 مقدمى خدمة جدد لقائمة العملاء المتعاقدين مع الشركة، تخدم نحو 900 مستفيد من خدمات التأمين الطبية.

أضاف مدحت فى بيان للشركة أن قائمة التعاقدات الجديدة تضم عددا من المستشفيات منها دار الفؤاد، و السلام الدولية، مصر الدولى، ومستشفى النسائم، ومستشفى دار العيون، ومركز المقاولون العرب الطبى.

أوضح أن التعاقدات الجديدة تاتى ضمن توسيع الشركة نطاق خدماتها بإتاحة منصتها للتشغيل داخل المستشفيات، بهدف تعزيز وتسريع عملية الحصول على الخدمات التأمينية وتسوية مطالبات التأمين الطبى للمرضى الداخليين والخارجيين للمستشفيات التى تم التعاقد معها.

ووفقا لمدحت، تتيح الحلول التى توفرها الشركة عدد من المزايا منها التحقق من أهلية المستفيدين، وتطبيق شروط وثيقة التأمين، وتقليل رفض استشارات المتابعة إضافة إلى منع إساءة استخدام كتيب نماذج المطالبات، وتلقى تعليمات التشغيل المحدثة، إلى جانب إرسال الوصفات الطبية الإلكترونية بتقنية الـQR مباشرة بين المستشفيات والصيدليات لتكون خالية من الأخطاء.

تابع:“تتيح الحلول كذلك تسهيل وتسريع حصول المستشفيات على الموافقات بنسبة كبيرة، بما يجنبها نسب الخطأ البشرى ومحاولات الاحتيال، توفير الوقت والتكاليف لكل من مقدمى الرعاية الصحية والصيادلة والمستفيدين، إضافة إلى إمكانية إرسال الوصفات الطبية واستلامها لحظيًا بين مقدم الرعاية الصيدلية من خلال منصة نايس دير الرائدة”.

وذكر أن الوصفات الطبية الإلكترونية بتقنية الـQR، أثبتت كفاءتها فى خدمة مرضى العيادات الخارجية، حيث تساعد فى تسهيل التواصل بين المستشفى ومسؤولى الجهات الخارجية(TPAs) للحصول على الموافقات والطلبات الإضافية، وإضافتها على منصة نايس دير، ليذهب المستفيد إلى الصيدلية ويجد وصفته الطبية مسجلة و موافق عليها.

وقال مدحت فى تصريحات نشرتها“البورصة” مؤخرا إن الشركة تخطط لضخ 500 ألف دولار برأسمالها المدفوع العام المقبل لدعم الخطة التوسعية للشركة خارج مصر والمقرر تنفيذها خلال 2024 فضلاً عن تطوير المنصة الإلكترونية للشركة ودعم الشبكة الطبية المتعاقدة معها.

ووفقا لمدحت” تتعاقد ((نايس دير)) حالياً مع ما يزيد على 7 آلاف جهة طبية، تتوزع بما يزيد على 4 آلاف صيدلية وألفى مركز تحليل و900 مركز أشعة بخلاف المراكز الطبية المتخصصة.

MENAFN29102023000202011048ID1107326097

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث