كاتى مارتن تكتب: تشققات سوق الائتمان بدأت فى الاتساع

MENAFN - Al-Borsa News) وصل الركود الكبير للسندات الحكومية فى عام 2023 إلى النقطة التي يترقب فيها المصرفيون والمستثمرون، وينظرون لبعضهم البعض بعصبية، ويتساءلون متى ستنفجر القنبلة؟ومن السهل أن نرى لماذا؟ إذ تحول الانخفاض البطىء للغاية فى أسعار الديون الحكومية إلى سيل جارف فى الأسابيع الثلاثة الماضية .. الأمر الذى أدى إلى تدمير قيمة العديد من محافظ السندات.

وارتفعت العائدات القياسية على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 5% يوم الاثنين للمرة الأولى منذ عام 2007 – وهو رقم كامل كبير آخر تم تحطيمه.

ونظراً لحجم هذه الخطوة، فمن الطبيعى أن نتساءل عما إذا كان هناك شيء غير مرغوب فيه بدأ فى التكون فى خضم هذه الفوضى؟ خصوصا أن ذكرى أزمة السندات الحكومية القصيرة والحادة التى شهدتها المملكة المتحدة العام الماضى لا تزال حاضرة فى الأذهان.

كتب دافيد أونيجليا من شركة تى إس لومبارد هذا الأسبوع:“أثار ارتفاع العائدات العالمية بقيادة الولايات المتحدة مخاوف من أن“شيئا ما” سينهار قريبا.

لكن مجموعة واسعة من مؤشرات الضغط تظهر أن التحركات كانت منظمة وأن الأسواق أقل توتراً مما كانت عليه عندما اندلعت أزمة المملكة المتحدة .

وأشار إلى أن التقلبات مرتفعة، ولكنها ليست شديدة. ومُحتواة بشكل جيد إلى حد ما فى السوق الأمريكية، وأن المعنويات السائدة هى الاستسلام الهادئ أكثر من الذعر.

ومع ذلك، إذا استمعت بعناية، يمكنك سماع رنين أجراس الإنذار الخافت فى أسواق ديون الشركات.

لقد حذر الاقتصاديون منذ أشهر، من أنه فى مرحلة ما، فإن الارتفاع فى عائدات السندات، والارتفاع المقابل فى تكاليف الاقتراض للجميع، من الأسر إلى الحكومات، سيبدأ فى التأثير.

لقد أصبح هذا الواقع الغريب المتمثل فى بيئة أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول أكثر وضوحا الآن.

انهارت إصدارات السندات الحكومية من الأسواق الناشئة إلى نحو ملياري دولار هذا الشهر، وفقا لبيانات من بنك جيه بى مورجان، بعد أن كانت أعلى بكثير من ضعف هذا الرقم.

وتحجم الشركات أيضًا عن الاقتراض بتلك التكاليف الباهظة، ما يجعل شهر أكتوبر هو الأبطأ لإصدار ديون الشركات الأمريكية منذ أكثر من عقد من الزمن.

كما بدأت معدلات القروض غير المنتظمة فى التزايد.

وأشارت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز، هذا الشهر، إلى أن العدد العالمى للتخلف عن سداد سندات الشركات ارتفع إلى 118 فى سبتمبر – أى ما يقرب من ضعف الإجمالى فى هذا الوقت من عام 2022 وأعلى بكثير من المتوسط المعتاد لهذا الوقت من العام، وهو 101.

وذكرت الوكالة أن أكثر من نصف حالات التخلف عن السداد على مستوى العالم فى شهر سبتمبر، كانت ما يسمى بالتبادل المتعثر، حيث تقوم الشركات المهتزة بإعادة شراء سنداتها بأسعار منخفضة.

وقال بول واترز، رئيس أبحاث الائتمان الأوروبية التابعة لوكالة التصنيف، إنه عندما يتم ذلك من قبل شركات ضعيفة، ومع وجود بعض عناصر الفشل فى الوفاء بالوعود التى قطعتها هذه الشركات للمقرضين، فإن ذلك يعد بمثابة إشارة استغاثة.

وقال إن العديد من هذه الشركات تعمل فى ظل هياكل رأسمالية غير مستدامة، وربما افترضوا، أنهم قادرون على الاستمرار فى تجديد الديون بأسعار معقولة.

وذكر أن ارتفاع تكاليف التمويل وضعف الاقتصاد، خصوصا فى أوروبا، يضع هذه الشركات تحت ضغوط لا تطاق.

وأضاف أنه نتيجة لذلك“تحاول الشركات إعادة شراء الديون وشراء المزيد من الوقت”.

وهذا ليس التحذير الأول من نوعه من جانب ستاندرد آند بورز. فخلال يونيو، أشار تقرير إلى ارتفاع حالات التخلف عن السداد الانتقائية لأعلى مستوى منذ عام 2008، حيث تفشل الشركة فى سداد أحد سنداتها، على سبيل المثال، ولكنها تظل تسدد سندات أخرى.

وقالت إن حالات التخلف عن السداد الانتقائية تمثل نحو نصف الإجمالى هذا العام – وهى نسبة أقل مما كانت عليه فى عام 2022، لكنها لا تزال أعلى بكثير من معدل 25% الذى كان سائدا فى عام 2008.

وهذا أمر مثير للقلق لأنه بمجرد أن تتجه الشركات لذلك، يمكن أن نرى بسهولة تكرر تخلفها عن السداد. وتشير التقديرات إلى أن الشركات التى تسلك هذا المسار لديها فرصة بنسبة 35% للتخلف عن السداد مرة أخرى فى غضون عامين.

تاتيانا جريل كاسترو، الرئيسة المشاركة للأسواق العامة فى شركة موزينيتش الاستثمارية التى تركز على الائتمان، تسلط الضوء أيضا على صعود معاملات التعديل والتمديد – أو، كما قالت،“إذا كنت أقل تهذيبا، قم بالتعديل والتظاهر”.

إذ تخبر الشركات المستثمرين من أمثالها أنهم يكافحون من أجل سداد ديونهم – وربما لا يتمكنون من اقتراض ديون جديدة لسدادها بأسعار أعلى بكثير اليوم.. لذا فهم يسعون بدلاً من ذلك إلى التوصل إلى اتفاق لتأجيل استحقاق السندات المستحقة إلى المستقبل.

“ما هو البديل؟” هى سألت.

إذا رفضت، فقد تدخل الشركة فى حالة تخلف عن السداد، وقد ينتهى بها الأمر بالحصول على 30 سنتًا عن كل دولار. وإذا وافقت، فيمكنها أن تأمل أن تحتفظ السندات بقيمتها، على سبيل المثال، 80 دولارًا، مع وجود فرصة على الأقل فى أن تحصل على 100 دولار كاملة فى المستقبل.

كل هذه الضغوط لا تنتهى بالضرورة إلى كارثة بالنسبة لحاملى سندات الشركات، لأنهم يعتمدون على شيئين: أسواق الديون الحكومية الأساسية، وعلاوة المخاطر لديون الشركات.

إذا وصل الانكماش الاقتصادى إلى نطاق كبير بما يكفى لجلب المزيد من حالات التخلف عن السداد، فمن المفترض نظرياً أن ترتفع أسعار السندات الحكومية، وبالتالى يتم دعم العائدات حتى لو انفجر هامش الائتمان.

كاتب المقال: كاتى مارتن

محررة الأسواق فى ((فاينانشيال تايمز))

المصدر: فاينانشال تايمز