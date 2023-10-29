جامعة ESLSCA تستضيف قمة التعليم التنفيذى

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد جامعة ESLSCA في مصر لاستضافة قمة التعليم التنفيذي في 25 و26 نوفمبر المقبل في فندق Royal Maxim Palace Kempinski في القاهرة الجديدة.

وتهدف القمة إلى جمع المديرين التنفيذيين المتميزين من مجموعة واسعة من الصناعات والتخصصات والمجالات.

وتعد القمة تتويجًا مثاليًا لـ 25 عامًا من وجود ESLSCA في مصر، وهو إرث يعود إلى سجلها الحافل بخريجي الأعمال المتميزين منذ عام 1949.

وتعد هذه الفعالية فرصة ممتازة للمشاركين للاستفادة من تجربة تعلُّم شاملة ومتكاملة توفر مناقشات وأنشطة متميزة، وتسهم في إثراء المجالات الفكرية النابضة بالحياة بالجامعة.

ويمكن للحضور التطلع إلى تجربة مليئة بالمحادثات المثيرة، فرص التواصل، وفرص تعزيز الروابط مع مجتمع ESLSCA وكذلك المجتمعات المجاورة والمهنية.

تدور قمة التعليم التنفيذي حول ثلاثة أعمدة رئيسية: بناء فهم الأعمال، الممارسات التجارية المستدامة، وعالم ما بعد التحول الرقمي.

وهناك أكثر من 30 نشاطًا مختلفًا تم التخطيط لهم، بما في ذلك مناقشات مجمعة، وورش عمل، لتوفير المعرفة الغامرة وفرص فعالة للتعارف والتواصل بين الحضور.

وتشكِّل هذه القمَّة دليلًا على التزام جامعة ESLSCA بتعزيز بيئة التعلُّم المستمر والنمو المهني.

وتشتهر جامعة ESLSCA بدوراتها وشهاداتها المتطورة، وسوف يفتح حضور القمَّة أبوابًا جديدة لتطوير الحياة المهنية لكل من يحضر، كذلك سيتواجد المشاركون وسط أكثر من 700 شخص من الحاضرين، أكثر من 50 متحدثًا، وخصم حصري بنسبة 20% على برامج التعلُّم التنفيذية للجامعة.