جامعة ESLSCA تستضيف قمة التعليم التنفيذى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستعد جامعة ESLSCA في مصر لاستضافة قمة التعليم التنفيذي في 25 و26 نوفمبر المقبل في فندق Royal Maxim Palace Kempinski في القاهرة الجديدة.
وتهدف القمة إلى جمع المديرين التنفيذيين المتميزين من مجموعة واسعة من الصناعات والتخصصات والمجالات.
وتعد القمة تتويجًا مثاليًا لـ 25 عامًا من وجود ESLSCA في مصر، وهو إرث يعود إلى سجلها الحافل بخريجي الأعمال المتميزين منذ عام 1949.
وتعد هذه الفعالية فرصة ممتازة للمشاركين للاستفادة من تجربة تعلُّم شاملة ومتكاملة توفر مناقشات وأنشطة متميزة، وتسهم في إثراء المجالات الفكرية النابضة بالحياة بالجامعة.
ويمكن للحضور التطلع إلى تجربة مليئة بالمحادثات المثيرة، فرص التواصل، وفرص تعزيز الروابط مع مجتمع ESLSCA وكذلك المجتمعات المجاورة والمهنية.
تدور قمة التعليم التنفيذي حول ثلاثة أعمدة رئيسية: بناء فهم الأعمال، الممارسات التجارية المستدامة، وعالم ما بعد التحول الرقمي.
وهناك أكثر من 30 نشاطًا مختلفًا تم التخطيط لهم، بما في ذلك مناقشات مجمعة، وورش عمل، لتوفير المعرفة الغامرة وفرص فعالة للتعارف والتواصل بين الحضور.
وتشكِّل هذه القمَّة دليلًا على التزام جامعة ESLSCA بتعزيز بيئة التعلُّم المستمر والنمو المهني.
وتشتهر جامعة ESLSCA بدوراتها وشهاداتها المتطورة، وسوف يفتح حضور القمَّة أبوابًا جديدة لتطوير الحياة المهنية لكل من يحضر، كذلك سيتواجد المشاركون وسط أكثر من 700 شخص من الحاضرين، أكثر من 50 متحدثًا، وخصم حصري بنسبة 20% على برامج التعلُّم التنفيذية للجامعة.
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