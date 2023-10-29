الأرجنتين تهدد شركات النفط بحظر التصدير دون حل أزمة الوقود

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هدد وزير الاقتصاد والمرشح لرئاسة الأرجنتين سيرجيو ماسا يوم الأحد، بمنع شركات إنتاج النفط من التصدير ما لم ترفع إمدادات الوقود لسد النقص الذي تعاني منه البلاد.
صرح ماسا للصحفيين بمقاطعة توكومان:“إذا لم تُحلّ أزمة إمدادات الوقود بحلول منتصف ليل الثلاثاء، فلن تتمكن الشركات من إرسال سفن التصدير بدءاً من يوم الأربعاء، نفط الأرجنتينيين للشعب قبل أي شيء”.
أضاف ماسا أن بعض الشركات تحجب إمدادات الوقود رهاناً على أن الحكومة كانت ستخفض سعر الصرف الرسمي بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.
طوابير بسبب نقص الوقود
تأتي هذه التصريحات وسط نقص في الوقود أدى إلى طوابير طويلة عند إغلاق المضخات ومحطات الوقود، حيث أثرت أزمة نقص الدولار لدى الحكومة سلباً على السفن التي كانت تنتظر استيراد الوقود في البحر.
قال منتجو النفط والغاز في الأرجنتين في بيان مشترك يوم السبت إن نقص الوقود“سوف يُحلّ” في الأيام القليلة المقبلة.
قالت الأرجنتين الأسبوع الماضي إنها ستستورد 10 ناقلات وقود في الأيام المقبلة لمعالجة النقص بعد ارتفاع الطلب عليه، فضلاً عن زيادة طاقة التكرير.
تنتج الأرجنتين غالبية الوقود الذي تستهلكه محلياً، لكنها لا تزال مستورداً خالصاً للغاز الطبيعي.
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