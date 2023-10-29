الأرجنتين تهدد شركات النفط بحظر التصدير دون حل أزمة الوقود

MENAFN - Al-Borsa News) هدد وزير الاقتصاد والمرشح لرئاسة الأرجنتين سيرجيو ماسا يوم الأحد، بمنع شركات إنتاج النفط من التصدير ما لم ترفع إمدادات الوقود لسد النقص الذي تعاني منه البلاد.

صرح ماسا للصحفيين بمقاطعة توكومان:“إذا لم تُحلّ أزمة إمدادات الوقود بحلول منتصف ليل الثلاثاء، فلن تتمكن الشركات من إرسال سفن التصدير بدءاً من يوم الأربعاء، نفط الأرجنتينيين للشعب قبل أي شيء”.

أضاف ماسا أن بعض الشركات تحجب إمدادات الوقود رهاناً على أن الحكومة كانت ستخفض سعر الصرف الرسمي بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.

طوابير بسبب نقص الوقود

تأتي هذه التصريحات وسط نقص في الوقود أدى إلى طوابير طويلة عند إغلاق المضخات ومحطات الوقود، حيث أثرت أزمة نقص الدولار لدى الحكومة سلباً على السفن التي كانت تنتظر استيراد الوقود في البحر.

قال منتجو النفط والغاز في الأرجنتين في بيان مشترك يوم السبت إن نقص الوقود“سوف يُحلّ” في الأيام القليلة المقبلة.

قالت الأرجنتين الأسبوع الماضي إنها ستستورد 10 ناقلات وقود في الأيام المقبلة لمعالجة النقص بعد ارتفاع الطلب عليه، فضلاً عن زيادة طاقة التكرير.

تنتج الأرجنتين غالبية الوقود الذي تستهلكه محلياً، لكنها لا تزال مستورداً خالصاً للغاز الطبيعي.