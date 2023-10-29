((البورصة)) ترصد تأثير المقاطعة على أسهم الشركات الأمريكية

تسببت المقاطعة العربية للشركات التى تقدم دعمًا مباشرًا للاحتلال الاسرائيلى لدولة فلسطين، فى تأثر أداء أسهم تلك الشركات بالأسواق العالمية، بعد إطلاق حملات مقاطعة خاصة للشركات التى قامت بالإعلان عن تبرعات كبرى، للكيان الإسرائيلى.

رصدت“البورصة” حركة الأسهم خاصة أن عددا كبيرا من الشركات العالمية تعمل بنظام الفرنشايز داخل الدول العربية والتى تأثرت أيضًا بحركة المقاطعة، مما دفعها لإصدار بيانات بأن الشركة مستقلة عن توجهات الشركة الأم.

بلغت حملات المقاطعة ذروتها بعد دعوات من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى فى يوم 10 أكتوبر الجارى، ومن بين أكثر الأسهم تضررًا فى بورصة ول ستريت سهم“بيبسيكو” الشركة الأم لكل من“بيبسى” و”شيبسى”، بالإضافة إلى سهمى“دومينوز بيتزا”، و”والت ديزنى”، فيما عكس سهم“نتفليكس” مساره المتراجع بعد المقاطعة ليصعد بشكل عنيف بنسبة 10% حاليًا.

وجاءت موجة المقاطعة بالتزامن مع اتباع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سياسة تشديد نقدى غير مسبوقة، لمواجهة التضخم الذى لا يزال أعلى المستهدفات فى الولايات المتحدة، ما وجه ضربة لسوق الأسهم فى وقت كانت السوق تتوقع فيه أن يكون رفع الفائدة قد بات جزءًا من الماضى.

فيما لم يتأثر مؤشر“ستاندرد آند بورز 500” بعد المقاطعة حيث ارتفع فى ثانى أيام قرار المقاطعة ليصل إلى مستوى 4345 نقطة ثم تباين المستوى بهبوط طفيف ثم صعود مرة أخرى حتى اقتراب موعد جلسة الفيدرالى فيتداول المؤشر حاليًا عند أضعف مستوياته عند 4117 نقطة. كما تفاعل مؤشر“داو جونز” بنفس معدل مؤشر S&P 500 للمقاطعة حيث ارتفع ثانى ايام المقاطعة ووصل إلى 33804 نقطة ثم يتراجع بشكل طفيف ويعاود صعوده حتى اقتراب موعد مجلس الفيدرالى يتداول حاليًا عند مستوى 32417 نقطة، وكذلك مؤشر ناسداك الذى يتداول حاليًا عند مستوى 12643 نقطة.

وتداول سهم شركة“بيبسيكو” عند أقل مستوياته على الإطلاق منذ نوفمبر 2021 بجلسة يوم 12 أكتوبر الجارى، ليصل سعره إلى 157.5 دولار للسهم بعد أن كان يتم تداوله عند مستوى 164.4 دولار للسهم فى 10 أكتوبر، ليحقق نسبة تراجع تصل إلى 4.2% فيما أغلق السهم الأسبوع الماضى عند 159.6 دولار.

فيما كان أكثر الأسهم تذبذبًا سهم شركة والت ديزنى بعد المقاطعة حيث تراجع السهم يوم 12 أكتوبر بعد بداية المقاطعة بنسبة 1.2% ليبلغ 83.5 دولار ثم استقر عند نفس القيمة حتى استكمل تراجعه ليصل مستوى 79.3 دولار للسهم الواحد بنهاية تداولات اليوم جلسة الجمعة.

وانخفض سهم“ماكدونالدز” لأقل مستوياته منذ 27 أكتوبر 2022، حيث استمر سعر السهم بالتراجع منذ المقاطعة التى بدأت منذ 10 أكتوبر الجارى، ليحقق أقل مستوى له فى 12 أكتوبر الجارى ويصل إلى 245.5 دولار، ليستمر عند نفس المسار الهابط. ثم تباينت حركة سهم“ماكدونالز” بين تراجع وصعود، ليرتفع مجددا إلى مستوى 2555 دولارا للسهم الواحد، بنهاية تداولات الأسبوع الماضى.

ويأتى ذلك بعد البيانات التى أصدرتها الشركات المالكة للعلامة التجارية“ماكدونالدز” بنظام الفرنشايز فى الدول العربية التى تأثرت فروعها المقاطعة، وعلى الرغم من إعلانها الدعم فلسطين والتبرع إلا أن حركة السهم كانت فى مسار هابط. فيما تباين سهم شركة“ستارباكس” ليستقر تداوله عند مستوى 94 دولارا للسهم، منذ 19 اكتوبر حتى جلسة الأربعاء ثم تراجع إلى مستوى 92 دولارا بعد أن تراجع إلى 91.4 دولار للسهم يوم 12 أكتوبر الماضى.

ووصل سعر سهم“نتفليكس” إلى أقل سعر له منذ مايو الماضى، فى جلسة 18 أكتوبر الجارى ليصل إلى 346.5 دولار للسهم، ثم استرد مساره الصاعد مرة أخرى بشكل قوى ليبلغ مستويات 413.7 دولار للسهم بنهاية تداولات جلسة الأربعاء الماضى، ويصعد بنسبة 10.8%. واستمر سهم شركة“كنتاكى” فى هبوط حاد، ليصل إلى مستوى 1286 دولار للسهم بنهاية تداولات جلسة الأربعاء الماضى، وهو أقل مستوى له منذ مايو الماضى، ولكن ارتفع السهم مرة أخرى ليتداول حاليًا عند مستوى 1295 نقطة بنهاية تداولات جلسة الجمعة.

انخفض سهم“دومينوز بيتزا” بشكل طفيف فى بداية المقاطعة، ثم تحول مسار السهم لتراجع حاد ليهبط بنسبة 6.9% منذ بداية المقاطعة حتى نهاية الأسبوع الماضى، ليصل إلى 340.6 بنهاية جلسة الجمعة مقابل 368 دولار للسهم فى 10 أكتوبر الماضى. فيما بدأ سهم“بابا جونز” بالتأثر مع الجلسات الأخيرة من الأسبوع الماضى، بعدما لم يتأثر السهم إطلاقًا منذ أول ايام المقاطعة ليصل إلى مستويات 65.2 دولار للسهم.

وتراجع سهم“بيتزا هات” المملوك لشركة“يم براندز” بشكل قوى، فى أول أيام المقاطعة بمعدل 3.3% فى ثانى أيام المقاطعة إلى 116.2 دولار للسهم مقابل 120 دولار فى 10 أكتوبر، ويتداول السهم حاليًا عند 119.4 دولار للسهم بنهاية جلسة الجمعة.

وعلى الرغم من المقاطعة إلا أن سهم أمازون ارتفع ببدايتها بنسبة 2.24% ليصل إلى 132.3 دولار للسهم فى 12 أكتوبر الماضى، ثم تحول إلى الهبوط حاليًا بنسبة 0.7% إلى 127.4 دولار للسهم فى جلسة الجمعة الماضية.