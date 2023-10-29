((البورصة)) ترصد تأثير المقاطعة على أسهم الشركات الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((بيبسيكو)) وصل لأدنى سعر له منذ نوفمبر 2021 مع بداية المقاطعة
تسببت المقاطعة العربية للشركات التى تقدم دعمًا مباشرًا للاحتلال الاسرائيلى لدولة فلسطين، فى تأثر أداء أسهم تلك الشركات بالأسواق العالمية، بعد إطلاق حملات مقاطعة خاصة للشركات التى قامت بالإعلان عن تبرعات كبرى، للكيان الإسرائيلى.
رصدت“البورصة” حركة الأسهم خاصة أن عددا كبيرا من الشركات العالمية تعمل بنظام الفرنشايز داخل الدول العربية والتى تأثرت أيضًا بحركة المقاطعة، مما دفعها لإصدار بيانات بأن الشركة مستقلة عن توجهات الشركة الأم.
بلغت حملات المقاطعة ذروتها بعد دعوات من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى فى يوم 10 أكتوبر الجارى، ومن بين أكثر الأسهم تضررًا فى بورصة ول ستريت سهم“بيبسيكو” الشركة الأم لكل من“بيبسى” و”شيبسى”، بالإضافة إلى سهمى“دومينوز بيتزا”، و”والت ديزنى”، فيما عكس سهم“نتفليكس” مساره المتراجع بعد المقاطعة ليصعد بشكل عنيف بنسبة 10% حاليًا.
وجاءت موجة المقاطعة بالتزامن مع اتباع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سياسة تشديد نقدى غير مسبوقة، لمواجهة التضخم الذى لا يزال أعلى المستهدفات فى الولايات المتحدة، ما وجه ضربة لسوق الأسهم فى وقت كانت السوق تتوقع فيه أن يكون رفع الفائدة قد بات جزءًا من الماضى.
فيما لم يتأثر مؤشر“ستاندرد آند بورز 500” بعد المقاطعة حيث ارتفع فى ثانى أيام قرار المقاطعة ليصل إلى مستوى 4345 نقطة ثم تباين المستوى بهبوط طفيف ثم صعود مرة أخرى حتى اقتراب موعد جلسة الفيدرالى فيتداول المؤشر حاليًا عند أضعف مستوياته عند 4117 نقطة. كما تفاعل مؤشر“داو جونز” بنفس معدل مؤشر S&P 500 للمقاطعة حيث ارتفع ثانى ايام المقاطعة ووصل إلى 33804 نقطة ثم يتراجع بشكل طفيف ويعاود صعوده حتى اقتراب موعد مجلس الفيدرالى يتداول حاليًا عند مستوى 32417 نقطة، وكذلك مؤشر ناسداك الذى يتداول حاليًا عند مستوى 12643 نقطة.
وتداول سهم شركة“بيبسيكو” عند أقل مستوياته على الإطلاق منذ نوفمبر 2021 بجلسة يوم 12 أكتوبر الجارى، ليصل سعره إلى 157.5 دولار للسهم بعد أن كان يتم تداوله عند مستوى 164.4 دولار للسهم فى 10 أكتوبر، ليحقق نسبة تراجع تصل إلى 4.2% فيما أغلق السهم الأسبوع الماضى عند 159.6 دولار.
فيما كان أكثر الأسهم تذبذبًا سهم شركة والت ديزنى بعد المقاطعة حيث تراجع السهم يوم 12 أكتوبر بعد بداية المقاطعة بنسبة 1.2% ليبلغ 83.5 دولار ثم استقر عند نفس القيمة حتى استكمل تراجعه ليصل مستوى 79.3 دولار للسهم الواحد بنهاية تداولات اليوم جلسة الجمعة. ((ماكدونالز)) لامس أقل مستوياته خلال عام كامل
وانخفض سهم“ماكدونالدز” لأقل مستوياته منذ 27 أكتوبر 2022، حيث استمر سعر السهم بالتراجع منذ المقاطعة التى بدأت منذ 10 أكتوبر الجارى، ليحقق أقل مستوى له فى 12 أكتوبر الجارى ويصل إلى 245.5 دولار، ليستمر عند نفس المسار الهابط. ثم تباينت حركة سهم“ماكدونالز” بين تراجع وصعود، ليرتفع مجددا إلى مستوى 2555 دولارا للسهم الواحد، بنهاية تداولات الأسبوع الماضى.
ويأتى ذلك بعد البيانات التى أصدرتها الشركات المالكة للعلامة التجارية“ماكدونالدز” بنظام الفرنشايز فى الدول العربية التى تأثرت فروعها المقاطعة، وعلى الرغم من إعلانها الدعم فلسطين والتبرع إلا أن حركة السهم كانت فى مسار هابط. فيما تباين سهم شركة“ستارباكس” ليستقر تداوله عند مستوى 94 دولارا للسهم، منذ 19 اكتوبر حتى جلسة الأربعاء ثم تراجع إلى مستوى 92 دولارا بعد أن تراجع إلى 91.4 دولار للسهم يوم 12 أكتوبر الماضى.
ووصل سعر سهم“نتفليكس” إلى أقل سعر له منذ مايو الماضى، فى جلسة 18 أكتوبر الجارى ليصل إلى 346.5 دولار للسهم، ثم استرد مساره الصاعد مرة أخرى بشكل قوى ليبلغ مستويات 413.7 دولار للسهم بنهاية تداولات جلسة الأربعاء الماضى، ويصعد بنسبة 10.8%. واستمر سهم شركة“كنتاكى” فى هبوط حاد، ليصل إلى مستوى 1286 دولار للسهم بنهاية تداولات جلسة الأربعاء الماضى، وهو أقل مستوى له منذ مايو الماضى، ولكن ارتفع السهم مرة أخرى ليتداول حاليًا عند مستوى 1295 نقطة بنهاية تداولات جلسة الجمعة.
انخفض سهم“دومينوز بيتزا” بشكل طفيف فى بداية المقاطعة، ثم تحول مسار السهم لتراجع حاد ليهبط بنسبة 6.9% منذ بداية المقاطعة حتى نهاية الأسبوع الماضى، ليصل إلى 340.6 بنهاية جلسة الجمعة مقابل 368 دولار للسهم فى 10 أكتوبر الماضى. فيما بدأ سهم“بابا جونز” بالتأثر مع الجلسات الأخيرة من الأسبوع الماضى، بعدما لم يتأثر السهم إطلاقًا منذ أول ايام المقاطعة ليصل إلى مستويات 65.2 دولار للسهم.
وتراجع سهم“بيتزا هات” المملوك لشركة“يم براندز” بشكل قوى، فى أول أيام المقاطعة بمعدل 3.3% فى ثانى أيام المقاطعة إلى 116.2 دولار للسهم مقابل 120 دولار فى 10 أكتوبر، ويتداول السهم حاليًا عند 119.4 دولار للسهم بنهاية جلسة الجمعة.
وعلى الرغم من المقاطعة إلا أن سهم أمازون ارتفع ببدايتها بنسبة 2.24% ليصل إلى 132.3 دولار للسهم فى 12 أكتوبر الماضى، ثم تحول إلى الهبوط حاليًا بنسبة 0.7% إلى 127.4 دولار للسهم فى جلسة الجمعة الماضية.
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