الحرب تسلط الضوء على هشاشة أمن الطاقة

تعتبر الحرب الناشبة بين إسرائيل وحماس تذكيرًا باعتماد الاقتصادات الآسيوية المستمر على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.

في عام 2018، كان 76% من البترول الخام الذي يمر عبر مضيق هرمز بين إيران وعمان يتجه إلى آسيا.

ومنذ اندلاع الحرب الأوكرانية، رفعت كوريا الجنوبية واليابان بشكل كبير مستوى اعتمادهما على بترول الشرق الأوسط وسط دعوات الغرب لتجنب الإمدادات الروسية.

وعلى النقيض من ذلك، كانت الهند تشتري مزيدًا من البترول الروسي، لكن هذه الإمدادات كانت تمر أيضًا عبر الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، تظل قناة السويس البوابة الأكثر أهمية لصادرات آسيا إلى أوروبا.

هذه الحقائق تعمل على تحويل القوى الآسيوية إلى أصحاب المصلحة في أمن الشرق الأوسط والجغرافيا السياسية، مما يثير بدوره تساؤلات حول كيفية استخدام آليات الأمن البحري لحماية مصالح الطاقة في المنطقة، حسب ما نقلته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

منذ عام 2019، جلبت عملية سانكالب ، سفن البحرية الهندية إلى الخليج العربي وخليج عمان لتوفير الحماية للسفن التي ترفع علم الهند، خصوصا ناقلات البترول.

وزار قائد البحرية الهندية ومستشار الأمن القومي ميناء الدقم العماني في الأشهر الأخيرة، كما مُنحت البحرية حق الوصول إلى الميناء لأغراض تشمل الصيانة والإصلاح، وقد أنشأت مؤخرًا قاعدة دعم بحري هناك.

في الوقت نفسه، تواصل قوات الدفاع الذاتي اليابانية العمل في المنطقة من قاعدة في جيبوتي، والتي أنشأت في الأصل في 2010 كأول موقع عسكري في الخارج للمساعدة في الجهود العالمية لمكافحة القرصنة قبالة الصومال.

وفي 2020، أطلقت اليابان مهمة عسكرية لجمع المعلومات في المنطقة بعد سلسلة من الهجمات على السفن التجارية.

سلطت التجارب الأخيرة الضوء على المخاطر الجيواقتصادية النامية في المنطقة بالنسبة لكوريا الجنوبية، فقد استولى الحوثيين في 2019 على سفينتين كوريتين جنوبيتين تعملان في البحر الأحمر من اليمن، ثم أطلق سراحهما بعد أن أرسلت سيول مدمرة بالقرب من خليج عدن للقيام بدوريات لمكافحة القرصنة.

وبعد ذلك بعامين، استولت إيران على ناقلة بترول كورية جنوبية في الخليج العربي بسبب ما قالت طهران إنها مخاوف بيئية.

ومع ذلك، كان يُنظر إلى هذه الخطوة بشكل كبير باعتبارها تكتيكا للضغط من أجل الإفراج عن مدفوعات البترول المقومة بمليارات الدولارات المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.

وردت كوريا الجنوبية مرة أخرى بإرسال مدمرة بحرية إلى المنطقة، وبالإفراج عن مليار دولار لصالح إيران.

وقبل 8 أعوام، استولت إيران بالمثل على ناقلة ترفع علم الهند بسبب مخاوف بيئية مزعومة في وقت جُمدت فيه مدفوعات بمليارات الدولارات.

ومن وجهة نظر جيوسياسية، ليس هناك لحظة أفضل لدول مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية للتعاون بشكل وثيق في مجال الأمن البحري في الشرق الأوسط، والذين عملوا على الأرجح مع الصين في الماضي أيضًا.

وفي الواقع، في 2012، انضمت كوريا الجنوبية إلى تجمع عُقد مسبقًا مع الصين والهند واليابان لتنسيق عمليات مكافحة القرصنة حول خليج عدن، ومنذئذ تغير الكثير في عالم الجغرافيا السياسية الآسيوية.

وفي مارس، انضمت الدول الثلاث إلى الولايات المتحدة وكندا لإجراء تدريبات حربية مضادة للغواصات قبالة جزيرة غوام.

وفي 2022، انضمت نيودلهي إلى القوات البحرية المشتركة، وهي شراكة بحرية مقرها البحرين تضم عشرات الدول بقيادة الولايات المتحدة، وكانت اليابان وكوريا الجنوبية أعضاء بالفعل، وكذلك ماليزيا وأستراليا ونيوزيلندا وباكستان والفلبين وسنغافورة وتايلاند.

فيما يتعلق بالتعاون الثلاثي مع اليابان وكوريا الجنوبية، فقد يكون من المنطقي بالنسبة للهند تولي زمام المبادرة في وضع مخطط للتعاون، وبالتالي قد تكون الخطوة الأولى لفعل ذلك هي إجراء دوريات مشتركة في الخليج العربي لحماية أمن الطاقة، حيث تدور الفكرة حول قيام السفن البحرية لكل دولة معنية بحماية عمليات الشحن الخاصة بالشريكين الآخرين.

ويمكن للهند أيضًا أن تنظم حوارا بين سيول وطوكيو والشركاء الإقليميين الحاليين مثل عمان، وهذا قد يسمح لهم باستخدام متزامن لميناء الدقم كقاعدة للتعاون التكتيكي الثلاثي.

يتركز جزء كبير من خطاب أمن الطاقة اليوم على التحول بعيدًا عن البترول وغيره من المواد الهيدروكربونية والتوجه نحو أشكال الطاقة الخضراء والمستدامة، لكن فترة هذا التحول ستكون طويلة ومحفوفة بالمخاطر.

وفي غضون ذلك، ستشكل الإمدادات الآمنة من البترول والغاز أهمية بالغة بالنسبة للاقتصادات الآسيوية مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية، وبالتالي سيرون على نحو متزايد الحاجة إلى تولي زمام الأمور بأيديهم لتأمين شرايينهم الاقتصادية الحيوية عبر الشرق الأوسط.