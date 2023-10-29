الأهلي يطلق التمويل الطبي بـ 0% فوائد

MENAFN - Al-Anbaa) أطلق البنك الأهلي الكويتي قرض التمويل الطبي دون فوائد (0% فوائد)، بهدف تجنب الأعباء المالية المتعلقة بالعلاجات والعمليــــات الجراحية في المستشفيات الخاصة.

وتعليقا على ذلك، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: نتفهم التحديات المالية التي يواجهها الأفراد والعائلات عندما يتعلق الأمر بتكاليف الرعاية الصحية، ومن خلال تقديم حلول التمويل دون فوائد من خلال القرض الطبي الجديد فإننا ملتزمون بمساعدة عملائنا في الحصول على العلاج الضروري دون القلق من أسعار الفائدة المرتفعة.

ويندرج القرض الطبي الجديد ضمن إطار القروض الاستهلاكية التي يقدمها البنك الأهلي الكويتي، بما يصل إلى 25 ألف دينار في المستشفيات والعيادات الطبية المعتمدة من قبل البنك، لفترة تتراوح بين سنة و5 سنوات، مما يسهل السداد بناء على القدرات المالية للعملاء، من دون شرط تحويل الراتب إليه مما يضمن الحصول على القرض بغض النظر عن الترتيبات المتعلقة بوظائفهم.

وأضافت معرفي: نهدف إلى تقديم مجموعة واسعة من الخيارات للعملاء للاختيار من بينها بما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية والفحوصات المطلوبة، من خلال الشراكة مع العديد من المستشفيات والعيادات الطبية، مما يمنح الفرصة للوصول إلى أفضل مقدمي الرعاية الصحية في الكويت.

ويظهر إطلاق القرض الطبي الجديد من البنك الأهلي الكويتي التزامه المتواصل بتعزيز فرص حصول الأفراد والعائلات على أفضل رعاية صحية ومساعدتهم على تحمل تكاليفها، ويهدف من خلاله الى تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم ومنح الأولوية لصحتهم والحفاظ على مستوى الرفاهية الذي يتمتعون به وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة في الوقت نفسه.

ودعت معرفي في نهاية تصريحها العملاء إلى متابعة صفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على العروض والحملات المتنوعة التي يقوم بإطلاقها من أجل نيل ثقتهم وتشجيعهم على الاستفادة من المزايا العديدة التي تمنحها بطاقات البنك المتنوعة.

منذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.

هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي ـ مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربع والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.