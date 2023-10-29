Monday, 30 October 2023 07:28 GMT

العقارات المتحدة تحصد جائزة أفضل مشروع عقاري فاخر متعدد الاستخدامات

10/29/2023 11:02:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصدت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وإحدى أكبر الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جائزة «أفضل مشروع عقاري فاخر متعدد الاستخدامات» من «جوائز لاكجري لايف ستايل» لعام 2023 عن مشروع ضاحية حصة. وتعتبر «جوائز لاكجري لايف ستايل» واحدة من الجوائز العالمية رفيعة المستوى التي تكرم وتحتفل بالشركات التي تقدم أفخم المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم.
ويؤكد فوز شركة العقارات المتحدة بهذه الجائزة مكانتها كمطور عقاري رائد عرف بتقديم عقارات ذات طابع معماري مميز وعصري وإنشاء أيقونات معمارية متميزة في شتى أنحاء الكويت وخارجها. وتحرص «جوائز لاكجري لايف ستايل» على اختيار المشروعات المتميزة بمختلف القطاعات الصناعية وذلك بناء على معايير دقيقة للغاية محددة عالميا، حيث يتم تحديد الفائزين من خلال إجراء بحث شامل قائم على الفئة والمنطقة.
وتعليقا على التتويج بهذه الجائزة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيــس التنفيــــذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، مازن حوا: يسعدنا حصولنا على هذه الجائزة المرموقة تتويجا لإنجازاتنا الاستثنائية في القطاع العقاري في الكويت، ما يسهم بتعزيز اسم شركة العقارات المتحدة كمطور وطني موثوق يصمم وجهات مميزة نعيد من خلالها ابتكار أساليب حياة جديدة محورها الإنسان، مع توفير مستويات لا تضاهى من الراحة والرفاهية والتميز في التصميم وجودة البناء.
وأضاف حوا، قائلا: شركة العقارات المتحدة لها إنجازات ملحوظة في جميع المشاريع التي تم تصميمها بجودة عالية وأناقة فريدة. واليوم، تأتي ضاحية حصة لتؤكد على التزامنا بإنشاء مجتمعات شاملة ومستدامة تعيد تعريف الرفاهية في المعيشة والعمل. فنحن نؤمن بقوة الهندسة المعمارية والتصميم على تحويل ليس فقط المساحات، ولكن أيضا الحياة.
وتعد ضاحية حصة أحدث إضافة إلى محفظة شركة العقارات المتحدة، فهي الأولى والوحيدة من نوعها في مدينة الكويت، وهي انعكاس حقيقي لرؤية الدولة لعام 2035 «كويت جديدة»، وتقع ضاحية حصة في قلب المدينة، وتطل على الخليج العربي، وعليه، تتميز الضاحية بموقعها الاستراتيجي حيث يمكن الوصول إليها بسهولة عبر 4 شوارع رئيسية.
كما تضم الضاحية مباني سكنية وشققا فندقية ومكاتب وعيادات طبية وأندية صحية ومساحات تجارية ومرافق قطاع التجزئة، إضافة إلى المطاعم والكافيهات، ما يجعلها الوجهة المفعمة بالحياة والأقرب لمختلف مناطق الدولة القريبة والبعيدة.
ويذكر أنه سيتم البدء بتسليم الوحدات السكنية في «أبـــراج حصة» لملاكها في نهاية العــــام الحالي 2023.

MENAFN29102023000130011022ID1107326069

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث