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وليد مندني الخليج حقق أداء ماليا قويا ونراقب البيئة الاقتصادية عن كثب

10/29/2023 11:02:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد بنك الخليج يوم الأربعاء الماضي مؤتمرا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الربع الثالث من العام، وتم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: وليد مندني نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج والرئيس التنفيذي بالوكالة، وديفيد تشالينور رئيس المديرين الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري رئيس علاقات المستثمرين.
وخلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، استعرض مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للربع الثالث 2023، حيث قال: نستمر في مراقبة البيئة الاقتصادية والجيوسياسية عن كثب محليا وإقليميا وعالميا. وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي العالمي أثبت في عام 2023 أنه أكثر تحملا مما كنا نتوقع، إلا أن توقعاتنا للعام المقبل قد تكون أضعف بسبب ازدياد تأثير السياسة النقدية العالمية المتشددة.
وعلى الصعيد المحلي، استقر معدل التضخم الأساسي عند 3.4% مقارنة بالعام الماضي، ولكنه لايزال أعلى من المعدلات السنوية التي وصل إليها خلال الفترة بين 2014-2019 مدعوما بقوة الإنفاق الاستهلاكي والسياسة المالية التوسعية. وقد أثر ذلك بشكل إيجابي على الإقراض الاستهلاكي الذي واصل نموه المتواضع خلال عام 2023. نحن على إدراك تام بهذه التحديات على مستوى القطاع المصرفي، وقد اتخذنا خطوات استباقية للتعامل بفاعلية مع هذه البيئة.
وحول أهم الإنجازات التي حققها بنك الخليج خلال الربع الثالث من العام، صرح مندني: وإلى جانب أدائنا المالي الجيد، أود أن أعلن عن الإطلاق الناجح لتطبيقنا الجديد للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال والذي من المقرر أن يحدث ثورة في الطريقة التي يتفاعل بها عملاؤنا مع الخدمات التي نقدمها، إذ يوفر هذا التطبيق الجديد تجربة سلسة وسهلة الاستخدام مما يمكن العملاء من إدارة حساباتهم وإجراء المعاملات والوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية عن طريق هواتفهم الذكية.
أداء مالي سليم
ولخص مندني الأداء المالي لبنك الخليج للربع الثالث 2023 في 6 نقاط أساسية:
- شهد صافي الربح نموا بواقع 18% للأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023 ليصل إلى 53.8 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 45.7 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022.
- ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 10% للأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023 مقارنة بـ 9% للفترة نفسها من العام الماضي.
- بلغ إجمالي السلف والقروض المقدمة إلى العملاء 5.5 مليارات دينار، متراجعا بشكل طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
- حافظت جودة الأصول في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2%، كما في 30 سبتمبر 2023، كما بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 470% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
- بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 13.6%، كما في 30 سبتمبر 2023 محققة بذلك مصدة تبلغ 160 نقطة أساس، تفوق الحدود الرقابية المطلوبة البالغة 12%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.8%، محققة بذلك مصدة تبلغ 180 نقطة أساس، تفوق الحدود الرقابية المطلوبة البالغة 14%.
- حافظ بنك الخليج على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.
نمو محفظة القروض
وردا على الأسئلة التي طرحها المشاركون خلال مؤتمر المستثمرين المتعلقة بالمزيج في النمو بين محفظتي قروض الأفراد ومحفظة قروض الشركات، قال تشالينور: أعتقد أن بإمكاننا القول ان نمو محفظة القروض في القطاع المصرفي لهذا العام هو أقل بكثير مما كنا نتوقعه منذ بداية العام، وبالاطلاع على بيانات بنك الكويت المركزي حتى نهاية سبتمبر، نجد أن إجمالي القروض ارتفع بواقع 1.4% فقط، بينما كانت نسبة النمو في العام الماضي 7.7%. وبالتالي، فإن النمو في السوق الذي نعمل به حاليا بطيء جدا. ومن الواضح أن أسعار الفائدة كانت السبب في تراجع النمو بعض الشيء إلا أنني أرى أن ارتفاع النمو الذي شهدناه في عام 2022، عندما نما القطاع بواقع 9%، ربما كان السبب في تباطؤ النمو هذا العام. وفيما يتعلق بمزيج الأنشطة، لا نزال نرى نموا جيدا في قطاع الأفراد وهذا يعني أننا حققنا نموا هذا العام أعلى بـ 3 أضعاف من القطاع المصرفي في ظل التباطؤ الكبير للسوق. ونحن نسعى إلى مواصلة هذا الأداء الاستثنائي للفترة المتبقية من العام. أما بالنسبة لنمو محفظة قروض الشركات، فقد أبرمنا بعض الصفقات الجيدة في هذا الربع، ولكن بما أن المزيد من العملاء قاموا بسداد مديونياتهم، فقد أدى ذلك إلى تراجع طفيف في صافي نمو هذه المحفظة، أي بنحو 10 ملايين دينار وفي العام المقبل، نتوقع أن يتحسن نمو هذه المحفظة مقارنة بالعام 2023، إلا أنه من المرجح أن يكون أقل بكثير مما حققناه في 2022.
هامش الربح
علق تشالينور على توقعات هوامش الربح للبنك بالقول: لقد شهدنا ربعا آخر من النمو في هوامش الربحية، حيث بلغ الربح للربع الثالث 221 نقطة أساس، وإذا نظرنا أولا إلى تكلفة الأموال، فهي تنخفض بشكل ملحوظ. وعلى جانب الأصول، رأينا استمرار النمو في العوائد وبالأخص في قطاع الشركات التي تقوم بعملية إعادة التسعير على الفور، حيث تم رفع سعر الفائدة في شهر يوليو. ونرى هذا النمو كذلك في قطاع الأفراد، حيث يتم احتساب الفائدة عند المعدل الحالي المرتفع على القروض الجديدة، إضافة إلى القروض التي مضى عليها 5 سنوات، حيث تتم إعادة تسعيرها بفائدة أعلى. وأعتقد في المستقبل، وفي ظل غياب المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة، فإنه من المتوقع استقرار هوامش الربح على المدى القريب، ولكن مع وجود العديد من المتغيرات، سيكون من الصعب جدا تحديد ذلك على المدى البعيد في الوقت الراهن.
جودة الأصول المرنة
حول تكلفة الائتمان للبنك وجودة الأصول، صرح تشالينور: ظلت تكلفة الائتمان منخفضة نسبيا عند 7.2 ملايين دينار للربع الثالث، وهي تكلفة مخاطر بمقدار 52 نقطة أساس. وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، بلغت هذه التكلفة 49 نقطة أساس بينما كانت في العام الماضي 95 نقطة أساس. لذا، أنا سعيد بأداء هذه المحفظة حتى الآن. وفي الواقع، فإن تكوين القروض غير المنتظمة الجديدة، التي باعتقادي تشكل مقياسا رئيسيا للمتابعة، كانت أقل خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من هذا العام مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير من فترة لأخرى، إلا أن نمو القروض غير المنتظمة كان أقل. وبالنظر إلى قروض المرحلة الثانية فقد بلغت 4.4% فقط، وهي أدنى نسبة لها على الإطلاق منذ بدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في الكويت في العام 2019، وهي أقل بكثير مقارنة بباقي البنوك. ولاتزال نسبة القروض غير المنتظمة منخفضة للغاية عند 1.2% على غرار العام الماضي. ولايزال إجمالي المخصصات مرتفعا للغاية، حيث بلغ إجمالي التغطية نحو 470% بما في ذلك الضمانات، ولذلك نحن سعداء بهذا الاتجاه فيما يتعلق بجودة الأصول.
نسبة التكلفة إلى الدخل
حول موضوع المصروفات التشغيلية والكفاءة المتوقعة، علق تشالينور: ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بالعام الماضي. ففي النصف الأول من العام ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 4% في حين ارتفعت بواقع 10% للعام الماضي بأكمله. ومن الواضح أن نمو التكلفة قد تباطأ بشكل ملحوظ. كما رأينا نموا في الدخل بواقع 6% وهو ضعف النمو في التكلفة، مما أدى إلى المزيد من التراجع في نسبة التكلفة إلى الدخل. أما بالنسبة للربع الثالث، فقد بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 45.8% وهو أدنى مستوى لها منذ آخر 7 فترات مرحلية. وقد تمكنا من تحقيق هذا بالرغم من استمرار تكبد تكاليف تطبيق برنامج التحول الرقمي لدى البنك.
من ناحية أخرى، فإنه من الواضح أن التكاليف المرتبطة بحجم المحفظة كانت أقل مقارنة بالعام الماضي نظرا للسوق الذي نتواجد فيه حاليا، ولكن مع ذلك فإن التباطؤ في التكاليف يعد أمرا إيجابيا لنا. لقد سبق أن قلت اننا نتطلع لتحقيق المزيد من الفاعلية في توفير التكاليف بعد الانتهاء من تطبيق برنامج التحول الرقمي في وقت لاحق من العام المقبل بالرغم من تكاليفه المرتفعة، لكن نحن كذلك نتوقع انخفاض التكلفة بشكل أكبر بعد الانتهاء من عملية التطبيق.

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