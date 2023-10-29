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Ooredoo الكويت تخطو خطوات متقدمة في دمج تقنية إنترنت الأشياء ضيق النطاق

10/29/2023 11:02:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت شركة Ooredoo الكويت، عن أحدث حلولها المبتكرة لعملائها في قطاع الأعمال، وذلك من خلال التفعيل الناجح لتقنية إنترنت الأشياء ضيق النطاق (NB-IoT) في شبكة Ooredoo.
وتعكس هذه الخطوة بقوة دور الشركة الريادي في اعتماد أحدث التكنولوجيا الحديثة ورفع المعايير إلى مستويات استثنائية في مجال الاتصالات والخدمات المبتكرة.
وتعد هذه الخطوة إضافة مهمة إلى محفظة Ooredoo المتنوعة من حلول الاتصال في إنترنت الأشياء. وباستخدام هذه المحفظة الواسعة المتاحة لهم، سيكون لدى عملاء الشركة القدرة على استغلال إمكانات تقنية NB-IoT في كثير من المجالات.
وتم تصميم هذه التقنية الحديثة بغرض تعزيز وتمكين إنترنت الأشياء (IoT)، حيث تتميز بقدرتها على توفير اتصال فاعل من حيث التكلفة واستهلاك منخفض للطاقة. وهذا ما يمكن استخدامها بسهولة في مجموعة متنوعة من الأجهزة والتطبيقات، وتعد هذه الخطوة البارزة مفيدة لعملاء Ooredoo، كما تشكل أيضا مكسبا للعديد من الصناعات والقطاعات المختلفة، وتسهم في تعزيز البيئة بشكل عام وتمنح الجماعة المحلية ميزة إضافية.
وبفضل تقنية NB-IoT، يمكن لعملاء Ooredoo الاستفادة من اتصال أقوى وأكثر أمانا لأجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بهم، سواء كان ذلك في منازلهم الذكية، على أجهزتهم الشخصية، أو في مجال مراقبة الأصول، تضمن Ooredoo بقاء أجهزة إنترنت الأشياء على اتصال حتى في أصعب البيئات، وبالإضافة إلى ذلك، تضع الشركة الأمان وخصوصية بيانات عملائها في أعلى أولوياتها، حيث توفر تقنية NB-IoT ميزات أمان مدمجة تمنح عملاءها الراحة التي يستحقونها.
وتم تصميم هذه التقنية الرائدة مع مراعاة وجود نطاق واسع للتغطية، مما يضمن الاتصال الموثوق لأجهزة الإنترنت من الأشياء في بيئات داخلية صعبة، سواء كانت هذه البيئات قبوا أو طوابق سفلية أو مباني حضرية مصنوعة من الخرسانة أو مرافق صناعية نائية، فإن هذه التقنية تقدم تغطية فائقة، وبفضل هذه الإمكانية، يمكن استخدامها في تطبيقات متعددة بما في ذلك المنازل الذكية ومراقبة الأصول والأتمتة الصناعية، مما يعني أنها توفر خدمة موثوقة ونقل بيانات ثابتا بغض النظر عن مكان تواجد الأجهزة.
وفي ضوء ذلك صرح مدير إدارة تخطيط وتصميم الشبكات في قطاع التكنولوجيا في Ooredoo الكويت، عيسى حيدر قائلا: انطلاقا من مكانتنا الريادية في مجال التمكين الرقمي لقطاع للشركات في الكويت، تفخر Ooredoo بأن تكون الشبكة المتصدرة في مجال تكنولوجيا إنترنت الأشياء. هذا الإنجاز يمثل معيارا رائعا للاتصال والابتكار، ونحن متحمسون لتقديم المزايا الاستثنائية لعملائنا الكرام في مجال إنترنت الأشياء. إن ثباتها القوي، وتغطيتها الداخلية العميقة، وكفاءتها العالية من ناحية استهلاك الطاقة، ستقوم خدمة إنترنت الأشياء ضيق النطاق (NB-IoT) من Ooredoo بإحداث تغيير جذري في تطبيقات هذا المجال وعملياته، إن التزامنا بالاتصال والاستدامة يعطينا دافعا قويا ومهما لخلق مستقبل أكثر إشراقا للكويت.

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