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أسس تحقق 43 6 ألف دينار أرباحا صافية في 9 أشهر

10/29/2023 11:02:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة مجموعة أسس القابضة عن نتائجها المالية الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حققت صافي ربح بواقع 43.6 ألف دينار بانخفاض نسبته 85.76% مقارنة بالعام السابق الذي بلغ به صافي ربح بواقع 306 آلاف دينار.
ومن جانب حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بلغ إجماليه 11.97 مليون دينار في نهاية سبتمبر، مقارنة بفترة 30 سبتمبر 2022 بمبلغ 11.91 مليون دينار، أي بارتفاع نسبته 0.5%.
وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم 114 فلسا، بارتفاع قدره 0.5 فلس للسهم الواحد بنسبة 3.7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي بلغت 113.5 فلسا للسهم.
كما بلغت ربحية السهم الواحد مبلغ 0.42 فلس للسهم، مقارنة بمبلغ 2.92 فلس للسهم لذات الفترة من العام الماضي بتراجع قدره (2.5) فلس للسهم الواحد.
وبلغ معدل العائد على الأصول نسبة 0.22% وذلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي حيث بلغت نسبة 1.54% أي بتراجع قدره 1.32%.
كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية المساهمين في نهاية سبتمبر نسبة 0.35%، بينما بلغ 2.49% بذات الفترة من العام الماضي، أي بتراجع قدره 2.14%.
وخلال اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد المعلومات المالية المرحلية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة عبدالمحسن المشعان أنه ومقارنة بذات الفترة من العام السابق نجد أن الأداء العام للشركة للفترة قد تراجع نظرا لاستمرار التحديات والتقلبات الإقليمية والعالمية والأزمات المتعاقبة، الأمر الذي ساد معه مناخ يتسم بالحذر في أسواق المال الخليجية والعالمية في ظل توقعات تشير إلى ترسخ التضخم وتوجهات البنك الفيدرالي الأميركي نحو التشدد في السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة لكبح معدلات التضخم غير المسبوقة.
أما فيما يخص نهج واستراتيجية شركة مجموعة أسس، فهي تسعى الى تطوير استثماراتها العقارية القائمة مع مواصلة استهداف وانتقاء أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز ذراعها العقارية.

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