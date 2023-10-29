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قمة تقنية الأموال تعود في نسختها الثانية 12 نوفمبر

10/29/2023 11:02:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت «قمم الجريدة» لتنظيم المؤتمرات عن تعاون استراتيجي مع شركة «طلبات»، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، لتنظيم النسخة الثانية من قمة «تقنية الأموال 2023 MoneyTech» والتي ستعقد في فندق جراند حياة الكويت يوم 12 نوفمبر 2023، حيث سيتجمع فيها كل من البنوك، ورواد الأعمال، وأصحاب الشركات الكبيرة والناشئة على حد سواء ومستثمرين متخصصين في مجال تقنية الأموال، وذلك للتعرف على آخر تطورات عالم تقنية الأموال والمساهمة في رسم مستقبلها في الكويت.
وبهذه المناسبة، علق بشار الصايغ مدير عام جريدة الجريدة على انعقاد هذه القمة قائلا: لقد حققت النسخة الأولى من قمة تقنية الأموال في العام الماضي نجاحا باهرا، حيث شارك فيها أكثر من 200 متخصص في قطاعات التكنولوجيا المالية والبنوك والاتصالات. ونحن اليوم نستعد لاستضافة النسخة الثانية لتكون أكثر إثراء وفائدة، وذلك من خلال التعاون مع شركة «طلبات» الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا ووضع جدول أعمال يتناول المواضيع الأكثر إلحاحا في هذا القطاع بدءا من الابتكارات المصرفية الرقمية وتأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع الخدمات في الكويت، وصولا إلى أهمية مراكز التحكيم القانونية في بيئة اقتصاد تقنية وتكنولوجية متنامية.
واختتم قائلا: تستضيف قمة «تقنية الأموال 2023 MoneyTech» خبراء من أكبر الشركات الرائدة وستسلط الضوء على جيل جديد من رواد الأعمال الكويتيين في قطاع التمويل والمصارف والتكنولوجيا المالية. إن هذه القمة هي منصة يرسم المشاركون فيها اليوم مستقبل التكنولوجيا المالية في الكويت. كما أنه مع اتساع آفاق هذا القطاع في البلاد، نتطلع إلى أن يجذب هذا الحدث جمهورا أوسع يشمل خبراء التكنولوجيا المالية وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية ومحترفي التكنولوجيا ووسائل الإعلام.
من جهته، قال بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير الإداري لطلبات الكويت: سعداء جدا بتعاوننا مع «قمم الجريدة» لنكون جزءا من هذا الحدث الديناميكي الذي يجمع أصحاب الرؤى وقادة الفكر وخبراء الصناعة.
وأضاف: توفر قمة «2023 MoneyTech» منصة فريدة لاستكشاف التوجهات المستقبلية في صناعة التكنولوجيا، ومشاركة الأفكار وتعزيز الجهود التعاونية بين القطاعات التكنولوجية والمالية المتطورة باستمرار.
وأكمل: نظرا إلى أن طلبات شركة قائمة على التكنولوجيا، نحن نحرص دائما على الابتكار والتطوير في جميع أعمالنا ونعتبر ذلك حجر الأساس في نجاحنا. إن مشاركتنا في هذه القمة تجسد حرصنا على تشجيع وتطوير صناعة التكنولوجيا والابتكارات الرقمية ودعم مستقبل تقنية الأموال في الكويت، البلد الذي انطلقت منه طلبات.
جدير بالذكر أن قمة «تقنية الأموال MoneyTech 2023» ستعقد في نسختها الثانية بمشاركة العديد من الشركاء الاستراتيجيين بمن فيهم شركة طلبات، بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، شركة تاب للمدفوعات، المركز المالي الكويتي «المركز»، شركة كامكو إنفست، شركة رساميل للاستثمار وشركة الملا أوتوموبيلز، وشركة ان سي ام للاستثمار، وشركة كاشير.
وستتضمن القمة كلمات رئيسية، جلسات حوارية وعروضا مرئية حول مواضيع مهمة ومتخصصة في عالم البنوك الرقمية ومجال تقنية الأموال، كما سيتم التعرف على تجارب مختلفة في هذا المجال بمشاركة رواد الأعمال ومجموعة من الشركات الكبيرة والناشئة في مجال تقنية الأموال في الكويت.
كما سيتضمن جدول أعمال القمة الفعاليات التالية:
٭ كلمة يقدمها بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير الإداري لطلبات الكويت، حول اتجاهات السوق وسلوك المستهلك المستقبلي.
٭ كلمة يقدمها باسل حدادين من شركة «غوغل كلاود» تتناول البنية التحتية لتقنية الغد.
٭ كلمة يقدمها يي واي أنج، الرئيس التنفيذي لتطوير المنتج في طلبات، حول الذكاء الاصطناعي والمستهلك العربي
وجلسات حوارية حول:
٭ تقنية المطاعم والتقنية المالية ودورها في خدمة المستهلكين، ويشارك فيها رواد قطاع المطاعم في الكويت والمنطقة.
٭ أسواق رأس المال والتحدي القادم لشركات التقنية المالية، ويشارك فيها قياديو قطاع الاستثمار في الكويت والمنطقة.
٭ مميزات بنوك المستقبل ويشارك فيها قياديو قطاع البنوك في الكويت والمنطقة.
٭ أهمية مراكز التحكيم في بيئة اقتصادية تقنية وتكنولوجية متنامية، ويشارك فيها نخبة من القانونيين المتمرسين في شؤون التحكيم في الكويت.

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